11 на первый взгляд очевидных вещей, которые мы смогли понять только с возрастом

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С годами у нас прибавляются не только морщинки и записи в трудовых книжках. Мы начинаем гораздо спокойнее реагировать на вещи, которые еще пару-тройку лет назад довели бы нас до белого каления. Кажется, это называется опытом и жизненной мудростью.

В AdMe.ru работают люди разных возрастов. Мы присмотрелись друг к другу и заодно проанализировали собственные ощущения. Так нам удалось понять, какие навязанные нам привычки и не особо приятные черты характера безвозвратно пропадают по мере взросления.

1. Волноваться по поводу своего социального статуса

Вы мечтали стать стилистом или невероятно крутым диджеем, но вместо этого пришлось получить «серьезную» профессию? Вполне возможно, что вы успешно выдержали несколько лет скучных лекций в университете и даже достигли определенных высот в карьере. Но с годами вас может начать грызть червячок сомнения: действительно ли стоило поддаваться на уговоры родственников и давление общества? Взрослому человеку гораздо проще откинуть предубеждения и попробовать себя в любимом деле. В наши дни переучиться на новую специальность довольно просто, а хорошие специалисты (от программиста до ведущего семейных праздников) всегда будут востребованы. В конце концов, даже мастеру маникюра есть куда расти — можно открыть свой салон и получить признание уже на мировой арене. И так ли важно, что скажут о новичке более опытные коллеги?

«Драмы на работе — чушь. Неважно, кто и как к этому относится сейчас. Постепенно все перестают воспринимать очередной косяк коллеги как повод долго и с чувством убиваться, картинно воздымая глаза к небу». А.elyzarova / pikabu

2. Бояться сказать «нет»

С возрастом понимаешь, что наконец-то можно настоять на своем и перестать идти на поводу у окружающих. А одним из самых ценных приобретений становится умение дистанцироваться от чужих проблем и вовремя отказывать людям, которые хотят получить выгоду за ваш счет. Удивительно, но простое слово «нет» способно избавить нас от серьезной нервотрепки.

Купил квартиру полностью убитую. У товарища отец — сантехник, он вызвался мне помочь и в назначенное время приступил к работе. Водосчетчики ставить отказался и меня отговорил, объясняя, что слишком большие счета будут приходить. Не знаю, почему, но я согласился. Полгода я платил за 6,67 кубов горячей и 12 кубов холодной воды, после чего наконец задумался о счетчиках. Обратился к жэковскому сантехнику, который мне их установил, и — о чудо! — потребление упало до 3 кубов горячей и 5 кубов холодной воды. © 4Everone / pikabu

3. Постоянно спорить и отстаивать свою точку зрения

Не засиживаетесь за компьютером допоздна, потому что «в интернете кто-то неправ»? Это и есть признак внутренней зрелости. Стремление самоутверждаться в любой ситуации — от личных бесед до онлайн-переписок — обычно указывает на то, что человек благополучно застрял в детстве. По мере взросления спорить в интернете или отстаивать свое мнение в кухонных спорах становится не так интересно. Более того, со временем вы начинаете уважительно относиться к своим оппонентам и признаете их право думать и чувствовать по-другому.

4. Обращать внимание на критику

Есть золотое правило: посмотрите, что представляет собой ваш советчик. Если стиль его жизни вас совершенно не устраивает, тогда не стоит прислушиваться к тому, что он говорит. Родители могут бояться общественного мнения: «Вот у Петровны-то дочка развелась и работу бросила». А друзья или коллеги нередко стараются помешать друг другу вырваться из общей стаи: «Тебе надо еще одного родить, сразу и успокоишься». Да-да, та самая теория ведра с крабами. Стремление постоянно двигаться вперед и способность нести ответственность за собственные действия — это и есть признаки эмоционально зрелого человека. И если вашему окружению проще стоять на месте, значит, пришла пора искать других попутчиков.

«Каждое мнение имеет право на существование, но не каждое может быть принятым. Чем яростнее, токсичнее реакция человека на ваш поступок, тем сильнее это его задевает. Его, а не вас. Я вижу в своих обидчиках не агрессоров, а людей, которые испытывают боль». Maelinhon / pikabu

5. Переживать, что рядом нет второй половинки

Заметили, что вас уже не тянет быстро соглашаться на отношения из-за страха остаться без пары? Проще немного подождать, чем связать свою судьбу не с тем человеком и чувствовать, что вас раздражает в нем абсолютно все — от выбора телепрограмм до привычки шумно пить чай. Специалисты изучили, какие люди счастливее — состоящие в браке или находящиеся «в свободном полете». Выяснилось, что семейный статус, по сути, не имеет значения, а иногда наличие партнера воспринимается даже как дополнительная проблема. Зато в случае осознанного выбора второй половинки мы начинаем по-настоящему дорожить своей семьей.

Мои жена и дети улетели к родственникам на несколько дней. На прошлой неделе без них дома было невероятно скучно. Да, раньше я был в восторге от одиночества и старался набрать побольше пива, пиццы и усесться за видеоигры. А сейчас я не хочу быть дома без близких. Так тихо и грустно! © Jeebus_Kripes / reddit

6. Постоянно пытаться угнаться за модой

Вы не посмотрели «тот самый» фильм или не прочитали последнюю книгу автора, о котором сейчас все говорят? Не все ли равно? Гораздо лучше прислушаться к тому, чего вам на самом деле хочется. А еще нас постоянно призывают «обнулиться» и выкинуть хлам, предлагая покупать всевозможные новинки — от одежды до бытовой техники. Но с годами мы начинаем бережнее относиться к вещам и перестаем поддаваться на рекламные уловки.

7. Общаться со всеми вокруг и не искать «своих» людей

В юности мы стараемся завязать как можно больше контактов: обмениваемся телефонами с малознакомыми людьми и добавляем в списки друзей в социальных сетях случайных попутчиков или ребят, с которыми разок потусили в клубе. В зрелом возрасте приходит понимание, что к своему окружению стоит относиться более избирательно. На первое место выходит общение с людьми, которые близки нам по интересам и убеждениям. Да, друзей становится в разы меньше, но каждый из них буквально на вес золота. Это человек, которому вы доверяете и с которым разделяете общие ценности. И при этом вы прекрасно понимаете, что со временем ваш круг общения может полностью измениться.

«Дружба не обязательно должна быть на всю жизнь. Гораздо интереснее расстаться с человеком с приятным послевкусием, когда общение естественным путем сходит на нет, чем довести отношения до конфликта и потом долго дуться». А.elyzarova / pikabu

8. Не думать о будущем

Раньше все ваши действия контролировали родители. Но теперь пришла пора самостоятельно планировать собственную жизнь: заботиться о своей семье, откладывать накопления на черный день и прикидывать, кем вы можете стать лет через 5–10. В какой-то момент вы понимаете, что это невероятно увлекательное (и полезное) занятие. При этом люди, которые не беспокоятся о том, что будет завтра, вызывают у вас легкое недоумение.

К нам на должность инженера пришла девушка после вуза. Быстро вошла в курс дела, неленивая, работает быстро и с хорошим результатом. Видно, что далеко пойдет. Зарплата растет, перспективы дойти до начальника отдела просто отличные. Но нет. Уходит в госконтору на низкий заработок только потому, что там ожидаются хорошие декретные. Что будет дальше, ее сейчас не особо беспокоит. © dimdiml / pikabu

9. Считать, что все должны быть о вас хорошего мнения

Одни люди будут любить вас, а другие — нет. Кто-то станет горячо вас поддерживать, а кто-то начнет критиковать ваши поступки. Психологи советуют не обращать внимания на эти разношерстные мнения и не беспокоиться о впечатлении, которое вы производите. В конце концов, вы уже сами в состоянии оценить, какие из ваших действий правильные, а какие — не очень. Вы же не золотой слиток, чтобы нравиться всем и каждому. Да, есть люди, к мнению которых вы готовы прислушаться. Но чаще всего это круг самых близких родственников или друзей, а не случайные попутчики или соседи по подъезду.

«Люди думают больше всего о себе, поэтому не стоит переживать, что кто-то вечно будет обсуждать твои промахи. Посудачат и забудут». AIexa / pikabu

10. Тратить деньги на бесполезные вещи

Став старше, начинаешь понимать, что смартфон последней модели — это ерунда, а вот умный пылесос или измельчитель пищевых отходов — настоящая вещь. И пользы больше, и экономия в хозяйстве. Освободившиеся деньги как раз можно потратить на приятные излишества (а не лезть в кредит ради покупки телефона или путевки в теплые края).

11. Бояться выглядеть глупо

Наконец-то пришло время, когда можно расслабиться и отпустить свои страхи. В юности мы так боимся выглядеть смешными, уязвимыми и неопытными, что надеваем маски суперсерьезных людей. Но со временем приходит понимание, что самая большая глупость — это потратить свою единственную и неповторимую жизнь на то, чтобы соответствовать каким-то придуманным правилам.

Припарковавшись у ворот замка Шаакен и оплатив билеты, я поспешила за сыном, который принял «ведьмины весы» за детские качели. Как чуть позже объяснил нам охранник, на таких весах проверяли, ведьма обвиняемая или нет. На одной части надежно фиксировался камень, на противоположную сажали подозреваемую. Если не перевесишь камень — ведьма. Мне, конечно, стало интересно. И хотя муж ехидно говорил, что и по цвету волос, и по ужасному характеру все и так давно понятно, я полезла взвешиваться. Вердикт неутешителен: ведьму сжечь. © GasiaSova / pikabu

Интересно, а что именно вам с годами стало казаться глупым и незначительным?