13 женских особенностей, которых давно пора перестать стесняться (Ведь мужчины считают их привлекательными)

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Девушки привыкли комплексовать из-за мешков и темных кругов под глазами, полноватых ног или крупного носа. Но то, что подчас кажется изъяном, на самом деле изюминка, которая делает облик таким цепляющим.

AdMe.ru прошерстил форумы и научные журналы в поисках вещей, которые мужчины, в отличие от нас, считают крайне привлекательными.

1. Хороший аппетит

Совсем не обязательно довольствоваться салатиком на очередном свидании. Съедать в одиночку целую свиную рульку, конечно, тоже не стоит. А вот в том, чтобы продемонстрировать хороший аппетит, нет ничего зазорного: эта особенность кажется представителям сильной половины очень милой. А все потому, что здоровый аппетит и пышные формы говорят о хорошем здоровье и готовности к продолжению рода.

2. Морщинки от смеха

Особенно в сочетании с ямочками на щеках. Объяснение простое: это выдает в девушке оптимистичную натуру. А с такими всегда приятно иметь дело, ведь улыбка располагает собеседника и настраивает на хороший лад.

3. Полные ноги

Боль многих девушек, которые даже не отличаются тучностью. Удивительно, но некоторые мужчины испытывают восторг при виде достаточно полных ног. Перестаем скрывать эту аппетитную деталь!

4. Высокий голос

Экспериментаторы из Университетского колледжа Лондона предложили добровольцам прослушать ряд голосов и оценить их. Наиболее привлекательными для испытуемых оказались умеренно высокие голоса. Ученые считают, что мужчины ассоциируют их с молодостью и хорошей физической формой. Не стоит переживать, если вы «звучите» иначе: женщины, которые общаются с привлекательным мужчиной, неосознанно говорят с ним более высоким голосом.

5. Выглядеть старше своих лет

Психологи из Сент-Эндрюсского университета и Ливерпульского университета выяснили: детский опыт влияет на предпочтения во взрослом возрасте. Мужчины, матерям которых на момент рождения сыновей было 30 и более лет, симпатизируют женщинам постарше и тем, которые выглядят чуть взрослее своих лет. По крайней мере, когда речь идет о долгосрочных отношениях.

6. Маленький размер ноги

Маленькие и изящные ступни привлекали мужчин во все времена. Это подтверждают и современные данные. Аналитики из Университета штата Нью-Йорк в Олбани показали мужчинам два портрета: один сочетал черты восьми женщин с маленькими стопами, другой — восьми женщин с большими. Мужчины в подавляющем большинстве случаев выбирали первое изображение: по их мнению, маленькие ступни указывают на здоровое детство и гармоничное развитие женщины.

7. Схожесть черт лица девушки с его собственными

Говорят, противоположности притягиваются. Несмотря на это, немало исследований свидетельствует об обратном. Например, теория гомогамии предполагает, что люди выбирают спутника жизни, который имеет схожие с ними черты, в том числе и во внешности.

8. Зевота

Конечно, мы не призываем вас активно зевать в кино или на прогулке, однако легкий и непродолжительный зевок не оставит мужчину равнодушным. Это так непоредственно и по-детски мило, что даст фору хитроумным приемчикам.

9. Конский хвост

Казалось бы, что особенного в прическе, которую мы делаем, чтобы дойти до магазина или на занятия в тренажерный зал? Волосы, убранные в аккуратный хвост, открывают заднюю часть шеи. А это выглядит весьма соблазнительно, признаются мужчины.

10. Большие уши

Ушки чуть крупнее нормы не стоит маскировать сложными прическами. По признанию мужчин, эта изюминка заставляет сердца некоторых из них биться чаще.

11. Правильное соотношение талии и бедер

Неважно, сколько у вас сантиметров в талии и какой размер одежды вы носите. Наука утверждает: женщины, у которых соотношение объема талии и бедер колеблется в пределах от 0,67 до 0,8, неизменно производят впечатление на мужчин. Исследователи не только проводили опросы среди сильной половины человества, но и изучали параметры победительниц конкурсов красоты и моделей. Чтобы узнать свои показатели, нужно разделить значение обхвата талии на окружность бедер.

12. Бледная кожа

Нежиться на пляже под теплыми лучами солнца любят многие девушки, полагая, что загар делает их более соблазнительными. Однако мужчины далеко не всегда разделяют эту позицию: по их признанию, аристократическая бледность сводит с ума не хуже бронзовой кожи.

13. Наклон головы

Правильный наклон головы важен не только при улыбке, как мы писали выше. Австралийские специалисты провели исследование, в котором демонстрировали добровольцам фотографии людей с разных ракурсов. Наиболее привлекательными для мужчин оказались женщины, которые на снимках держали голову так, что смотрели немного вверх. Возможно, это связано с различием в росте мужчины и женщины: взгляд снизу вызывает у мужчины ощущение, что рядом с ним находится нежное и хрупкое создание.