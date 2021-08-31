11 доказательств того, что мир порой бывает несправедлив к мужчинам. Но об этом не принято говорить
Весь мир уже устал от стереотипов, навязываемых девушкам. А что насчет мужчин? Им ведь порой тоже приходится нелегко. Фразы в духе «настоящий мужчина должен» в обществе звучат ничуть не реже, чем «ты же девочка». И если девушке положено быть нежной и женственной, то парню, наоборот, нужно скрывать эмоции, всегда быть сильным и решительным, да и профессию, считают люди, лучше выбирать мужественную.
В сегодняшней статье редакция AdMe.ru собрала и проиллюстрировала ситуации, в которых мужчины часто становятся жертвами стереотипной маскулинности.
Мужчине не полагается говорить о своих проблемах
Да и походы к врачу без серьезного повода не в почете
Девушка может быть не готова к появлению детей, и ее поймут. А парня скорее сочтут безответственным и трусоватым
Большинство людей до сих пор считают, что уход за собой — это только для девочек, а мужчине и так сойдет
Если мужчина едет в транспорте сидя, у него, по мнению общества, должна быть на то веская причина
После развода порядочный мужчина должен все оставить жене, и неважно, как она поступила. К счастью, далеко не все девушки ведут себя так некрасиво
Девушка в традиционно мужской профессии вызывает удивление, в то время как мужчина в женской — только порицание
Даже в детстве мальчик должен увлекаться не тем, что нравится, а тем, что подходит мальчику
Парням не пристало публично показывать свои эмоции
Отпуск по уходу за ребенком тоже не мужское дело. Даже если мужчина сам этого хочет
А зарабатывать меньше женщины мужчине, по мнению многих, стыдно
Нам будет очень интересно узнать мнение мужчин. Расскажите, сталкивались ли вы в жизни с двойными стандартами.
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