11 циничных истин, которые люди упорно не хотят понять

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Вы не задумывались, почему человеку свойственно совершать одни и те же ошибки? Причем это не самое благоразумное занятие успешно практикует едва ли ни каждый: даже образованнейшие люди порой с удовольствием наступают на очередные огроменные грабли. А секрет всего этого на самом деле прост: есть определенные жизненные истины, которые никто не хочет признавать, предпочитая при этом хождение по кругу личных неудач.

AdMe.ru решил обратиться к форуму Quora, чтобы от обычных пользователей узнать, какие именно общепринятые стандарты мешают нам жить и что нужно раз и навсегда уяснить, чтобы судьба не преподносила нам неприятные сюрпризы.

1. Постоянно всех прощая, вы помогаете злу утвердиться в безнаказанности

Многие «лекари душ» пользуются своей ставшей уже дежурной фразой [прочитать возвышенно и с придыханием]: «Нужно уметь прощать. Только так вы можете ступить в новый день с чистыми мыслями и духом». Но никто при этом не уточняет, что прощение бывает 2 видов. Душевное: это прощение, основанное на преодолении собственных переживаний ради гармонии с собой. Оно направлено только внутрь себя, а не в строну обидевшего вас человека. Оно скорее даже не о прощении, а просто не об обвинении. Это красиво, благородно, полезно и, да, необходимо.

это прощение, основанное на преодолении собственных переживаний ради гармонии с собой. Оно направлено только внутрь себя, а не в строну обидевшего вас человека. Оно скорее даже не о прощении, а просто не об обвинении. Это красиво, благородно, полезно и, да, необходимо. Поведенческое: а это уже о том, как вести себя с обидевшим вас человеком. К сожалению, прощая его хоть в первый, хоть в энный раз, вы помогаете человеку обрести увереннность в безнаказанности его действий (разумеется, здесь не идет речь о проступках вроде наступить на ногу и т. д.). Поэтому прощать или не прощать в этом случае — дело уже ваше, принципиальное.

2. Утрированный пункт: вам не позвонит бог

Таким пафосным подзаголовком мы обозначили мысль о том, что никто или ничто не придет и не спасет вас от вашей же собственной жизни. Лучшим примером этого пункта послужит фильм «Теорема Зеро» голливудского чудака Терри Гиллиама. Главный герой картины буквально целыми днями сидит у телефона и ждет звонка от бога, который откроет герою его предназначение и смысл жизни. А в конце вдруг понимает, что бог ему все-таки не позвонит. Зрителям данного фильма требуется 2 часа экранного времени на то, чтобы уяснить эту мысль. Большинству же не хватает и всей жизни. Вероятно, так мы воспитаны еще на детских сказках, что ждем некоего чуда или хотя бы знака, чтобы стать тем, кем нам якобы предначертано. Но все же нужно осознать и постоянно помнить о этом: бог вам все-таки не позвонит.

3. Жизненные провалы — это необходимость

Парадоксально, но успешные люди являются успешными именно благодаря тому, что они много раз оступались, им отказывали, у них опускались руки и случались депрессии, но они не сдавались. Это можно прочитать в любой биографии и увидеть во всех байопиках. К примеру, у Стивена Кинга был специальный гвоздик над письменным столом, куда он прикреплял отказы от издательств. Количество этих отказов исчислялось далеко не одним десятком. По статистике, если говорить образно, 95 % людей с такими же данными, как у Кинга, при получении вот таких же листочков с отказами делают грустное лицо и говорят: «Ну окей, значит, это не мое». Оставшиеся 5 % — это Стивены Кинги в своих областях, которые продолжат получать отказы и бороться. Вот как проходит отбор в успешную жизнь.

4. Деньги, как ни крути, — это главное

Испокон веков старшие поколения неустанно твердят о том, что деньги в этом мире не главное. Деньги не подарят счастья, любви или здоровья. Давайте сейчас трезво посмотрим на ситуацию и цинично признаем: все-таки с деньгами у вас гораздо больше шансов быть счастливым, любимым и здоровым. Шансов увидеть мир, самореализоваться, впечатлить окружение, найти вторую половинку или помочь голодающим детям Африки. А если вы собираете по карманам мелочь на бигмак, то все-таки осуществить все это оказывается чуточку сложнее.

5. Даже на самый громкий провал найдется оправдание

Наш мозг — гениальная штука. Такой банальной фразой мы начнем небанальное рассуждение: дело в том, что наш мозг постоянно оправдывает нашу неспособность действовать (иными словами, лень и страх), и делает это, надо признать, просто великолепно. Страх поменять работу мы оправдываем склонностью к стабильности; боязнь обращаться за помощью к профессионалам — гордостью; невозможность самореализации — мыслью о том, что у нас недостаточно таланта; а нежелание рано вставать на первую пару в институт — заботой об организме. В общем, мы постоянно находим чертовски хорошие причины что-либо не делать. Если обратить внимание на такое свойство нашего мозга и начать с ним бороться, есть «риск» стать успешным человеком.

6. «Всегда говори „да“» — это не лучшее правило

После знаменитого фильма «Всегда говори „да“» с Джимом Керри стало особенно модным быть открытым этому миру, положительно реагировать на все новое, чувствовать свободу, а отрицание ассоциировать с негативом и деструкцией. На самом деле слово «нет» не связано с негативом. Оно скорее связано с волей и рациональным отбором людей, занятий и событий для вашей жизни. Действительно, нужно уметь говорить «да», но вместе с тем нельзя недооценивать и силу слова «нет».

7. Вы не первый в очереди за несправедливостью этого мира

Наверняка у каждого из нас есть такие героические знакомые, которые после или даже во время жизненных неурядиц продолжают жить и работать как ни в чем не бывало. К примеру, хрупкая дочь, которая все свои ресурсы отдает тяжело больным родителям; вчерашний счастливый жених, который стал сегодняшним вдовцом; или несчастная бабушка, которая вынуждена в одиночку обеспечивать большую и неблагодарную семью. У всех, даже у самых счастливых на первый взгляд людей есть свои проблемы, но не все это показывают. Так что в моменты отчаяния полезно вспоминать о том, что вы не единственный, на кого обрушилась вся несправедливость этого мира.

8. Все люди носят маски

Согласитесь, что на работе, наедине со второй половинкой и в компании закадычных людей вы — это 3 совершенно разных человека. В каждом обществе мы буквально надеваем маски тех людей, которые наиболее бы соответствовали обстоятельствам и окружению. Поэтому не нужно удивляться, когда выяснится, например, что ваш коллега далеко не тот, за кого себя выдает. Он не лицемер, просто он сменил маску, а вы случайно это увидели.

9. Стоит пересмотреть список своих друзей

Друзья — это ценнейший для человека ресурс, и все большую ценность он набирает с течением времени. Если в школе количество друзей могло превышать десяток человек, то уже после 30 вы наверняка сможете пересчитать их лишь по пальцам одной руки. Разумеется, в такой ситуации никто не станет разбрасываться друзьями, даже если они далеко не совершенны. Ну кто из нас идеален? На самом деле откровенно неидеальными можно назвать 2 типа друзей: Те, кто тянет вас вниз. Например, своими вечными жалобами, постоянным втягиванием в злоключения или злоупотреблением вашей помощью «по старой дружбе». И чаще всего нам бывает жаль, но лучше все-таки прерывать подобные связи.

Например, своими вечными жалобами, постоянным втягиванием в злоключения или злоупотреблением вашей помощью «по старой дружбе». И чаще всего нам бывает жаль, но лучше все-таки прерывать подобные связи. Либо те, кто не подаст вам руки, когда вы будете, образно говоря, цепляться рукой за край обрыва над пропастью. Выбравшись оттуда самостоятельно, не забудьте эту дружбу также прервать.

10. Никто не думает так же, как и вы

Знаете, подростки не ошибаются, когда думают, что их никто не понимает. Никто действительно никого до конца не понимает, ведь каждый человек на этой планете смотрит на мир именно со своего ракурса. Мало кто учитывает эту простую мысль, перед тем как начать психовать, скандалить и обвинять своих близких в том, что они не понимают очевидных вещей.

11. Каждый человек по-своему вас использует

Как ни крути, все мы друг другом в определенном смысле пользуемся. Работодатель использует ваши ресурсы, любовник / любовница — ваши эмоции и тело, знакомые — ваши связи, уступчивый характер, умение развеселить, возможность занять денег... Да все что угодно. Даже лучшая подруга дружит с вами потому, что ей нужны общение, поддержка, компания, уверенность в том, что ей помогут в трудную минуту. Это хоть и дружеское, но все же «пользование». Вы совершенно не нужны людям вот просто так — сами по себе, потому что вы милый и хорошенький. Таким вы нужны только маме.