100 ярких вопросов, которые помогут родителям и детям вести захватывающие разговоры

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Нет людей дороже и ближе, чем собственные дети. При этом часто рутинное течение жизни не дает нам узнать своего ребенка глубже или с неожиданной стороны. Но если вы сможете выйти за рамки обыденного общения и дежурных фраз и вместо стандартного «Как дела в школе?» зададите вопросы из нашей статьи, вы точно узнаете много нового и интересного о дочери (или сыне), а может быть, и о самих себе. И уж точно общие обсуждения и даже споры будут намного полезнее для ребенка, чем нравоучения и замечания с вашей стороны. Попробуйте!

AdMe.ru перекопал кучу статей и книжек, чтобы найти необычные, цепляющие и даже провокационные темы для обсуждения в семейном кругу.

1. Нескучные вопросы вместо «Как прошел твой день?»

Что у тебя не получилось на этой неделе? А что получилось?

Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что бы ты сделал по-другому?

С чем ты был не согласен сегодня?

Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников?

Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех? А кто не очень?

С кем из одноклассников ты хочешь дружить, но пока не дружишь?

С кем ты сидел сегодня за обедом?

Во что ты играл сегодня со своими друзьями?

Что сегодня было сложным или непонятным для тебя?

2. Вопросы, которые развивают фантазию

Если бы у тебя была волшебная палочка, какие три желания ты бы загадал?

Как был бы устроен мир, если бы люди не придумали деньги?

Что было бы, если бы машина времени существовала?

Если бы у тебя была своя пещера, что было бы внутри?

Если бы ты мог задать вопрос любому дикому животному, что бы ты спросил?

Если бы наша кошка умела разговаривать, что бы она сказала?

Если бы ты мог переименовать цвета, как бы ты их назвал?

На каком животном ты хотел бы прокатиться: на слоне или на жирафе?

Если бы с неба шел дождь из еды, что бы ты хотел, чтобы это было?

3. Вопросы о самом ребенке

Если бы ты мог провести один день с каким-либо человеком, кто бы это был и что бы вы делали?

Если бы ты сейчас вырос и стал знаменитым, в чем бы ты прославился?

Что ты будешь делать, если кто-то обзовет тебя?

Кто из твоих друзей тебе нравится больше всего? Почему?

Чем ты больше всего гордишься в жизни?

Если бы ты мог путешествовать во времени и увидел себя три года назад, какой бы совет ты себе дал?

Из всех вещей, которые ты знаешь, что будет самым нужным во взрослой жизни?

Что ты умеешь делать такого, чему мог бы научить других?

Если бы ты писал книгу, о чем бы она была?

Если бы ты открыл собственный магазин, что бы там продавалось?

Если бы у тебя было достаточно денег, чтобы не работать, ты бы работал или нет?

Если бы у тебя был миллион долларов, на что бы ты его потратил?

Что бы ты больше хотел уметь: летать, как птица, или плавать, как рыба?

Что ты чувствуешь, когда я обнимаю тебя?

Если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы ты поехал?

Если бы ты был супергероем, какой силой ты бы обладал?

Если бы на один день можно было стать кем-то другим, кем бы ты стал?

Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было?

Что тебе нравится в себе? А что нет?

4. Вопросы о жизни и устройстве мира

Можем ли мы менять свою судьбу или она уже предопределена?

Если бы можно было издать закон, которому все в мире должны были подчиняться, каким бы он был?

Нужно ли принимать свою внешность такой, какая она есть?

Кто определяет, что красиво, а что нет?

Можно ли ответить грубостью человеку, который груб с тобой, или нужно оставаться вежливым?

Можно ли считать мир прекрасным, если в нем есть войны и голод?

Можно ли всегда быть счастливым и никогда не грустить?

Что такое душа и где она находится?

Почему люди ссорятся, разве нельзя обсудить все спокойно?

Можно ли всегда говорить все, что думаешь?

Можно ли всегда делать то, что хочется?

Как можно наказывать детей и за что?

Что бы ты поменял в этом мире, если бы мог?

Как ты думаешь, что чувствуют другие люди?

Бонус: ситуации для обсуждения

Чтобы было еще интереснее, вы можете обсуждать вместе с детьми сложные и даже провокационные ситуации, как предлагает писатель Майкл Паркер в своей книге «Разговоры с детьми на сложные темы» . Вот пример:

«Представь, что ты изобрел машину времени. Ты забираешься в нее и жмешь на кнопку „Прошлое“. Агрегат „приземляется“ в 1889 году, и ты оказываешься в мило обставленной комнате, где в плетеной корзинке лежит хорошенький младенец. Но тут твой взгляд падает на поздравительную открытку на столике рядом, и ты с ужасом понимаешь, что карапуз в корзинке — Адольф Гитлер. Поскольку ты живешь в XXI веке, тебе уже известно, что он стал виновником гибели миллионов людей во Второй мировой войне. Ты слышишь на лестнице шаги: кто-то поднимается.

Ты не можешь взять корзинку с собой в машину времени (она вмещает только одного пассажира). Если тебя обнаружат в комнате, то наверняка арестуют. Вернуться сюда ты больше не сможешь: машина времени не столь точна. У тебя на все про все секунд 20.

А. Может, выбросить маленького Адольфа из окна, прыгнуть в машину времени и улететь?

Б. Что ты думаешь, глядя на маленького Адольфа?

1. Был ли он бессердечным чудовищем уже тогда? Он таким родился?

2. А если он стал плохим позже — что заставило его встать на этот путь?

3. Справедливо ли будет наказать его за то, чего он на тот момент еще не делал?»