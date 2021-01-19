11 ироничных комиксов о хорошем и плохом воспитании. Их героев мы с вами видим каждый день

Спорим, у вас не раз складывалось впечатление, что некоторым людям явно незнакомы хорошие манеры, чувство такта и уважение к окружающим. И при этом сами они искренне недоумевают: «А что тут такого-то? Да, прохожу без очереди, но я же тороплюсь. Да, уже неделю ужинаю у друзей, но у меня же проблемы с деньгами, а они ребята обеспеченные».

Мы в AdMe.ru нарисовали коллажи, где на верхних картинках изображены настоящие леди, а внизу — барышни, чье поведение может довести до белого каления даже самого невозмутимого человека.

11. Хорошо, когда гости мирно прихлебывают кофе, а не пытаются сами добыть себе еду в вашем холодильнике

10. Ровное отношение к коллегам гораздо лучше сплетен

9. Лучше уж честно дождаться своей очереди, чем вызывать недоумение и гнев окружающих

8. Замечательно, когда отношения между близкими людьми остаются теплыми даже после минутной ссоры

7. Интересы других людей тоже важны

6. Поездка в другой город может стать настоящим приключением, но важно рассчитывать только на себя

5. Одежда может многое рассказать о человеке

4. Кажется, хроническая честность и прямота — не совсем то, что нужно для простого человеческого общения

3. Иногда лучше шепнуть пару слов на ушко, чтобы не ставить человека в неловкое положение

2. Между «пригласили» и «навязались» есть большая разница

1. Некоторые мысли все же лучше оставлять при себе