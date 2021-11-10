11 признаков одаренного ребенка, на которые многие родители не обращают внимания, а зря

В среднем из 1 000 детей только одного можно назвать одаренным. Уровень IQ этого вундеркинда, как правило, составляет более 140 баллов. А необычайно одаренным с уровнем IQ, равным 175 и выше, так вообще будет один малыш из 3 млн.

Мы AdMe.ru насчитали 11 неочевидных признаков маленьких гениев.

Воспитывались не только мамой, но и бабушкой

Младенцы, которых воспитывают не только мамы и папы, но и бабушки, более внимательные, сконцентрированные и сосредоточенные. Пока отец на работе, мать помимо ухода за ребенком занимается и домашними делами, поэтому не всегда может полноценно уделить время малышу. Тут-то и выручает бабушка, которая не прочь поиграть, почитать или порисовать с ним. По причине большего социального взаимодействия у такого ребенка возрастает шанс стать успешным в будущем.

Родились в холодное время года

Исследования показали, что среди людей, рожденных с ноября по апрель, процент одаренных больше, чем среди тех, кто родился летом. Пик приходится на февраль, спад — с июня по август.

Пристально наблюдают за окружением в неизвестной обстановке

У юных вундеркиндов с младенчества сильно развита настороженность по отношению к малознакомым людям и вещам. Сперва они пристально наблюдают за объектом, а затем начинают имитировать действия, которые видят. Иногда это можно расценить как стеснение. Застенчивые дети избегают взглядов, робеют и всеми силами преодолевают внутренний дискомфорт. В отличие от них, одаренные малыши в незнакомой обстановке выбирают место, откуда можно всех лицезреть, и молча изучают происходящее вокруг.

Используют игрушки не по назначению

Ввиду своей любознательности, креативности и нетрадиционного мышления маленьким гениям скучно играть в простые игры. Они любят усложнять правила, предпочитают интеллектуальные и сюжетные игрища, а их изобретательность видна невооруженным глазом. Просто сидеть и собирать пирамидку неинтересно, разложить колечки на столе в логическом порядке — другое дело. Налить в чашку воду из-под крана — скука смертная, погрузить ее в унитаз и наблюдать за тем, как она наполняется, — сплошная феерия.

Выбирают более старших детей для общения

Среди ребят постарше и взрослых они чувствуют себя комфортно, перенимают опыт и обучаются. На праздновании детского дня рождения вы скорее увидите вундеркинда, беседующего с взрослыми за чашкой чая, чем играющего в казаки-разбойники с толпой малышей. Но у этой особенности есть и существенный минус: юные дарования могут испытывать трудности в отношениях со сверстниками.

Поздно ложатся спать и плохо спят ночью

Как правило, умные дети либо мало спят и рано отказываются от дневного сна, либо спят очень плохо и поверхностно. В первом случае их мозг успевает быстро восстановить силы и ему требуется меньше времени на отдых. Во втором от переизбытка полученной за день информации возбужденным малышам бывает труднее уснуть.

Интересуются книгами и учебниками для более старшего возраста

Ребенок с высоким уровнем интеллекта постоянно находится в поисках новых знаний и открытий. Вряд ли маленький гений будет долго корпеть над букварем или рассматривать примитивные картинки в детской книжке. Куда интереснее и познавательнее учебник физики или большая энциклопедия законов мироздания.

Крайне привередливы в еде

Не всегда плохой аппетит указывает на избалованность и вредность ребенка. Возможно, с вами бок о бок проживает будущий Моцарт или Илон Маск. Проблемы с кормлением — обычное явление для родителей одаренных детей. Ведь мозг ребенка молниеносно запоминает и ярче воспринимает вкус, цвет и текстуру продуктов. Кусочки лука в еде, переваренные макароны, слишком жирный суп — вряд ли умный малыш захочет попробовать это еще раз, ведь его память сохраняет неприятные ощущения, возникшие во время приема пищи.

Когда родитель читает им книги, читают вместе с ним, а не просто слушают или рассматривают картинки

Совместное чтение книг, бесспорно, полезное занятие. Вот только навряд ли юное дарование будет покорно лежать под одеялом и затаив дыхание слушать сказку на ночь. Он скорее выхватит книгу из родительских рук, начнет самостоятельно читать и будет активно комментировать происходящее на иллюстрациях.

Имеют плохой почерк

Неразборчивый и неряшливый почерк — еще одна особенность смышленых детей. Они не успевают за мыслью, торопятся, пытаются писать слишком быстро. Проще говоря, думают быстрее, чем пишут.

Ковыряют в носу, сосут пальцы или грызут ногти

Даже у гениев есть недостатки. Дети с высоким уровнем интеллекта наиболее подвержены невротическим привычкам. Поэтому манера грызть ногти, ковыряние в носу и сосание пальцев не всегда указывают на банальную невоспитанность. Возможно, мозг ребенка перевозбужден настолько, что посылает телу подобные сигналы. Психологи рекомендуют родителям не ругать свое чадо, а попытаться замедлить темп жизни и снизить нагрузку.