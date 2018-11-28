11 научных открытий для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием

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Здоровье — самое важное, что есть у людей, и именно поэтому многие стараются узнать что-то новое, то, что поможет сохранить его крепким как можно дольше. В наш век супертехнологий кажется, что ученые знают все о человеческом теле, но это не так. К примеру, только недавно медики выяснили, что отсутствие завтрака никак не сказывается на организме, а дрожание от холода помогает похудеть.

AdMe.ru проанализировал некоторые медицинские открытия последних лет и собрал 11 фактов, узнав которые вы измените свое представление о здоровье, а возможно, даже и образ жизни.

Отсутствие завтрака не приводит к проблемам со здоровьем

В 1944 году производитель сухих завтраков General Foods запустил агрессивную рекламную кампанию под названием «Ешь хороший завтрак — работай лучше». Чтобы увеличить продажи хлопьев, магазины раздавали покупателям листовки, рассказывающие о важности завтрака, а по радио то и дело можно было услышать рекламу со словами: «Эксперты-диетологи утверждают, что завтрак — самый важный прием пищи и пропускать его никак нельзя». Эта реклама сделала хлопья самым популярным продуктом для завтрака, а сам завтрак с тех пор не рекомендуют пропускать, поскольку это якобы вредно для здоровья. Но медицинские исследования показали, что пропуск завтрака не приводит к возникновению проблем со здоровьем, а также не влияет на похудение либо ожирение. Этот миф образовался после той самой рекламной кампании General Foods.

Женщинам нужно спать больше, чем мужчинам

Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, что женщинам нужно большее количество сна, чем мужчинам. Оказывается, если представители слабого пола не высыпаются, они умственно и физически страдают сильнее, чем невыспавшиеся мужчины. Женщины из-за нехватки сна чаще испытывают депрессию, а по утрам бывают раздражительны, заявил руководитель исследования и эксперт по сну Майкл Бреус.

Общение с друзьями полезно для здоровья мужчин

Профессор Робин Данбар из Оксфордского университета заявляет, что каждый мужчина должен 2 раза в неделю встречаться с 4–5 друзьями. При этом они могут проводить время как угодно — от занятий спортом до посиделок в баре. Робин Данбар утверждает, что мужчины, у которых есть верные друзья, реже испытывают депрессию, у них более сильная иммунная система, также они чувствуют себя благополучнее.

Дрожь от холода помогает похудеть

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарвана выяснили, что 10 минут дрожи на холоде сжигают больше жира, чем 1 час занятий на велотренажере. К такому выводу ученые пришли во время изучения роли бурого жира в организме человека.

Езда на велосипеде омолаживает иммунную систему

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование, в котором приняли участие велосипедисты в возрасте от 55 до 79 лет, регулярно катающиеся по несколько часов в день. Исследователи пришли к выводу, что велосипедные покатушки в солидном возрасте сохраняют мышечную массу и силу. При этом уровень жира и холестерина у них остается стабильным. Но самое удивительное, что организм велосипедистов производил иммунные клетки (Т-клетки) практически в том же количестве, как и организм 20-летних. Невероятно, учитывая, что обычно выработка Т-клеток начинает сокращаться с 20 лет. Это доказывает, что езда на велосипеде омолаживает иммунную систему людей в возрасте.

Те, кто выглядит моложе своих лет, проживут дольше

Ученые из Дании изучили 387 пар близнецов в возрасте от 70 лет и выяснили, что лишь по одному лицу можно понять, проживет ли человек до глубокой старости. Иными словами, если человек выглядит моложе своих лет, то, вероятнее всего, он проживет дольше, чем тот, кто выглядит старше своего возраста. Причем ученые доказали, что это запрограммировано на уровне ДНК. Теломеры — ключевые фрагменты ДНК — были сравнительно крупных размеров у тех, кто выглядит молодо, а короткие теломеры были у людей, кто выглядит старше.

Ерзанье помогает похудеть

Исследования показали, что многие из людей, не склонных к полноте, незаметно для себя делают «лишние» движения: переминаются с ноги на ногу, барабанят пальцами по столу, качают ногой, ходят по кругу во время разговора. Оказывается, даже такие небольшие действия заставляют организм сжигать до 350 ккал в день. А это значит, что за год можно скинуть до 14 кг, образно говоря, просто постукивая пальцами по столу.

Грызть ногти в детстве — полезно

Канадские ученые изучили привычки 1 000 детей в возрасте 5–9 лет, а спустя несколько лет им провели тесты на аллергию. Выяснилось, что дети, которые грызли ногти, реже страдали астмой, не были склонны к аллергии и обладали более крепким иммунитетом. Как считают исследователи, бактерии, попадающие в наш организм, «закаляют» иммунитет и делают его выносливее в борьбе с различными инфекциями.

Давление может подниматься из-за присутствия врача

До 20 % населения планеты страдает «синдромом белого халата». Такие люди испытывают неосознанный страх перед врачом, и, когда они находятся в медучреждении, их артериальное давление повышается. Причем внешне человек может быть спокоен и даже не осознавать, что он боится врача. Чаще других таким синдромом страдают женщины, особенно на первых неделях беременности, а также те, кто в детстве боялся уколов и других медицинских процедур.

Приветствие в виде удара кулаком о кулак безопаснее рукопожатия

Исследователи из Университета Аберистуита (Великобритания) пришли к выводу, что во время рукопожатия передается на 40 % больше бактерий, чем при ударе кулаком о кулак. Приветствие «дай пять» также оказалось более безопасным, чем рукопожатие. Но ученые советуют все же чаще использовать способ с соприкосновением кулаков.

Пицца — более здоровый завтрак, чем хлопья

Многим это покажется нелогичным, но употреблять на завтрак пиццу полезнее, чем хлопья. Известный американский диетолог Челси Эмер утверждает, что в пицце содержатся жиры, углеводы и белки, а это значит, что ощущение сытости будет сохраняться дольше, чем при употреблении сухих завтраков, залитых молоком. Тем более что в последних содержатся лишь углеводы и сахар. Конечно, это не значит, что на завтрак нужно есть непременно одну только пиццу, но и постоянно употреблять сухие завтраки тоже не стоит.

А что вы едите на завтрак и часто ли вы пропускаете его?