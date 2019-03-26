100 ярких вопросов, которые помогут родителям и детям вести захватывающие разговоры
Нет людей дороже и ближе, чем собственные дети. При этом часто рутинное течение жизни не дает нам узнать своего ребенка глубже или с неожиданной стороны. Но если вы сможете выйти за рамки обыденного общения и дежурных фраз и вместо стандартного «Как дела в школе?» зададите вопросы из нашей статьи, вы точно узнаете много нового и интересного о дочери (или сыне), а может быть, и о самих себе. И уж точно общие обсуждения и даже споры будут намного полезнее для ребенка, чем нравоучения и замечания с вашей стороны. Попробуйте!
AdMe.ru перекопал кучу статей и книжек, чтобы найти необычные, цепляющие и даже провокационные темы для обсуждения в семейном кругу.
1. Нескучные вопросы вместо «Как прошел твой день?»
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Какое событие сегодня было самым интересным?
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Что нового ты узнал за день?
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Что заставило тебя улыбнуться сегодня?
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Кто сделал что-нибудь смешное, веселое, глупое?
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Что удивило тебя сегодня?
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Помог ли ты кому-нибудь?
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Кто-нибудь сделал что-то хорошее для тебя?
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Ты сегодня гордился собой? Из-за чего?
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Тебе было грустно?
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Что сегодня было сложным или непонятным для тебя?
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Во что ты играл сегодня со своими друзьями?
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С кем ты сидел сегодня за обедом?
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С кем из одноклассников ты хочешь дружить, но пока не дружишь?
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Кто из твоих одноклассников твоя полная противоположность?
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Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех? А кто не очень?
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Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников?
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Что-нибудь привело тебя в раздражение?
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Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо?
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Было ли что-то, что тебя смутило?
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С чем ты был не согласен сегодня?
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Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что бы ты сделал по-другому?
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Что у тебя не получилось на этой неделе? А что получилось?
2. Вопросы, которые развивают фантазию
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Если бы с неба шел дождь из еды, что бы ты хотел, чтобы это было?
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На каком животном ты хотел бы прокатиться: на слоне или на жирафе?
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Если бы ты мог переименовать цвета, как бы ты их назвал?
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Если бы наша кошка умела разговаривать, что бы она сказала?
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Если бы ты мог задать вопрос любому дикому животному, что бы ты спросил?
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Если бы у тебя была своя пещера, что было бы внутри?
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Из чего можно построить стену, которую невозможно разрушить?
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Какое животное могло бы хорошо водить машину?
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Каких изобретений не хватает миру?
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Что было бы, если бы машина времени существовала?
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Как был бы устроен мир, если бы люди не придумали деньги?
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Если бы у тебя была волшебная палочка, какие три желания ты бы загадал?
3. Вопросы о самом ребенке
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Какие 5 слов описывают тебя лучше всего?
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Что тебе нравится в себе? А что нет?
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Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было?
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Если бы на один день можно было стать кем-то другим, кем бы ты стал?
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Если бы ты был супергероем, какой силой ты бы обладал?
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Если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы ты поехал?
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Какие звуки тебе нравятся?
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Чего взрослые про тебя не понимают?
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Каким был лучший комплимент, который тебе когда-либо говорили?
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Какое занятие делает тебя счастливым?
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Какой праздник ты любишь больше всего?
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Как ты заботишься о других людях?
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Что вызывает в тебе нежность?
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Что ты чувствуешь, когда я обнимаю тебя?
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От чего ты можешь заплакать?
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Что заставляет тебя злиться?
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Что тебя пугает?
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Что бы ты больше хотел уметь: летать, как птица, или плавать, как рыба?
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Если бы у тебя был миллион долларов, на что бы ты его потратил?
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Если бы у тебя было достаточно денег, чтобы не работать, ты бы работал или нет?
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Если бы ты открыл собственный магазин, что бы там продавалось?
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Если бы ты писал книгу, о чем бы она была?
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Тебе нравится что-нибудь дарить другим людям?
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Каким был бы твой идеальный день?
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Что ты умеешь делать такого, чему мог бы научить других?
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Чему бы еще ты хотел научиться?
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Каким был самый счастливый/несчастливый момент в твоей жизни?
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Из всех вещей, которые ты знаешь, что будет самым нужным во взрослой жизни?
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Если бы ты мог путешествовать во времени и увидел себя три года назад, какой бы совет ты себе дал?
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Чем ты больше всего гордишься в жизни?
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Кто из твоих друзей тебе нравится больше всего? Почему?
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Что ты будешь делать, если кто-то обзовет тебя?
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Если бы ты сейчас вырос и стал знаменитым, в чем бы ты прославился?
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Чем ты можешь помочь кому-то уже сегодня?
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Если бы ты мог провести один день с каким-либо человеком, кто бы это был и что бы вы делали?
4. Вопросы о жизни и устройстве мира
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Что делает человека умным?
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Как ты думаешь, что чувствуют другие люди?
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Зачем ходить в школу?
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Какой будет жизнь в будущем?
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Что бы ты поменял в этом мире, если бы мог?
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Легко ли быть ребенком? А взрослым?
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Как узнать, что ты уже повзрослел?
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Ребенок обязан уважать всех взрослых?
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Нужно ли всегда слушаться родителей?
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Как можно наказывать детей и за что?
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Имеет ли человек право украсть еду, если умирает от голода?
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Можно ли всегда делать то, что хочется?
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Зачем люди врут?
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Можно ли всегда говорить все, что думаешь?
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Почему люди разводятся?
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Почему люди ссорятся, разве нельзя обсудить все спокойно?
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Почему взрослые мало улыбаются?
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Почему люди курят, если это вредно?
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Что такое плохое и хорошее настроение?
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Что надо делать в старости?
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Что такое душа и где она находится?
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Что такое любовь?
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Как понять, что кто-то тебя любит?
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Может ли любовь длиться вечно?
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Что такое счастье?
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Можно ли всегда быть счастливым и никогда не грустить?
-
Можно ли быть счастливым без денег?
-
Почему богатые люди не делятся деньгами с бедными?
-
Все люди равны?
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Можно ли считать мир прекрасным, если в нем есть войны и голод?
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Можно ли обойтись без войн?
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Есть ли польза от проблем и трудностей?
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Можно ли ответить грубостью человеку, который груб с тобой, или нужно оставаться вежливым?
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Можно ли завидовать?
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Для чего нужно искусство?
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Кто определяет, что красиво, а что нет?
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Нужно ли принимать свою внешность такой, какая она есть?
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Если бы можно было издать закон, которому все в мире должны были подчиняться, каким бы он был?
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Можем ли мы менять свою судьбу или она уже предопределена?
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Для чего мы живем?
Бонус: ситуации для обсуждения
Чтобы было еще интереснее, вы можете обсуждать вместе с детьми сложные и даже провокационные ситуации, как предлагает писатель Майкл Паркер в своей книге «Разговоры с детьми на сложные темы». Вот пример:
«Представь, что ты изобрел машину времени. Ты забираешься в нее и жмешь на кнопку „Прошлое“. Агрегат „приземляется“ в 1889 году, и ты оказываешься в мило обставленной комнате, где в плетеной корзинке лежит хорошенький младенец. Но тут твой взгляд падает на поздравительную открытку на столике рядом, и ты с ужасом понимаешь, что карапуз в корзинке — Адольф Гитлер. Поскольку ты живешь в XXI веке, тебе уже известно, что он стал виновником гибели миллионов людей во Второй мировой войне. Ты слышишь на лестнице шаги: кто-то поднимается.
Ты не можешь взять корзинку с собой в машину времени (она вмещает только одного пассажира). Если тебя обнаружат в комнате, то наверняка арестуют. Вернуться сюда ты больше не сможешь: машина времени не столь точна. У тебя на все про все секунд 20.
А. Может, выбросить маленького Адольфа из окна, прыгнуть в машину времени и улететь?
Б. Что ты думаешь, глядя на маленького Адольфа?
1. Был ли он бессердечным чудовищем уже тогда? Он таким родился?
2. А если он стал плохим позже — что заставило его встать на этот путь?
3. Справедливо ли будет наказать его за то, чего он на тот момент еще не делал?»
А какие темы вы любите обсуждать со своими детьми?