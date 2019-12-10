11 фактов о мужчинах, от которых глаза на лоб полезут даже у них самих

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Если о женской логике уже было сказано и написано множество слов и в целом с ней все непонятно, то с мужчинами, вроде бы, должно быть проще. Несмотря на то, что каждый из них уникален, есть черты, которые присущи если не всем, то большинству мужчин точно. И наверняка благодаря знаниям об этих мужских особенностях женщине будет проще понять своего молодого человека и договориться с ним.

Мы в AdMe.ru покопались в исследованиях на тему мужской психологии и здоровья и делимся с вами своими находками.

1. Мужчины мечтают о любви

Какие бы стереотипы не ходили вокруг мужского нежелания жениться, но даже большинство закоренелых холостяков признаются, что мечтают встретить свою вторую половинку. 64 % мужчин заявили о своем желании иметь семью и проводить больше времени с детьми, нежели на работе. Но также 15 % готовы вообще не иметь детей и даже не жениться, а посвятить себя карьере. В откровенных беседах с психологами многие мужчины говорили, что неравнодушны к своим бывшим девушкам. Также, согласно исследованию, 45 % взрослых мужчин признались, что их первая любовь до сих пор им небезразлична. Это вполне объяснимо, ведь первые отношения — это опыт, а у впервые влюбившегося мужчины переживания более яркие и сильные, поэтому воспоминания о первой любви будоражат его всю жизнь.

2. Мужчины лучше реагируют на движущиеся предметы

Мужское зрение устроено таким образом, что мужчина активно реагирует на движущиеся предметы. Поэтому шанс на то, что он обратит внимание на сидящую у барной стойки девушку, очень низок. И острота зрения выше у мужчин: они гораздо четче и яснее видят далеко вперед. Это называется туннельным зрением. Женщины же лучше видят на близком расстоянии. Вот, впрочем, и ответ на вопрос, почему мужчина может не увидеть кастрюлю в холодильнике, а красивую девушку и с 10-го этажа разглядит.

3. Они тратят в интернете больше денег, чем женщины

Как показывает статистика, мужчины тратят гораздо больше денег в интернете, чем женщины. А самыми активными онлайн-покупателями и вовсе являются одинокие мужчины.

4. Очередь в мужской туалет всегда меньше

Очередь в женский туалет всегда больше, чем в мужской, потому что физиология мужского тела позволяет им реже пользоваться уборной. У мужчин мочевой пузырь большего, чем у женщин, размера и объема, а мочеточник длиннее. К тому же женские органы расположены ближе к тазовой области, что оставляет меньше пространства для мочевого пузыря.

5. Мужчины любят женщин, с которыми можно поспорить

Удивительно, но факт: мужчинам нравится, когда женщины с ними не соглашаются, сердятся, отстаивают свою точку зрения и прямо заявляют, чего хотят от этих отношений и от жизни в целом. Уверенность в себе и инициативность женщины для мужчин очень привлекательны.

6. Боятся остаться одинокими

Разведенные мужчины гораздо меньше времени остаются одинокими после разрыва брака. И женятся заново быстрее, чем их бывшие жены. Связано это с тем, что мужчины тяжелее переносят одиночество, особенно после долгой совместной жизни.

7. Острее переживают проблемы в отношениях

Несмотря на всю мужественность и иногда даже напускное безразличие представителей сильного пола, разрыв отношений задевает их гораздо сильнее, чем женщин. Как бы они это ни скрывали, но молодые люди эмоционально более уязвимы, чем девушки.

8. Мужчины щедрые, но с оговоркой

Большинство мужчин платят за девушку в ресторане, однако мало кто делает это по собственному искреннему желанию. Но все же мужчины гораздо больше денег тратят на импульсивные покупки и подарки, причем как для себя, так и для любимой женщины.

9. Мужчинам нравятся как полные, так и тонкие губы

Согласно исследованию, губы — это самая привлекательная часть женского лица. Полные, как уже известно, обращают на себя больше внимания. Но тонкие, красиво накрашенные губы на 40 % привлекательнее, чем губы вовсе без макияжа.

10. Мужчины могут влюбиться в голос

Мужчина может влюбиться в женщину, даже не видя ее, — вполне достаточно разговора по телефону. В результате одного эксперимента выяснили: если мужчине понравится голос женщины, то существует практически 100%-я вероятность, что и ее внешность также будет для него привлекательна. А самыми привлекательными мужчины считают высокие голоса с придыханием.

11. Мужчины обращают внимание на наклон головы

Еще одна удивительная вещь, которую мужчины находят привлекательной, — «правильный» наклон головы. Психологи взяли 3-мерные модели мужских и женских лиц с разными наклонами головы. Добровольцев попросили оценить привлекательность этих лиц, а также то, насколько они были женскими или мужскими. Было обнаружено, что мужчин больше всего привлекают женские лица, когда голова наклонена вперед и взгляд направлен немного вверх. Также женщина кажется более красивой, если она наклоняет голову под разным углом.

Конечно, из любого правила есть исключения, и нет ни одного исследования, где бы 100 % мужчин ответили одинаково. Надеемся, ваши отношения гармоничны и вы в них счастливы. Но наверняка же есть что-то, чего вы не понимаете в любимом человеке?