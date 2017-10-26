11 хитростей, которые не дадут вам забросить спортзал после 1-го месяца

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В который раз вы уже откладываете поход в тренажерный зал? Возможно, сегодня настал тот самый «понедельник», с которого стоит начать. Специально для вас AdMe.ru собрал 11 хитрых способов мотивации, которые помогут сделать спорт частью вашей жизни.

11. Не думайте о начале

Не бойтесь стать «белой вороной». Не все сразу имеют идеальные формы. И тренирующиеся чаще всего смотрят в зеркало, чтобы контролировать правильность своих упражнений, а не высматривают новичков, чтобы посмеяться над ними.

10. Притворитесь, что это игра

Устройте себе соревнование с самим собой. Отмечайте красным крестиком в бумажном календаре каждый день тренировок. Ваша цель — создавать непрерывную цепочку крестиков так долго, как сможете.

9. Купите красивый спортивный костюм

Некоторые исследователи утверждают, что форма красного цвета способствует победе. А это как раз то, что вам нужно.

8. Найдите спортзал поближе к дому

Это поможет избежать отговорок типа «погода плохая», «транспорт не ходит», «пойду завтра или послезавтра».

7. Создайте себе настроение

Любимая музыка в наушниках — это то, что влияет на наше настроение и заставляет нас погружаться в положительные эмоции. А хорошее настроение в спортзале — уже полдела.

6. Купите абонемент на 3 месяца

А эта маленькая хитрость сработает для вашей «внутренней жадины». Потратили деньги — придется ходить. Но не берите годовой абонемент сразу — это излишество. Начните с малого, и вы обязательно добьетесь успеха!

5. Нарисуйте план

Напишите, сколько раз в день будете заниматься, когда, где и что будете делать. Это избавит вас от растерянности по приходе в спортзал в первый раз и организует последующие тренировки.

4. Приготовьте сумку для тренировок заранее

Это эффективная уловка на случай, когда срабатывает отговорка «ой, сегодня не успеваю».

3. Возьмите персонального тренера

Хороший тренер — это ваш «волшебный пинок», который не даст вам прохлаждаться во время тренировки и поможет добиться тех самых результатов.

2. Побалуйте себя чем-то в конце месяца

Купите себе какой-нибудь подарок, пусть и незначительный. Эдакий метод кнута и пряника.

1. Ну и напоследок — влюбитесь!

Можно и в собственного мужа / жену. А вдруг наступит ренессанс семейных отношений? Любовь — это, несомненно, лучшая мотивация!