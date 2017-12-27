11 мужских слов, от которых девушки впадают в ярость

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мужчины часто шутят, что жизнь с девушкой — это прогулка по минному полю, и если бы в первый день отношений им давали карту с опасными зонами, то все было бы намного проще. AdMe.ru учел пожелания сильной половины человечества и составил что-то вроде той самой карты, которая может спасти вас в трудную минуту.

1. Ты опять начинаешь?

В том случае, когда все прекрасно понятно, фраза используется для того, чтобы показать свое негативное отношение, и это выглядит как-то... простите, по-хамски это выглядит. Для девушки это звучит как угроза, даже если вы добрый, миролюбивый парень. Если вам не нравится то, что случилось, или то, что вы услышали, то так и скажите и объясните почему, а не изображайте из себя «крутого парня» из дешевого боевика.

2. Ок!

Раздражитель, который успешно применяется мужчинами как онлайн, так и в жизни. Такой короткий ответ на длинные сообщения создает впечатление, что вы даже не прочли или не слушали то, что хотела сказать вам девушка. А значит, вам не важно то, что важно ей. А ей точно важно. Стала бы она писать такую простыню о вещи, на которую ей плевать?

3. А вот моя бывшая...

Ваша бывшая — замечательный человек. Но даже если она получила Пулитцеровскую премию, держит статуэтку «Оскара» на каминной полке и основала PETA, она лишняя в ваших актуальных отношениях. Пусть и в качестве примера. Не важно, хорошего или плохого. Если она так хороша, то, может, вы думаете о том, как ее вернуть? Если она так ужасна, то зачем ее сравнивать со своей любимой? В общем, лучше о ней вообще никак не упоминать.

4. А моя мама делает не так!

Серьезно? А сколько вам лет? Если вы достаточно взрослый, чтобы иметь серьезные отношения с девушкой, то для чего этот детский сад? Если ваша драгоценная мама все делает лучше, то идите к маме и не возвращайтесь, пока не повзрослеете. Нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться своей мамой. Но сравнивать ее со своей любимой женщиной не стоит. Это попахивает эдиповым комплексом.

5. Я же говорил

Конечно, говорил! Ведь говорить проще, чем делать. Любой поступок может обернуться неудачей. От этого никто не застрахован. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не нужно делать неудачу горше, чем она есть, своими язвительными замечаниями.

6. Нормально

Тут поможет только пример. Представьте, что наутро после романтического свидания вы спрашиваете девушку, как ей все понравилось. Она отвечает «нормально». Не хорошо, не плохо, а просто нормально. То есть вчера между вами было что-то настолько обычное, что даже вспоминать не стоит. Ну что, приятно? Когда девушка спрашивает вашего мнения насчет ее внешнего вида, то годится любой ответ, кроме «нормально».

7. Забей

Особенно обидно звучит это слово в ответ на описание проблемы, которая в данный момент волнует девушку или портит ей жизнь. Нельзя «забить» на важную проблему. Проблемы надо решать. И от своего мужчины девушка ждет как минимум поддержки, как максимум — помощи в решении вопроса.

8. Ты такого не говорила

Мужчины жалуются на слишком хорошую память женщин, когда те вспоминают обиды 5-летней давности, и при этом считают, что женщина не в состоянии запомнить, что сама говорила? Мужчины, где ваша хваленая логика? К тому же девушке кажется, что вы не запоминаете, что она говорила, потому что вам было неинтересно и вы не слушали.

9. Мне коллега посоветовала

Девушка в курсе, что у мужчины могут быть подруги детства, коллеги женского пола и что на свете вообще существуют женщины, кроме нее самой. Но когда авторитет другой женщины ставится выше (даже если у той гораздо больше опыта в данном вопросе), это может стать поводом для сильной обиды. Для вас коллега, с которой вы вместе прошли огонь и воду, может быть «своим в доску братаном», но в глазах вашей девушки она конкурент. Не стоит вызывать ревность любимого человека.

10. Зачем тебе это?

Человек сделал свой выбор. А к выбору ведет долгий путь — от возникновения идеи до принятия решения. Сомнения в правильности выбора, тревоги о последствиях, переживания... Это все обесценивается одним-единственным вопросом: «Для чего тебе это?»

11. Посмотрим

Слово-ловушка. Вроде и обещание, но выглядит так, как будто его надо заслужить или как будто вы боитесь сказать правду. Не обманывайте себя, девушки прекрасно знают, что «посмотрим», означает, скорее всего, «нет». Но отказать сразу честнее, чем заставлять ждать и надеяться. Обманщиков и трусов никто не любит, поэтому не используйте это слово в разговоре с девушкой, которую на самом деле любите.

Возможно, мы упустили другие слова, выводящие девушек из себя. Вы можете поделиться ими в комментариях.