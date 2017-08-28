10 жестоких законов любви, которые не удастся обойти

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Любые отношения со временем меняются. Чем дольше вы вместе, тем больше происходит изменений. Некоторые из них могут пугать или тревожить, но, если разобраться, станет ясно, что они — новый шаг вашей любви. AdMe.ru предлагает вам взглянуть на 10 законов любви, с которыми сталкиваются все пары.

10. Доверие — ужасно хрупкая вещь

Любые отношения строятся на доверии, и иногда этот фундамент начинает казаться незыблемым. Это опасное и обманчивое чувство: доверие супруга или к супругу можно потерять в один миг.

9. Вам иногда будет скучно вместе

В мечтах идеальная пара все делает вместе, у возлюбленных общие интересы и им никогда не бывает скучно. В жизни же вам иногда интереснее книга или встреча с друзьями, чем вечер с любимым. Это не значит, что вы отдалились; спокойно отдохните по отдельности, и скоро вам снова будет милее совместный досуг.

8. Вы не всегда будете на одной стороне

Даже если вы единодушно принимаете все важные решения, рано или поздно наступит момент, когда вы окажетесь по разные стороны баррикад в принципиальном вопросе. Важно не злиться на свою вторую половину и найти выход из ситуации сообща.

7. Брак и дети — это не решение, а испытание

Многие ошибочно верят, что в браке отношения станут крепче или что дети сблизят супругов. Но и в браке, и в родительстве пара проходит проверку на прочность. И в этом нет ничего криминального. Вы учитесь быть хорошим партнером и родителем, как учились когда-то ездить на велосипеде: случается и падать, зато потом в кайф.

6. Вы не всегда будете чувствовать влечение

Дикая страсть сопровождает влюбленных только первое время. Потом она сменяется более спокойной интимной жизнью, а может и вовсе превратиться в сложную ситуацию. Главное — не отчаиваться и не думать, что вы не созданы друг для друга, все можно исправить.

5. Каждому из вас иногда будет одиноко

Кажется, что отношения и тем более брак — противоположность одиночества, но это не совсем так. Иногда вам все равно будет одиноко, будет казаться, что никто не понимает и не интересуется вашими делами. Эти мысли посещают всех людей вне зависимости от их семейного положения.

4. Вас будут посещать сомнительные мысли

«Может, развестись?» или «А вдруг с другим было бы лучше?» — такие мысли могут закрасться в голову счастливейшей из женщин. Особенно по ночам или в одиночестве. Но не стоит придавать им больше значения, чем вопросу «А как бы сложилась моя жизнь, родись я во Франции?»

3. Порой вы будете терять ощущение связи

Иногда вы чувствуете себя, свою судьбу, свое сердце крепко связанными с вашим любимым. А иногда эта связь как будто исчезает. Это нормально, а причиной чаще всего является банальная усталость.

2. Вы будете делать друг другу больно

Никто не ранит больнее возлюбленного. И вы принимаете его слова куда ближе к сердцу, да и сам партнер может в пылу ссоры ударить в самое больное место, прекрасно зная ваши болевые точки. Так что больно будет. И вам, и ему. Главное — разбираться с этим сразу, а не копить обиды, пока не «рванет».

1. Любовь не выживет сама по себе

Недаром нам постоянно напоминают, что «любить» — это глагол. Действие, а не только чувство. Над отношениями всегда нужно работать. Вместе, конечно же: один партнер если и сможет тянуть на себе любовь, то, увы, недолго.