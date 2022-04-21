11 научных фактов о романтических отношениях, которые заставляют наши сердца трепетать от радости

Здоровые отношения порой требуют серьезной работы, однако, несмотря на это, все мы стремимся найти свою любовь, чтобы испытать настоящее блаженство. Согласно утверждениям ученых, влюбленность положительно сказывается на нашем здоровье — не только эмоциональном, но и физическом. Она снимает стресс, облегчает боль, ускоряет заживление ран и обладает множеством других неожиданных «побочных эффектов».

Мы в AdMe.ru составили список неочевидных научных фактов о романтических отношениях и хотим рассказать вам о преимуществах влюбленности.

1. Сердцебиение пар синхронизируется

Научные данные подтверждают, что два сердца действительно начинают биться как одно. Согласно исследованиям, сердцебиение у пар, которые долгое время были вместе, автоматически синхронизируется, когда они находятся рядом. С помощью кардиомонитора ученые из Иллинойсского университета записали и измерили пульс 10 пожилых пар, состоящих в длительных отношениях. Исследователи обнаружили, что, находясь в непосредственной близости друг от друга, один партнер влияет на частоту сердечных сокращений другого, и наоборот, как в сложном танце. Однако исследование не выявило четких закономерностей, лежащих в основе этих изменений: «Мы обнаружили, что каждый день создает уникальный контекст, и он меняется в зависимости от обстоятельств. Неважно, насколько далеко или близко друг к другу влюбленные, взаимодействие в паре, их отношения, поведение постоянно меняются», — объясняет исследователь Брайан Огольски.

2. Любовь вызывает химическую зависимость

По словам биолога-антрополога Хелен Е. Фишер, чувственная любовь — это «удивительно сильная зависимость, если все идет хорошо». Когда мы влюбляемся, мозг высвобождает гормоны, благодаря которым мы чувствуем эйфорию и быстро на это «подсаживаемся». Исследователи объясняют: так происходит потому, что любовь запускает в нашем мозге так называемую дофаминовую систему вознаграждения. Механизм схож с другими зависимостями. В исследовании 2016 года влюбленность сравнивается с «поведенческой зависимостью».

3. У человека, который состоит в отношениях, снижается артериальное давление

Оказывается, в счастливом браке люди помогают друг другу сохранить здоровье. Согласно некоторым исследованиям, удачное супружество может привести к снижению артериального давления, что положительно влияет на состояние сердца. Повышенное артериальное давление (гипертония) может привести разным кардиологическим заболеваниям, а также к инсульту. Результаты одного исследования, в котором приняли участие 204 человека, состоящие в отношениях, а также 99 одиноких мужчин и женщин, показывают: достаточно просто состоять в счастливом браке, чтобы артериальное давление снизилось. В то же время это исследование говорит о том, что здоровье крепче у одиноких людей, чем у тех, кто несчастлив в браке. То есть супружество само по себе не приносит пользы, скорее важно ощущение удовлетворения, связанное с отношениями.

4. У влюбленных в 2 раза реже болит голова

Когда мы влюблены, наш мозг в избытке вырабатывает гормон счастья, который называется окситоцином. Во время исследования, проведенного в Медицинской школе Стэнфордского университета, испытуемым с хроническими головными болями давали назальный спрей с добавлением этого «гормона любви». У половины участников в течение пары часов головная боль уменьшилась, а еще часть испытуемых сообщила, что полностью от нее избавилась.

5. Сострадание развивает способность любить

Многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что сострадание и доброта вызывают позитивные изменения в мозге, причем не только у того, на кого они направлены, но и у того, кто эти чувства проявляет. «Сострадание повышает активность мозговых центров, связанных с эмпатией и положительными эмоциями, и снижает активность центров, отвечающих за чувство страха», — объясняет доктор философии Мелани Гринберг. Сострадание активизирует те же области мозга, которые участвуют в процессах вознаграждения, высвобождая гормон счастья окситоцин. Эти эффекты, связанные с вознаграждением, вызывают перемены — от легкого повышения настроения до эйфории и удовольствия.

6. Любовь может быть мощным обезболивающим

Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что теплое чувство влюбленности вызывает в мозге ту же реакцию, что и обезболивающие препараты (только без вредных побочных эффектов). Ученые, участвовавшие в исследовании, сделали МРТ-сканирование тем, кто состоит в счастливых романтических отношениях. Они обнаружили нечто интересное: у людей, которые смотрели на фотографии своих возлюбленных, наблюдалась повышенная активность в тех участках мозга, что отвечают за вознаграждение. Из этого можно сделать вывод, что влюбленность способна уменьшить физическую боль.

7. Отношения делают нас лучше

Похоже, даже капелька любви способна превратить пессимиста в оптимиста, по крайней мере об этом свидетельствуют некоторые исследования. Ученые 9 месяцев следили за жизнью 245 молодых пар и обнаружили, что пессимистично настроенные люди в отношениях становятся более уверенными в себе и начинают позитивно смотреть на будущее. Это связано с положительными чувствами и опытом, которые они получают от партнера. Также люди, находящиеся в здоровых отношениях, часто отказываются от вредных привычек, и это еще один способ стать лучше как личность.

8. Любовь на расстоянии на самом деле укрепляет отношения

Возможно, вы слышали от некоторых людей о том, что любовь на расстоянии «не работает», но наука утверждает обратное. Исследование, опубликованное в Journal of Communication, показало, что отношения на расстоянии не просто существуют, но и способствуют повышению уровня доверия между партнерами. Многие пары даже считают период разлуки основой для более крепких отношений.

9. Мужчины влюбляются быстрее, чем женщины

Несмотря на широко распространенное мнение, будто женщины более эмоциональны, некоторые исследования показывают, что на самом деле быстрее влюбляются мужчины и именно они первыми говорят: «Я люблю тебя». Причины не до конца ясны, но ученые предполагают, что женщины обычно более осторожны в отношениях и тщательнее избегают разочарования.

10. Любовь способствует более быстрому заживлению ран

Польза от счастливых отношений настолько велика, что даже раны у человека могут заживать быстрее. Во время исследования, проведенного в Медицинском центре Университета штата Огайо, ученые наносили супружеским парам небольшие ранки. У партнеров, которые испытывали друг к другу теплые чувства, они заживали почти в 2 раза быстрее, чем у тех, кто демонстрировал враждебность по отношению друг к другу.

11. В конце концов бабочки в животе исчезнут, и это нормально

По мнению ученых, это сладкое ощущение, которое появляется, когда мы в кого-то влюблены, не говорит о том, что так будет всегда. Это просто физиологическая реакция на того, в кого мы влюблены: «С помощью „бабочек в животе“ организм сообщает нам, что у него стресс, но он готов что-то сделать или снова увидеть этого человека», — объясняет доктор Николь Прауз. Со временем, когда пара начинает проводить больше времени вместе, нервозность проходит, и это совершенно нормально. «Настоящая любовь — это благополучный опыт, он не включает в себя нервозность или волнение», — отмечает нейробиолог Николь Граванья.