100 ярких вопросов, которые помогут родителям и детям вести захватывающие разговоры

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Нет людей дороже и ближе, чем собственные дети. При этом часто рутинное течение жизни не дает нам узнать своего ребенка глубже или с неожиданной стороны. Но если вы сможете выйти за рамки обыденного общения и дежурных фраз и вместо стандартного «Как дела в школе?» зададите вопросы из нашей статьи, вы точно узнаете много нового и интересного о дочери (или сыне), а может быть, и о самих себе. И уж точно общие обсуждения и даже споры будут намного полезнее для ребенка, чем нравоучения и замечания с вашей стороны. Попробуйте!

AdMe.ru перекопал кучу статей и книжек, чтобы найти необычные, цепляющие и даже провокационные темы для обсуждения в семейном кругу.

1. Нескучные вопросы вместо «Как прошел твой день?»

  • Какое событие сегодня было самым интересным?

  • Что нового ты узнал за день?

  • Что заставило тебя улыбнуться сегодня?

  • Кто сделал что-нибудь смешное, веселое, глупое?

  • Что удивило тебя сегодня?

  • Помог ли ты кому-нибудь?

  • Кто-нибудь сделал что-то хорошее для тебя?

  • Ты сегодня гордился собой? Из-за чего?

  • Тебе было грустно?

  • Что сегодня было сложным или непонятным для тебя?

  • Во что ты играл сегодня со своими друзьями?

  • С кем ты сидел сегодня за обедом?

  • С кем из одноклассников ты хочешь дружить, но пока не дружишь?

  • Кто из твоих одноклассников твоя полная противоположность?

  • Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех? А кто не очень?

  • Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников?

  • Что-нибудь привело тебя в раздражение?

  • Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо?

  • Было ли что-то, что тебя смутило?

  • С чем ты был не согласен сегодня?

  • Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что бы ты сделал по-другому?

  • Что у тебя не получилось на этой неделе? А что получилось?

2. Вопросы, которые развивают фантазию

  • Если бы с неба шел дождь из еды, что бы ты хотел, чтобы это было?

  • На каком животном ты хотел бы прокатиться: на слоне или на жирафе?

  • Если бы ты мог переименовать цвета, как бы ты их назвал?

  • Если бы наша кошка умела разговаривать, что бы она сказала?

  • Если бы ты мог задать вопрос любому дикому животному, что бы ты спросил?

  • Если бы у тебя была своя пещера, что было бы внутри?

  • Из чего можно построить стену, которую невозможно разрушить?

  • Какое животное могло бы хорошо водить машину?

  • Каких изобретений не хватает миру?

  • Что было бы, если бы машина времени существовала?

  • Как был бы устроен мир, если бы люди не придумали деньги?

  • Если бы у тебя была волшебная палочка, какие три желания ты бы загадал?

3. Вопросы о самом ребенке

  • Какие 5 слов описывают тебя лучше всего?

  • Что тебе нравится в себе? А что нет?

  • Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было?

  • Если бы на один день можно было стать кем-то другим, кем бы ты стал?

  • Если бы ты был супергероем, какой силой ты бы обладал?

  • Если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы ты поехал?

  • Какие звуки тебе нравятся?

  • Чего взрослые про тебя не понимают?

  • Каким был лучший комплимент, который тебе когда-либо говорили?

  • Какое занятие делает тебя счастливым?

  • Какой праздник ты любишь больше всего?

  • Как ты заботишься о других людях?

  • Что вызывает в тебе нежность?

  • Что ты чувствуешь, когда я обнимаю тебя?

  • От чего ты можешь заплакать?

  • Что заставляет тебя злиться?

  • Что тебя пугает?

  • Что бы ты больше хотел уметь: летать, как птица, или плавать, как рыба?

  • Если бы у тебя был миллион долларов, на что бы ты его потратил?

  • Если бы у тебя было достаточно денег, чтобы не работать, ты бы работал или нет?

  • Если бы ты открыл собственный магазин, что бы там продавалось?

  • Если бы ты писал книгу, о чем бы она была?

  • Тебе нравится что-нибудь дарить другим людям?

  • Каким был бы твой идеальный день?

  • Что ты умеешь делать такого, чему мог бы научить других?

  • Чему бы еще ты хотел научиться?

  • Каким был самый счастливый/несчастливый момент в твоей жизни?

  • Из всех вещей, которые ты знаешь, что будет самым нужным во взрослой жизни?

  • Если бы ты мог путешествовать во времени и увидел себя три года назад, какой бы совет ты себе дал?

  • Чем ты больше всего гордишься в жизни?

  • Кто из твоих друзей тебе нравится больше всего? Почему?

  • Что ты будешь делать, если кто-то обзовет тебя?

  • Если бы ты сейчас вырос и стал знаменитым, в чем бы ты прославился?

  • Чем ты можешь помочь кому-то уже сегодня?

  • Если бы ты мог провести один день с каким-либо человеком, кто бы это был и что бы вы делали?

4. Вопросы о жизни и устройстве мира

  • Что делает человека умным?

  • Как ты думаешь, что чувствуют другие люди?

  • Зачем ходить в школу?

  • Какой будет жизнь в будущем?

  • Что бы ты поменял в этом мире, если бы мог?

  • Легко ли быть ребенком? А взрослым?

  • Как узнать, что ты уже повзрослел?

  • Ребенок обязан уважать всех взрослых?

  • Нужно ли всегда слушаться родителей?

  • Как можно наказывать детей и за что?

  • Имеет ли человек право украсть еду, если умирает от голода?

  • Можно ли всегда делать то, что хочется?

  • Зачем люди врут?

  • Можно ли всегда говорить все, что думаешь?

  • Почему люди разводятся?

  • Почему люди ссорятся, разве нельзя обсудить все спокойно?

  • Почему взрослые мало улыбаются?

  • Почему люди курят, если это вредно?

  • Что такое плохое и хорошее настроение?

  • Что надо делать в старости?

  • Что такое душа и где она находится?

  • Что такое любовь?

  • Как понять, что кто-то тебя любит?

  • Может ли любовь длиться вечно?

  • Что такое счастье?

  • Можно ли всегда быть счастливым и никогда не грустить?

  • Можно ли быть счастливым без денег?

  • Почему богатые люди не делятся деньгами с бедными?

  • Все люди равны?

  • Можно ли считать мир прекрасным, если в нем есть войны и голод?

  • Можно ли обойтись без войн?

  • Есть ли польза от проблем и трудностей?

  • Можно ли ответить грубостью человеку, который груб с тобой, или нужно оставаться вежливым?

  • Можно ли завидовать?

  • Для чего нужно искусство?

  • Кто определяет, что красиво, а что нет?

  • Нужно ли принимать свою внешность такой, какая она есть?

  • Если бы можно было издать закон, которому все в мире должны были подчиняться, каким бы он был?

  • Можем ли мы менять свою судьбу или она уже предопределена?

  • Для чего мы живем?

Бонус: ситуации для обсуждения

Чтобы было еще интереснее, вы можете обсуждать вместе с детьми сложные и даже провокационные ситуации, как предлагает писатель Майкл Паркер в своей книге «Разговоры с детьми на сложные темы». Вот пример:

«Представь, что ты изобрел машину времени. Ты забираешься в нее и жмешь на кнопку „Прошлое“. Агрегат „приземляется“ в 1889 году, и ты оказываешься в мило обставленной комнате, где в плетеной корзинке лежит хорошенький младенец. Но тут твой взгляд падает на поздравительную открытку на столике рядом, и ты с ужасом понимаешь, что карапуз в корзинке — Адольф Гитлер. Поскольку ты живешь в XXI веке, тебе уже известно, что он стал виновником гибели миллионов людей во Второй мировой войне. Ты слышишь на лестнице шаги: кто-то поднимается.

Ты не можешь взять корзинку с собой в машину времени (она вмещает только одного пассажира). Если тебя обнаружат в комнате, то наверняка арестуют. Вернуться сюда ты больше не сможешь: машина времени не столь точна. У тебя на все про все секунд 20.

А. Может, выбросить маленького Адольфа из окна, прыгнуть в машину времени и улететь?

Б. Что ты думаешь, глядя на маленького Адольфа?

1. Был ли он бессердечным чудовищем уже тогда? Он таким родился?

2. А если он стал плохим позже — что заставило его встать на этот путь?

3. Справедливо ли будет наказать его за то, чего он на тот момент еще не делал?»

А какие темы вы любите обсуждать со своими детьми?

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