11 доказательств того, что мир порой бывает несправедлив к мужчинам. Но об этом не принято говорить

Весь мир уже устал от стереотипов, навязываемых девушкам. А что насчет мужчин? Им ведь порой тоже приходится нелегко. Фразы в духе «настоящий мужчина должен» в обществе звучат ничуть не реже, чем «ты же девочка». И если девушке положено быть нежной и женственной, то парню, наоборот, нужно скрывать эмоции, всегда быть сильным и решительным, да и профессию, считают люди, лучше выбирать мужественную.

В сегодняшней статье редакция AdMe.ru собрала и проиллюстрировала ситуации, в которых мужчины часто становятся жертвами стереотипной маскулинности.

Мужчине не полагается говорить о своих проблемах

Да и походы к врачу без серьезного повода не в почете

Девушка может быть не готова к появлению детей, и ее поймут. А парня скорее сочтут безответственным и трусоватым

Большинство людей до сих пор считают, что уход за собой — это только для девочек, а мужчине и так сойдет

Если мужчина едет в транспорте сидя, у него, по мнению общества, должна быть на то веская причина

После развода порядочный мужчина должен все оставить жене, и неважно, как она поступила. К счастью, далеко не все девушки ведут себя так некрасиво

Девушка в традиционно мужской профессии вызывает удивление, в то время как мужчина в женской — только порицание

Даже в детстве мальчик должен увлекаться не тем, что нравится, а тем, что подходит мальчику

Парням не пристало публично показывать свои эмоции

Отпуск по уходу за ребенком тоже не мужское дело. Даже если мужчина сам этого хочет

А зарабатывать меньше женщины мужчине, по мнению многих, стыдно