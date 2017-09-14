11 фраз, которые могут разрушить даже самый счастливый союз

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Слова, которые мы порой говорим своим любимым в пылу ссоры или в силу усталости, могут быть ранящими, делающими совместную жизнь чрезвычайно напряженной или невыносимой. А то и попросту привести к разрыву пары. AdMe.ru выделил 11 фраз, которые лучше никогда не произносить, потому что они губительны для отношений. Лучше уж сегодня прикусить язык, чтобы не пришлось кусать локти завтра.

1. Фразы, обесценивающие чувства партнера

Когда мы говорим фразы такого плана, как «Да ерунда это все!», «Не стоит так убиваться из-за ситуации на работе!», «Сколько уже можно переживать из-за того случая?», мы вовсе не утешаем и успокаиваем партнера, как могло бы показаться. Мы обесцениваем его чувства. Близкий человек вряд ли станет открываться нам, если мы отвергаем его чувства или считаем их нелепыми. Он почувствует одиночество и обиду, а это будет подтачивать отношения. Вместо этого постарайтесь понять, чем вызваны чувства вашего партнера.

2. Фразы, говорящие о безразличии

Если один или оба партнера утратили интерес к тому, как ведет себя другой, значит, они на пути к расставанию. Не стоит бросаться словами, выражающими безразличие. Лучше прислушайтесь к тому, что вы действительно чувствуете, и обсудите это с партнером.

3. Фразы-сравнения

Никогда не сравнивайте своего партнера с чужими мужьями (женами), если сравнение не в его пользу. Вместо того чтобы ставить кого-то в пример, сфокусируйтесь на позитиве — на том хорошем, что он приносит в вашу жизнь.

4. Фразы, которые содержат слова-обобщения

Старайтесь избегать в речи фраз, которые содержат слова-обобщения: «всегда», «никогда», «постоянно». Используя эти слова, вы обвиняете партнера в проблемах вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Гораздо эффективнее сконцентрироваться на настоящем и искать решение совместно, а также отказаться от обвинительной позиции и говорить о своих чувствах. Это способствуют тому, чтобы партнер услышал и понял вас.

5. Слова, разрушающие самооценку партнера и унижающие его чувство собственного достоинства

Все люди без исключения нуждаются в стабильной высокой самооценке, и для всех травматичны слова, унижающие чувство собственного достоинства. Если вы будете кидаться фразами вроде «Тоже мне мужик выискался!», «Да кто ж на твою фигуру позарится», «Да кому ты кроме меня будешь нужен/нужна», то рано или поздно ваш партнер уйдет к той (или к тому), кто его любит и ценит, к тому, кто восхищается им. Это точно именно та цель, которую вы преследуете?

6. Фразы, содержащие в себе угрозы расстаться

«Я хочу развестись», «Я хочу уйти от тебя», «Я возвращаюсь к маме», — если у вас нет твердого намерения разводиться, расставаться, уходить, никогда не бросайтесь такими словами. Да и вообще не стоит бросаться какими бы то ни было фразами, которые расходятся с вашими истинными чувствами и желаниями. Во-первых, это манипуляция, направленная на то, чтобы чего-то добиться от партнера. А во-вторых, это может привести ваш союз к таким последствиям, к которым вы не готовы.

7. Фразы, выражающие сожаление о том, что вы встретились, поженились

Мало какие слова сравнятся по своей разрушительной силе с фразой «Лучше бы мы никогда не встретились!» Смысл подобных фраз сводится к тому, что именно ваш партнер виновен во всем плохом, что случилось после вашего знакомства. И что плохие воспоминания в вашем восприятии намного перевешивают хорошие. Не позволяйте таким обидным словам срываться с языка. Лучше задумайтесь: какова ваша доля ответственности за происходящее в отношениях? Каков ваш личный вклад в то, что в отношениях нет радости и гармонии?

8. Фразы, нагружающие партнера чувством вины

«Это ты во всем виноват», «Это из-за тебя мы постоянно ссоримся», «Если бы не ты, мы бы не опоздали», — в отличие от конструктивной критики, направленной на улучшение ситуации и отношений с партнером, эти высказывания вгоняют в чувство вины. Главная их цель не решение проблемы, а манипуляция партнером.

9. Фразы, обесценивающие значимость, нужность партнера

«Уж я-то точно смогу прожить без тебя!», «Я рядом с тобой только из жалости и ради детей!» или просто «Без тебя справлюсь» — фразы, которые однозначно не стоит кидать партнеру в пылу гнева или ссоры. Помните, что отношения, любовь — это огромная ценность. А конфликт — «локальный» и проходящий.

10. Фразы в стиле «Тебя это не касается»

Если вы заявляете партнеру: «Тебя не касается», «Не твоего ума дело», «Я не обязан отчитываться», — вы даете ему понять, что не уважаете его и не считаете нужным быть с ним откровенными. Тем самым вы расшатываете фундамент своего союза.

11. Слова (или действия), сигнализирующие о нежелании общаться

Когда один из партнеров отгораживается от другого стеной молчания, для брака это опаснее любых слов. По сути, это «обрыв связи» в паре. Как следствие, партнеры не понимают друг друга и не могут найти пути решения возникших проблем. Единственный выход — решиться прямо обсудить друг с другом то, что беспокоит. Каким бы болезненным или неприятным ни был такой разговор, он гораздо лучше, чем молчание. Ведь появляется шанс услышать друг друга.

Берегите свой союз! И пусть любовь длится вечно!