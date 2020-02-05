11 ловушек мозга, которые управляют нашей жизнью

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Каждому нравится думать, что он рациональный человек и умеет делать выбор, руководствуясь доводами рассудка. В реальности мы чаще принимаем иррациональные решения, поскольку попадаемся в ловушки собственного мозга.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучшее оружие в борьбе с предрассудками — это знание. Поэтому мы разобрались в очередной порции когнитивных искажений, которые способны влиять на нашу повседневную жизнь.

1. Эффект ложной уникальности

Когда у человека есть некое положительное качество, которым можно похвастаться, он склонен считать, что больше никто этим качеством не обладает. Это позволяет конкретной личности поднимать свою самооценку и более комфортно себя чувствовать. Пример из жизни. Если женщина никогда не изменяла мужу, то она, вероятно, будет осуждать других женщин, даже своих подруг, предполагая, что все они изменяют супругам.

2. Автоматические мысли

Мгновенно появляющиеся в сознании оценочные мысли, которые подчас мы даже не замечаем. Эти мысли являются реакцией на какие-либо события или ситуации. Грубо говоря, это мгновенная оценка того, что происходит. Пример из жизни. Когда начальник просит подчиненного зайти к нему в кабинет «для разговора», подчиненный обычно начинает нервничать и предполагать, что его ожидает взбучка или даже увольнение. Это и есть автоматические мысли: мозг мигом проанализировал множество похожих ситуаций и предположил, что разговор будет протекать в негативном ключе. Хотя начальник запросто мог позвать подчиненного для того, чтобы объявить ему о повышении.

3. Парамнезия

Это ложная память. Часто сопровождается переоценкой собственного влияния на какие-то события в прошлом. Очень актуальная психологическая ловушка, поскольку в последнее время стало модным ходить на сеанс к психотерапевту и пытаться вспомнить какие-то детские переживания, чтобы избавиться от проблем в настоящем. Как правило, эти переживания являются выдумкой. Пример из жизни. Американка Кэрол Фелстед росла в многодетной семье. Когда она выросла, то порвала все контакты с родителями, а после обвинила их в поджоге дома и жестоком обращении. Женщине сочувствовал весь мир, пока не выяснилось, что это были ложные воспоминания.

4. Апофения

Способность видеть взаимосвязи между событиями, которые друг с другом никак не связаны. Часто в такую ловушку попадают люди, которые склонны верить в паранормальное: любая случайно упавшая чашка со стола кажется им нерушимым доказательством существования привидений или полтергейста. Пример из жизни. Человек никак не может решиться на расставание с супругом или супругой и ожидает «знаков свыше». Случайно его взгляд падает на афишу фильма с названием вроде «Брось его немедленно». Человек считает это знаком и связывает свою ситуацию с тем, что написано на афише, хотя эти ситуации никак не пересекаются.

5. Эффект враждебных СМИ

Восприятие нейтральных заметок в СМИ как предвзятых. Возникает у людей, которые имеют ярко выраженную позицию по какому-то вопросу. При этом сторонники противоположных позиций воспримут нейтральный материал по-разному. Пример из жизни. Если ярый противник абортов прочтет статью о том, как некоторые женщины решились прервать беременность из-за проблем со здоровьем, то он решит, что это конкретное СМИ ратует за аборты. В то время как журналист всего лишь сделал заметку.

6. Феномен сдвига риска

Если у человека есть выбор между рискованным действием и нерискованным, он выберет второе. А если этот человек находится в группе людей, которые подначивают его, то он, скорее всего, рискнет. Иначе говоря, мнение личности меняется под давлением общественности. В 1968 году проводили эксперимент. Участникам предлагали сделать выбор: перейти без гарантий на работу с высокой зарплатой или остаться на старой работе с низким доходом. Сначала испытуемые принимали решение в одиночку, и большинство из них предпочли оставить все как есть. После участники обсуждали возможное решение в группе — и в этом случае большинство склонились к риску. Пример из жизни. Муж изменил жене, они вместе 10 лет. Женщина принимает решение простить супруга, а после встречается с подружками, которые убеждают ее бросить мужчину. И женщина решается на развод.

7. Денежная иллюзия

Люди воспринимают номинальную стоимость денег, а не реальную. Практически никто не обращает внимания на действительную покупательную способность. Ученые проводили эксперименты, которые показали, что людям представляется нечестным сокращение дохода без повышения цен на продукты. Но эти же люди считают справедливым повышение дохода на 2 % и одновременное повышение цен на продукты на 4 %. В то время как оба условия практически равнозначны. Пример из жизни. Если сотруднику повысить зарплату на 10 %, а инфляция при этом будет 20 %, то сотрудник обрадуется и будет думать, что он получает больше. Хотя по факту его 10 % «съела» инфляция, а реальный доход и вовсе понизился.

8. Эгоцентрическое искажение

Склонность искажать события, произошедшие в прошлом, чтобы представить себя в выгодном свете. Считается, что это свойственно людям с завышенной самооценкой: таким образом они тешат собственное эго. Японцы проводили небольшой эксперимент в 1993 году. Испытуемым предложили рассказать о плохих и хороших поступках, которые совершали они или их знакомые. Выяснилось, что почти все начинали рассказ о хороших поступках со слова «я». А истории о плохих поступках начинались со слова «другие». То есть людям свойственно перекладывать груз неудач на чужие плечи, а ношу успеха — на свои. Пример из жизни. Команде специалистов поручили выполнение проекта. Если он провалится, руководитель заявит, что виновата команда. Если же проект принесет ощутимую прибыль, тот же руководитель с гордостью скажет, что это его заслуга.

9. Эффект леди Макбет

Для человеческой психики существует связь между физической и нравственной чистотой. Если человек испытывает стыд, то, скорее всего, ему захочется принять душ или умыться. Проводился весьма своеобразный эксперимент по исследованию этого феномена. Участников разделили на 2 группы. Первую группу попросили вспомнить, что стыдного они делали за всю свою жизнь. Вторая группа размышляла о собственных достижениях. Потом обе группы заполняли пропуски недостающих букв в английских словах W_ _H, SH_ _ER и S_ _P. В итоге большинство из тех, кто думал о постыдных случаях из жизни, написали слова wash (мыть), shower (душ), soap (мыло). А участники из второй группы выбрали такие слова, как wish (желать), shaker (шейкер), stop (остановить). Пример из жизни. Супруг или супруга после адюльтера будут долго принимать душ или ванну, чтобы обрести душевное спокойствие.

10. Эффект знакомства с объектом

Склонность наделять некий знакомый объект положительными качествами без каких-либо на то оснований. Иногда этот эффект называют феноменом панибратства. Проще говоря, чем чаще мы видим предмет или человека, тем больше он нам нравится. Специалисты проводили исследование этого феномена. Группа студентов читала статью на компьютерах, а в верхней части экрана периодически мелькали рекламные баннеры. Позже испытуемых попросили оценить баннеры с точки зрения привлекательности. Очевидно, что студенты оценивали высоко те рекламки, которые они видели чаще. Пример из жизни. Человек впервые слышит по радио какую-то песню, которая ему очень не нравится. Песню крутят каждый день, и через месяц человек с удивлением обнаруживает, что ему уже нравятся и слова, и мелодия.

11. Эффект опознаваемой жертвы

Тенденция оказывать щедрую помощь конкретному лицу, проблемы которого можно наблюдать напрямую. При этом помощь группе лиц с похожей ситуацией не оказывается. Иными словами, статистика вызывает меньше эмоций, чем живо описанная история одного человека. Когда мы можем ознакомиться с личностью жертвы, то можем и отождествить себя с ней. Отсюда и появляется симпатия вместе с желанием помочь. Этим феноменом виртуозно манипулируют СМИ. Пример из жизни. Человек скорее отреагирует на объявление о том, что некий пудель по кличке Джек попал в беду и нуждается в срочной операции. Вероятность, что он поможет деньгами или другим способом, намного выше, чем если бы в объявлении было сказано, что где-то пострадали десятки собак и им сейчас очень нужны средства на лечение.