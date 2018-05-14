10 суровых истин, которые люди чаще всего не желают признавать

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Американский писатель и бизнес-тренер Жульен Смит считает, что мир заинтересован в том, чтобы люди оставались глупыми: так ими легче управлять. И даже если вы активно занимаетесь самообразованием и расширяете свой кругозор, все равно находятся вещи, в которые вы частенько отказываетесь верить, хотя в глубине души осознаете, что это правда.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 10 жестких истин, понимание которых может упростить вашу жизнь и даже сделать ее приятнее.

1. Большинство ваших воспоминаний ложные

Мозг играет с нами злые шутки, подтасовывая и перемешивая наши воспоминания. Мы вспоминаем не само событие, а свое последнее воспоминание о нем, а потом — воспоминание о воспоминании, и так до бесконечности. Помните игру в испорченный телефон? Вот примерно это же и происходит, когда вы прокручиваете в голове какое-то событие из прошлого.

2. Мы все находимся в неравных условиях

Некоторым людям изначально труднее, чем другим. Кто-то появляется на свет в бедном районе и бросает школу, чтобы заработать на хлеб, а кто-то рождается наследником корпорации. Логично предположить, чья жизнь сложится более удачно. Да, из этого правила бывают исключения. Однако нельзя сказать, что их так уж много.

3. Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе

В ожидании принца-спасителя на белом коне у вас есть все шансы состариться и умереть в одиночестве. Только вы сами можете себе помочь. Более того, в ваших интересах любить и уважать самого себя. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других, иначе будете все время на эмоциональных качелях: вверх, когда кто-то есть рядом, и вниз, когда вы сами по себе. При таких раскладах вторая ситуация будет повторяться все чаще и чаще.

4. Этот мир вам вообще ничего не должен

Даже если вы хороши собой, умны, весьма образованны, да еще и с прекрасным характером, это вовсе не значит, что мир радостно откроет все свои двери вам навстречу. Успешные люди знают, что есть только два варианта: всю жизнь жалеть себя, потому что вы заслуживаете большего, или бороться за свое место под солнцем, зная, что эта борьба вовсе не будет легкой. Выбор исключительно за вами.

5. У вас больше времени, чем вы думаете

В каждой неделе 168 часов, и это действительно много. Более того, еще Эйнштейн доказал, что время — это не постоянная величина, и современные ученые согласны с ним. Замените фразу «У меня нет времени» на «Это не мой приоритет». Не занимаетесь спортом и питаетесь фастфудом? Ваше здоровье не ваш приоритет. Не помогаете любимой женщине по дому? Эти отношения не ваш приоритет. Жестко, зато честно. То, на что вы тратите время, говорит о вас больше, чем любой психологический тест.

6. Ваша жизнь никогда не станет идеальной

Никогда не будет «подходящего» времени, чтобы выйти замуж, родить ребенка, сменить работу или переехать в другую страну. Все это ожидание волшебного часа икс основано на вашем страхе перемен и выхода из зоны комфорта. А кстати, вы когда-нибудь вообще испытывали ощущение, что вот он, благодатный момент? Сделайте то, что вас пугает, иначе вскоре вас будет пугать собственная жизнь.

7. Никто на самом деле не занят так сильно, чтобы не отвечать вам

Парень слишком занят, чтобы ответить на вашу 30-ю СМС. Работодатель весь в делах и не может перезвонить вам после собеседования. На самом деле все гораздо проще: они не хотят вам отвечать. И чем раньше вы перестанете волноваться за людей, которых вы сами не очень-то волнуете, тем проще вам будет жить.

8. Вы не можете нравиться абсолютно всем

Не имеет значения, насколько вы добрый, хороший, великодушный и благородный человек. В мире всегда найдутся те, кто будет считать вас мерзавцем и сволочью, даже если вы не дадите им ни малейшего повода так думать. И если вашей фигуре могут позавидовать все модели Victoria’s Secret, это вовсе не гарантия, что вам не встретятся те, кто будет воротить нос и фыркать от вашего несовершенства.

9. Жизнь несправедлива

Вас не всегда будут вознаграждать за хорошую работу. А если вы любящий и заботливый человек, то это не значит, что ваш парень или ваша девушка однажды не бросят вас на произвол судьбы. Зло не всегда будет наказано. Вам не обязательно помогут в трудную минуту. Это вовсе не означает, что жизнь плохая штука. Просто не требуйте от нее слишком многого.

10. Человек, который с наибольшей долей вероятности убьет вас, — это вы сами

Зачастую мы не можем убить себя из-за инстинкта самосохранения, но зато без проблем разрушаем себя понемногу день за днем или рискуем жизнью, совершенно не задумываясь о последствиях. Вредные привычки, нарушение правил дорожного движения, готовность сесть в машину к незнакомцу — мы слишком часто подвергаем себя опасности. А еще говорят, что люди разумны.

Понимание этих вещей может сделать вашу жизнь намного прозрачнее и осмысленнее и уберечь от пары-тройки очень глупых поступков. А что бы вы хотели добавить к нашему списку? Или считаете, что мы напрасно сгущаем тучи?