11 мифов, в которые мы начинаем верить, когда решаем вернуться к бывшим

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Многие из нас предпринимали попытку возобновить отношения, которые в силу тех или иных обстоятельств оставались в прошлом. Безусловно, иногда существуют веские причины для возвращения к бывшему, и игра стоит свеч. Но в большинстве случаев спустя время мы понимаем, что поводы для воссоединения были не более чем мифом. AdMe.ru объяснит, почему эти 11 самых распространенных оправданий, которые мы используем в таких ситуациях, на самом деле пустышки.

1. В этот раз все будет по-другому

Мир не стоит на месте, поэтому по-другому, конечно же, будет. Только есть высокая вероятность, что будет хуже, чем было. Согласно исследованиям, после возвращений партнеры меньше внимания обращают на положительные стороны своих отношений, больше концентрируются на негативных моментах, а попытки что-либо исправить предпринимают редко и без усилий. А еще обожают вспоминать прошлые обиды.

2. Он радикально изменился

Люди не меняются. Вернее, они не меняются быстро и просто так. Чтобы избавиться даже от самой незначительной привычки, необходимо сильное искреннее желание, мотивация, работа над собой и время. Поэтому честно ответьте себе на вопрос: было ли все это у вашего бывшего партнера для того, чтобы измениться?

3. Никто меня не знает так хорошо, как бывший

Да, так и есть. Вы много времени провели вместе, и это естественно, когда экс-половинка знает, что вы терпеть не можете жареный лук, а из всех напитков предпочитаете виноградный сок, который вино. Но это не аргумент реанимировать отношения, ведь даже тот факт, что вы знаете многое друг о друге, не помог избежать разрыва. А может, как раз это и способствовало расставанию, ведь в отношениях всегда должна сохраняться тайна.

4. Вокруг одни идиоты, и я вряд ли найду кого-то лучше

Наблюдая, как новый знакомый неуклюже барахтается в детском бассейне, мы обязательно вспомним, как же хорошо плавал бывший. И водил он спокойнее, и шутил интереснее. Такой вот синдром травы, которая у соседа зеленее. Да, возможно, бывший лучше плавал, но новый знакомый отлично гладит не только свои рубашки и равнодушен к компьютерным играм. Просто мы не хотим этого видеть, ведь новые отношения — это выход из зоны комфорта, а стресса не хочется.

5. Хоть плохонький, но свой

Человеческий мозг более чувствителен к потерям, чем к выигрышу, и для многих из нас намного лучше избежать штрафа в 1 000 рублей, чем выиграть в лотерею аналогичную сумму. Хотя, по сути, обе ситуации равнозначны с точки зрения нашего бюджета, ведь и в том и в другом случае в кошельке появилась 1 000 рублей. Так и с отношениями. Но спросите себя, что лучше: встретить через год, два, пусть даже пять лет человека, с которым вы проживете остаток лет как в сказке, или вернуться и тянуть всю жизнь лямку посредственных отношений с тем самым «плохоньким, но своим» партнером?

6. У меня нет времени на свидания с другими. Про сайты знакомств вообще молчу

Если конечным итогом свидания не стала клятва у алтаря, это не значит, что оно было неудачным. Жизнь — это ведь не только про алтари. Знакомство с новым человеком — это в первую очередь возможность расширить кругозор, что уже немало. И не стоит списывать со счетов интернет. Например, в США порядка 17 % браков за прошлый год было заключено парами, которые нашли друг друга на сайтах знакомств.

7. Мы пока останемся друзьями, а там посмотрим

Дружба между бывшими партнерами, как правило, отличается качеством ниже среднего. Такие отношения не блещут эмоциональностью, доверчивостью и на поверку часто оказываются завуалированным меркантильным желанием одного из партнеров. И еще один момент: стремление дружить с бывшими может быть признаком психического расстройства.

8. Вы немножко выпили и поцеловались. Могли бы вернуться домой вместе

Почти в половине случаев так и происходит. После разрыва 43 % женщин и 47 % мужчин спят с бывшими. Поэтому, если довелось проснуться рядом с экс-половинкой, примите к сведению, что ваш случай неуникален и это не повод начинать с чистого листа. Просто сделайте все возможное, чтобы это не превратилось в систему, потому как регулярный секс с бывшим — это очень большой тормоз на пути к большому и светлому будущему.

9. Идеальных не существует

Все так: никто из нас не идеален. Но никому идеальные и не нужны. Любят и под венец ведут, как вы, наверное, давно подметили, постоянно каких-то неидеальных. Все потому, что вторая половинка просто должна подходить, ведь на то она и половинка. Вы тоже расстались не из-за того, что кто-то в паре был далек от совершенства. Просто вы не подходили друг другу. Примите это и живите дальше.

10. Бывший не оставляет меня в покое

Нередко бывает так, что после завершения отношений один из партнеров начинает вдруг проявлять активность, которой не было раньше. Звонки, сообщения, комментарии в социальных сетях, а иногда и неожиданные визиты. Любит — именно такой вердикт мы выносим в большинстве случаев. Любит и не может забыть. Увы, чаще всего так проявляется не трепетное чувство, а потребность тотального контроля и проверка, вы все еще на крючке или уже нет?

11. Может, я делаю из мухи слона

Может, так и есть. Если причиной разрыва были родственники, работа или другие внешние обстоятельства, то решение иногда стоит пересмотреть, и второй заход может быть успешным. Шансы увеличиваются, если это расставание является первым, а у вас с партнером много схожих интересов. Но, к сожалению, чаще всего виной разлада являются более серьезные обстоятельства — например измена. И это отнюдь не преувеличение, а реальный повод прекратить отношения.