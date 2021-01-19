11 ироничных комиксов о хорошем и плохом воспитании. Их героев мы с вами видим каждый день
Спорим, у вас не раз складывалось впечатление, что некоторым людям явно незнакомы хорошие манеры, чувство такта и уважение к окружающим. И при этом сами они искренне недоумевают: «А что тут такого-то? Да, прохожу без очереди, но я же тороплюсь. Да, уже неделю ужинаю у друзей, но у меня же проблемы с деньгами, а они ребята обеспеченные».
Мы в AdMe.ru нарисовали коллажи, где на верхних картинках изображены настоящие леди, а внизу — барышни, чье поведение может довести до белого каления даже самого невозмутимого человека.
11. Хорошо, когда гости мирно прихлебывают кофе, а не пытаются сами добыть себе еду в вашем холодильнике
10. Ровное отношение к коллегам гораздо лучше сплетен
9. Лучше уж честно дождаться своей очереди, чем вызывать недоумение и гнев окружающих
8. Замечательно, когда отношения между близкими людьми остаются теплыми даже после минутной ссоры
7. Интересы других людей тоже важны
6. Поездка в другой город может стать настоящим приключением, но важно рассчитывать только на себя
5. Одежда может многое рассказать о человеке
4. Кажется, хроническая честность и прямота — не совсем то, что нужно для простого человеческого общения
3. Иногда лучше шепнуть пару слов на ушко, чтобы не ставить человека в неловкое положение
2. Между «пригласили» и «навязались» есть большая разница
1. Некоторые мысли все же лучше оставлять при себе
А вы часто сталкиваетесь с невоспитанными и бестактными людьми? Молча терпите их поведение или даете отпор?