10 жестоких истин, о которых стоит помнить каждой современной женщине

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Многим кажется, что о жестокости мира лучше не думать, ведь нас постоянно убеждают в том, что нужно поддерживать только приятные мысли, настраивая себя на позитив. Но такое мышление может быть вредно. Оно мешает рассмотреть и принять реалии жизни, а без их осознания невозможно извлечь полезный опыт.

Мы в AdMe.ru собрались с силами, признались себе в том, какие жестокие истины составляют часть нашей жизни, и выяснили, почему нужно про них помнить.

Молодость не вечна

Сейчас социологи наперебой говорят нам о том, что 30 — это новые 20, 40 — новые 30 и так далее. Но при этом молодость весьма субъективна, наше тело, хоть и медленнее, стареет, и нужно помнить об этом, пусть СМИ и пестрят фотографиями людей, которые в 50 выглядят на 30. Это знание помогает оценить важность ежедневного ухода за собой и своим здоровьем, инвестируя средства в свое тело.

Учиться нужно постоянно

С возрастом наши когнитивные навыки слабеют, память и мышление ухудшаются — и мы привыкли воспринимать это как данность. Но ученые говорят, что постоянные упражнения помогут поддерживать и память, и мышление в тонусе. Логические задачи, чтение, письмо, заучивание стихов и текстов, освоение нового языка — любые способы обучения прекрасно подойдут для поддержания мозга в форме. Мы уже не говорим о том, что мир меняется так стремительно, что одной профессией не обойтись.

Алкоголь действительно вреден

Да, даже сухое красное вино, которое чаще всего объявляют полезным. Риск для здоровья возрастает даже с минимумом спиртного, а реальный вред от увеличения количества выпитого стирает всю возможную пользу от некоторых алкогольных напитков.

Брак не обязателен

Изначально люди налаживали совместный быт, потому что это повышало шансы на выживание. Потом — согласно традициям или религии. Кроме того, в обществе были сильны представления о страшной одинокой старости тех, кто не вступил в брак и не завел детей. Сейчас человек вполне может жить один. Нет ничего ужасного в том, чтобы не связывать свою жизнь с кем угодно, если подходящий партнер так и не встретился. Брак, заключенный по принципу «хоть с кем-то, лишь бы не одному», имеет мало общего со счастьем.

Выбор все-таки ограничен

Личностные тренеры часто говорят о том, что мы можем быть кем захотим и все возможности у нас в руках. Но так ли это? Конечно, существует множество профессий, о которых раньше никто не мог и подумать (чего только стоит обниматель панд), но не все они доступны каждому человеку, не на все у нас хватает способностей, и это нормально. Искать себя и перебирать рабочие места можно вечно, но иногда стоит остановиться пусть и не на идеальном, но близком к нему варианте, иначе можно оказаться вечным стажером, который знает всего понемногу и при этом ничего толком не умеет.

Мир меняется быстрее, чем мы думаем

В нашем веке мир меняется с десятикратной скоростью. Совершенствуются не только технологии, но и само общество, мы успешно боремся со старыми стереотипами и получаем новые убеждения. Но кроме этого, меняется и то, что составляет основу нашего труда: профессии, места работы и способы ее выполнения. Нужно признать это и стараться быть в курсе перемен, в противном случае можно просто выпасть из хода времени.

Твое будущее — твоя проблема

Человек в расцвете сил и лет мало задумывается над тем, что будет дальше, да и есть в нашем обществе такое представление о будущем: выйду на пенсию, дети помогут... На самом деле никто другой не позаботится о нашей старости лучше нас. Если кто-то будет помогать нам на пенсии, это здорово, но рассчитывать на поддержку не стоит. Готовиться к пожилому возрасту тоже нужно заранее: беречь свое тело, мозг и обустраивать материальную подушку безопасности.

Внешность имеет значение

Пусть мы и говорим, что главное — это внутренний мир, но красивые люди выглядят более здоровыми, им проще завести друзей, они более авторитетны и успешны. Имеет смысл вкладываться в свою внешность, а уж если не повезло получить привлекательность от природы, то компенсировать это уходом за собой, обаянием и интеллектом.

Всегда есть кто-то лучше. И моложе

Чего бы мы ни добились, всегда найдется кто-то, кто будет столь же хорош в своем деле или даже лучше. И лучше этого чемпиона тоже кто-то будет. Невозможно и не нужно соревноваться со всем миром; единственный человек, лучше которого вам нужно быть сегодня, — тот, кем вы были вчера.

Мы можем уставать

С телеэкранов и страниц изданий до нас доносят идеальный образ современного человека, который и до работы успевает в спортзал сбегать, и после трудового дня занимается хобби, а в выходные совершает подвиги Геракла по списку. На самом деле мы не идеальны и можем уставать, просыпать и даже лениться. Возможно, так думать о себе и не слишком приятно, но если признать потребность в отдыхе и расслаблении, то можно не предаваться угрызениям совести за каждую передышку.

А какие отрезвляющие открытия сделали вы?