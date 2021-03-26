11 коварных стереотипов, которые до сих пор сыплют соль на рану, хотя давно отжили свое

Некоторым изжившим себя стереотипам давно не место в XXI веке, но они упорно продолжают удерживать свои позиции. Наиболее смелые люди находят в себе силы не обращать внимания на мелочи и с юмором относиться к избитым фразам и принципам, которым пора кануть в Лету. Но есть и те, кого могут сильно задеть колкие высказывания со стороны.

Мы в AdMe.ru вспомнили 11 коварных стереотипов, которые всем уже изрядно надоели, но все же они никак не оставят наш мир в покое.

«Девушка должна быть женственной»

Фильмы и окружение часто внушают девушкам, что на свидании в кафе они должны ограничиться лишь салатом или чашкой кофе, а также радоваться характерным «дамским» подаркам вроде плюшевых медведей. Ситуации, в которых представительниц прекрасного пола заковывают в стереотипные и неудобные рамки, психологи описывают как «токсичную женственность». Стоит обратить внимание на тот факт, что если девушка носит джинсы вместо платьев, любит татуировки или короткие стрижки, то это не делает ее менее женственной. Она может быть так же желанна и привлекательна в глазах противоположного пола, как и девушка с длинными локонами в летящем сарафане.

«Нужно соглашаться на меньшее»

Некоторые люди очень самокритичны, не ожидают от судьбы подарков и готовы согласиться на меньшее в вопросах выбора партнера или работы. По мнению экспертов, такой человек, как правило, может испытывать чувство неудовлетворенности, а также склонен оправдывать неприемлемое поведение других.

«Все хотят одного и того же»

Желания человека могут рассказать о нем больше, чем кажется на первый взгляд. Как выяснили исследователи, мужчины чаще всего стремятся к власти и успехам на любовном фронте, в то время как женщины хотят счастья, эффектной внешности и крепкого здоровья. Однако надо понимать, что мечты всех людей на планете не могут быть одинаковыми: цель одних — успешный брак, других — головокружительная карьера. А судить окружающих исключительно по собственным представлениям о мире — затея, изначально обреченная на провал.

«Личная жизнь важнее карьеры»

Одни женщины предпочитают делать карьеру, а другие комфортно чувствуют себя в роли домохозяек. Некоторые понимают, насколько трудно быть работающей матерью, поэтому откладывают эту затею до тех пор, пока не станут конкурентоспособными в своей отрасли и не обзаведутся финансовой подушкой безопасности. Помимо это, многие женщины считают, что карьера и результаты их труда тоже являются их настоящими наследниками, и поэтому не стремятся поскорее обзаводиться потомством.

«Ты же хозяйка»

Порой в череде тяжелых будней мы просто не в силах найти в себе достаточно энергии для того, чтобы заниматься домашним хозяйством. В частности, по утверждению специалистов, готовкой люди обычно пренебрегают из-за отсутствия времени. Чтобы не тратить свои нервы и сохранить ментальное здоровье, эксперты советуют выбирать более простые рецепты, которые не вызывают сложностей. Или в какой-то из дней позволять себе заказывать еду из ресторанов.

«А что люди скажут?!»

Разные поколения обычно совершенно по-разному смотрят на те или иные сферы жизни. По мнению психологов, истоки нашего мнения лежат в моральных нормах, заложенных в нас уже очень давно. Разумеется, у людей разного возраста эти принципы, как правило, существенно различаются. Поэтому не стоит принимать чужой взгляд на проблему слишком близко к сердцу и непременно следовать чьим-то советам.

«В наше время психологов не было»

Сейчас все больше людей интересуются психологией и вопросами ментального здоровья. Да, зачастую человек может справиться с проблемами самостоятельно или прибегнув к поддержке семьи и друзей. Но иногда для того, чтобы преодолеть сложный период, требуется помощь профессионала, и этого вовсе не стоит стесняться.

«Не вешай нос и соберись»

Эксперты подмечают, что кризисные моменты являются не менее значимой частью нашей жизни, чем позитивные. Иногда, когда фортуна дает нам отставку, нужно просто позволить себе прожить этот период и даже пожалеть себя, если это необходимо. Конечно, можно попытаться отвлечься от негатива, но рьяно подавлять в себе отрицательные эмоции явно не стоит.

«Женщина должна. Мужчина должен»

Общество часто сковывает людей гендерными рамками: якобы женщина обязательно должна быть хрупкой, а мужчина — сильным и бесстрашным. Но эти стереотипы зачастую мешают нам жить. Психологи уверены, что подобные необоснованные обобщения вредны для личности и ее психологического здоровья.

«Все хотят иметь детей»

Когда женщине уже стукнуло 30 лет, а у нее нет ни детей, ни мужа, люди хотят знать, почему так вышло. Причем таким вопросом задаются и любящие родители, и коллеги, и даже любопытные соседки. Некоторым людям, которые всегда мечтали о семье и троих карапузах, трудно понять тех, кто не обзаводится потомством. Причины, повлекшие за собой принятие этого решения, могут быть совершенно разными: одни еще не встретили подходящего человека, другие недостаточно твердо стоят на ногах в финансовом плане. Более того, сейчас все чаще находятся пары, которые осознанно не планируют заводить детей и приняли решение жить в свое удовольствие.

«Разведенка с прицепом никому не нужна»

Специалисты пришли к выводу, что если в браке много конфликтов, то дети будут чувствовать себя лучше, если родители разведутся. Кроме того, ребенок, переживший развод родителей, имеет такие же шансы на построение счастливых отношений, как и дети, выросшие в полной семье. Также ряд исследований говорит о том, что люди, вступающие в повторный брак, с меньшей вероятностью разведутся.