11 мифов о детях и интернете, которые давно пора оставить в XX веке

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Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой знакомства своего чада с компьютерным миром, и практически каждый раз это стрессовая ситуация для обеих сторон. Стоит понимать: вокруг онлайн-сообщества существует не один десяток мифов, из-за которых родители только зря ограничивают детей в интернете. Именно поэтому мы хотим внести ясность в эту историю, чтобы вы скорее поменяли свое отношение ко всем тем распространенным убеждениям, являющимся откровенной неправдой.

AdMe.ru рассказывает, почему же компьютер все-таки не виноват в плохой памяти и суицидальных наклонностях детей, основываясь на материалах детского психолога Екатерины Сафоновой.

Миф № 1: Компьютерные игры зомбируют

Правда: с головой в игры уходят те, кому плохо в реальной жизни. Если запретить такому ребенку игры, то он просто будет искать другой способ ухода. А чтобы ваше чадо не превратилось в этакого зомби, помогите ему найти другое интересное дело. Как только в реальной жизни он обнаружит что-то более привлекательное, только вы его за компьютером и видели!

Миф № 2: Чтобы сохранить психику ребенка, лучше оградить его от интернета

Правда: интернет — неотъемлемая часть современного мира. Родители, ограничивая детей в онлайне, лишают их возможности удовлетворять основные потребности, в этом случае — социальные. Эта ситуация впоследствии может вызвать серьезные психологические проблемы у ребенка. Что бы было, если бы вам в детстве запрещали гулять на детской площадке? Сейчас эта детская площадка частично находится в виртуальной реальности, поэтому не пускать туда детей нельзя.

Миф № 3: Виртуальные друзья могут заменить реальных

Правда: сам по себе компьютер на коммуникабельность никак не влияет, но если ребенок необщителен по природе, то с виртуальными друзьями ему будет проще. Не стоит забывать, что за виртуальными образами стоят реальные люди, встреча с которыми вполне возможна.

Миф № 4: Киберспорт — это детские забавы

Правда: киберспорт — это соревнования по видеоиграм, а первая лига киберспортсменов Cyberathlete Professional League появилась еще в далеком 1997 году в США. Разыгрываемые призовые фонды в таких играх могут достигать нескольких миллионов долларов США. Например, турнир по Dota 2 «The International» несколько раз бил рекорды по выплатам: в 2016 году было разыграно 20,77 млн долларов, в 2017 — 24,79 млн. Так что вряд ли это можно назвать детскими забавами.

Миф № 5: В плохой памяти и лени виноват компьютер

Правда: если ребенку больше не нужно посещать библиотеку и вычитывать сотни страниц, это только облегчает ему жизнь, а не делает его ленивым. Необязательно помнить наизусть формулу, важнее знать, как и когда ее использовать. Тем более, используя информацию постоянно, человек все равно постепенно ее заучивает. Зато благодаря интернету мы всегда можем найти ту информацию, которую не используем ежедневно.

Миф № 6: За успешным ребенком-блогером стоит меркантильный взрослый

Правда: сейчас дети самостоятельно ведут свои блоги, снимают видео для YouTube и стремятся к большому количеству подписчиков, однако то, что ребенок неспособен начать зарабатывать в интернете по собственной инициативе, — глубокое заблуждение. Они, как и мы, очень сильно интегрированы в киберпространство: социальные сети, гаджеты, интернет. Поэтому родители блогеров — это скорее помощники и координаторы процесса, в котором главный герой — их ребенок.

Миф № 7: Блогерство — это не профессия

Правда: несмотря на то что формат блогерства далек от того, чем занимаются юристы и врачи, это занятие стало настоящей профессией в современном мире. Крупные корпорации нанимают блогеров на постоянную работу для ведения корпоративных блогов. Хороший блогер сейчас зарабатывает 50–70 тыс. долларов в год, поэтому, если ваш ребенок решил им стать, дайте ему этот шанс.

Миф № 8: Компьютер провоцирует появление суицидальных наклонностей

Правда: суицидальные наклонности у детей возникают не от виртуальных, а от вполне реальных проблем. Если в семье отсутствует взаимопонимание, ребенок подвергается психологическому насилию, испытывает проблемы в школе, например является жертвой буллинга, то какая-то информация в интернете может подстегнуть его к совершению такого страшного поступка. Однако следует помнить, что не информация ищет подростка в интернете, а подросток — информацию. Если у тинейджера нет и не было суицидальных мыслей, то никакие сайты их не спровоцируют.

Миф № 9: Все компьютерные игры воспитывают жестокость

Правда: даже те самые пугающие родителей стрелялки учат применять нестандартные тактические ходы и отслеживать цели. А в одной статье, опубликованной в журнале SAGE, нейрофизиологи заявляют, что именно шутеры и аркады лучше всего развивают и стимулируют нашу нервную систему. К тому же существует огромное количество развивающих и общеобразовательных игр, а для самых маленьких даже придумали интерактивные мультики, которые воспитывают в детях доброту и стремление прийти на помощь.

Миф № 10: Компьютер опасен для здоровья ребенка

Правда: когда компьютеры только вошли в нашу повседневную жизнь, считалось, что они опасны для нас и нашего здоровья своим излучением, но все современные экраны вообще никак с ним не связаны, поэтому опасения просто безосновательны. Что касается зрения, то офтальмологи рекомендуют две элементарные вещи: небольшие перерывы в работе за экраном и гимнастику для глаз.

Миф № 11: Интернет — это свалка опасной для ребенка информации

Правда: по своей сути интернет — это бесконечный справочник, но чтобы предотвратить путешествие ребенка по нежелательным сайтам, стоит установить на компьютер или другой гаджет программу родительского контроля. Например Qustodio, KidLogger или «Кибермама».

А с какими распространенными заблуждениями на этот счет сталкивались вы?