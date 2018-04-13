11 мифов в психологии, в которые все до сих пор почему-то верят

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Скорее всего, не осталось ни одного человека, который хоть раз не прошел бы какой-нибудь психологический тест. Мы определяем ведущий тип восприятия, типы личности, при устройстве на работу нас проверяют на стрессоустойчивость и конфликтность, но в самой психологии царит множество стереотипов, и не все из них заслуживают доверия.

AdMe.ru разобрался, про какие психологические мифы пора забыть раз и навсегда.

1. Аудиалы и визуалы

Долгое время мы высчитывали, какой тип восприятия у нас доминирует и как лучше всего учиться — слушать, наблюдать или старательно переписывать и ощупывать. Конечно, человек имеет склонность к определенному типу восприятия, однако современные исследования показывают, что на самом деле на обучаемость это не влияет: все зависит от когнитивных способностей и желания обучающегося.

2. От улыбки станет день светлей?

Долгое время улыбка рассматривалась как отличный психологический прием. Считалось, что если постоянно улыбаться, то из вымученной эта улыбка станет самой настоящей. Сейчас уже известно: подавление и маскировка негативных эмоций только вредят. На самом деле вынужденная улыбка может положительно повлиять на настроение, только если вы не испытываете сильных отрицательных эмоций.

3. Поза супергероя

В 2010 году Эми Кадди провела исследования, которые доказали, что некоторые позы, подозрительно напоминающие позу Чудо-женщины или Супермена, способны заставить нас чувствовать себя сильнее и увереннее и помочь справиться со стрессом. Повторное исследование в 2015 году на большем количестве участников, проведенное уже под руководством Евы Рейнхилл, говорит о том, что сильная поза никак не сказывается на уверенности в себе и как такового эффекта от нее нет.

4. Противоположности притягиваются?

Эта расхожая фраза включает в себя один из самых старых мифов: мы все знакомы с теорией о том, что противоположности притягиваются и что пары зачастую образуют люди, совсем не похожие друг на друга. Правда: на самом деле мы выбираем похожих на нас людей как внешне, так и по жизненным ценностям, воспитанию и даже по характеру коммуникации.

5. Мозговые штурмы полезны для творчества

Считается, что мозговые штурмы полезнее всего для креативных людей: они помогают находить новые идеи, подходы и решения. Это не работает. Совсем. Даже наоборот, мозговые штурмы порождают давление, участники буквально требуют от себя все больше идей, при этом все ощущают давление мнения общества и не имеют возможности полноценно развить свое предложение. Эффективнее всего оказалась работа в одиночку с последующим общим разбором предложенных идей.

6. Крик помогает освободить гнев

Фильмы и книги учат нас, что при стрессе пойти в лес и покричать — это лучший способ освободиться от гнева. На самом деле исследования показывают, что крик может только усилить гнев. Если вы злитесь, лучше всего проанализировать причины гнева и рационализировать это чувство, например, написав причины и возможные последствия сложившейся ситуации. Тогда эмоции улягутся и можно будет принять конструктивное решение.

7. Творческое правое полушарие и рациональное левое

Полушария не делят между собой творческие и аналитические способности и работают вместе. В результате деятельности человека некоторые отделы его мозга начинают работать более активно, потому что разум адаптируется под постоянные задачи, будь то рисование картин или математические расчеты, но даже при этом жесткого деления функций по полушариям не происходит.

8. Кризис среднего возраста неизбежен

Еще как «избежен». Согласно новым данным, на самом деле от кризиса 40-летия страдает только 10 % людей. Конечно, из возраста можно сделать драму и купить-таки Harley-Davidson, но на самом деле это скорее исключение, чем правило.

9. Личность формируется до 25 лет

Долгое время психологи считали, что к 25 годам личность уже определяет свои цели, приоритеты, принципы и приобретает стабильную сформировавшуюся структуру. Как бы не так! На самом деле наш характер формируется всю жизнь, а стабильности и вовсе ждать не приходится. Из плюсов: с возрастом люди становятся более терпимыми и добросовестными, а в частности, например, женщины учатся спокойнее реагировать на окружающий мир.

10. Тест Роршаха дает лучшую характеристику личности

Долгое время, а в некоторых случаях и по сей день, тест Роршаха использовался для выявления скрытых патологий личности и считался довольно авторитетным. При этом даже сам Роршах не предлагал использовать его для оценки личности, поскольку очень уж субъективно его трактование: результаты исследования зависят больше от проверяющего, чем от тестируемого.

11. Тест Люшера точно не ошибается

С ним тоже не все ясно. Изначально тест использовался для оценки характера, но рассматривать его как серьезный научный инструмент нельзя, поскольку само понятие характера куда глубже, чем та оценка, которую могут дать выбранные цвета. В итоге у теста Люшера неопределенный предмет исследования, и даже сама методология не до конца понятна. И хотя рассматривать его результаты всерьез не стоит, можно пройти его для развлечения и самопознания.

Бонус: загадка женщины в красном

Существует стереотип о повышенной привлекательности дам в одежде красного цвета. На удивление группа ученых решила его проверить и пришла к выводам, что красный цвет незначительно влияет на привлекательность или не влияет в целом, если речь идет об отношениях. Однако если рассматривать краткосрочные связи, то девушка в красном может показаться более привлекательной.