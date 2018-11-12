10 жестких, но честных фактов, которые помогают лучше понять этот мир

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Психологи-эволюционисты считают мотивом большинства наших поступков человеческую природу. Люди и правда порой принимают решения, никак не связанные с сознательным мышлением. Наша склонность к риску или покупке дорогих вещей — это развитый психологический механизм. Мы не выбираем опасность и престиж сознательно — нам просто кажется, что они делают нашу жизнь ярче.

В этой статье AdMe.ru хочет подчеркнуть биологические и социальные факторы, которые влияют на поведение человека. Некоторые выводы могут показаться аморальными, лишенными здравого смысла или даже оскорбительными. Мы ни в коем случае не призываем вас соглашаться с авторами всех исследований, а только хотим показать, что существуют разные точки зрения, которые объясняют мотивы наших поступков.

1. Неприятный человек кажется нам больше и сильнее, чем он есть на самом деле

Антропологи из Калифорнии Дэниел Фесслер и Колин Холбрук считают, что важнейшим критерием оценки врага для наших предков был его размер. Большой враг — сильный враг. Они провели интересный эксперимент. Часть испытуемых привязали к тяжелому сиденью, якобы изучая психологические эффекты паралича конечностей. Затем людям показали фото агрессивных мужчин и попросили оценить их рост и мускулатуру. Оказалось, беспомощные испытуемые оценивали размеры предполагаемого противника гораздо выше, чем те, кто не был привязан. Неприятный вам человек может показаться больше, чем он есть, по причине вашего нежелания (или невозможности) поставить его на место. Поэтому вы и не спешите лезть на рожон, оценивая все возможные риски.

2. Мы склонны верить во всякие пророчества, когда у нас дурное настроение

Кэтрин Гринуэй из Австралии провела довольно интересный эксперимент. Она разделила испытуемых на 3 группы. Одна группа должна была вспомнить какие-то моменты триумфа и веселья из своей жизни, другая — любую ерунду, а третья — что-то унизительное. Затем им задавали разные вопросы, связанные с предсказаниями, даром предвидения и экстрасенсорными способностями. Те, кто вспоминал о неприятных эпизодах, гораздо охотнее соглашались с утверждениями о сбывающихся пророчествах. Доктор Гринуэй сформулировала свои выводы в статье «Потеря контроля усиливает веру в предвидение, а вера в предвидение дает иллюзию контроля». На человека действительно гораздо легче воздействовать, когда он находится в плохом расположении духа. Всевозможные экстрасенсы-шарлатаны это хорошо знают.

3. Деньги действительно приносят счастье

Еще в 1964 году The Beatles пели о том, что любовь нельзя купить за деньги. Но они ничего не сказали о том, можно ли за деньги купить счастье. Теперь ученые нашли ответ на этот вопрос: да, это возможно. Исследование Гранта Доннелли показало, что богатство действительно имеет большое значение. Но после того, как вы достигли определенного уровня дохода, дополнительный прирост денег делает человека все менее удовлетворенным. На наше счастье влияет также и происхождение богатства. Выигрыш в лотерею или брак по расчету дают человеку меньше счастья, чем если бы он сам заработал много денег. Основные причины, по которым деньги приносят счастье, — это свобода, возможность выбора и отсутствие забот, связанных с их нехваткой. А еще возможность делать счастливее тех, кто рядом.

4. И в то же время покупка дорогих непрактичных вещей свидетельствует о нашей бедности

В каждом доме наверняка найдется немало бесполезных вещей. Фритюрницы и вафельницы, тренажер, который пылится в углу, и прекрасные туфли, которые невозможно носить. Они становятся вечными «чемоданами без ручки»: и пользы никакой, и выбросить жалко. Что интересно: люди с достатком выше среднего предпочитают практичные автомобили средней ценовой категории, а вот люди, чей доход ниже среднего, чаще всего покупают престижные дорогие машины, которые должны подчеркивать их статус. Парадокс? Вовсе нет. Дело в том, что богатые люди осведомлены о том, сколько стоит обслуживание и топливо для той или иной модели. А бедные редко думают над тем, как будут страховать свой «Лексус» и чем его заправлять. Главное — получить в свои руки атрибут богатой жизни, а там хоть трава не расти. Предел мечтаний бедного человека — разбогатеть, чтобы купить новые «игрушки». Если у него появляются лишние деньги, он тут же что-нибудь покупает: огромную плазму или новую модель айфона. Правда, его богатство — это иллюзия, ведь, как только доходы заканчиваются, приходится опять себя во всем ограничивать.

5. Люди бегут от фактов, если они противоречат их убеждениям

По любому спорному вопросу, такому, например, как реформа здравоохранения или однополые браки, моментально разгораются дискуссии. Но почему даже при наличии неоспоримых фактов люди не меняют свою точку зрения? После ряда исследований был сделан вывод, что люди отказываются признавать доказательства, которые противоречат их мнению. Многие критикуют вакцинацию, утверждая, что она приводит к аутизму. Если же факты докажут, что между вакцинацией и аутизмом у детей нет никакой связи, человек вряд ли откажется от своих взглядов и все равно будет против просто из принципа. Необъективность лечится хорошими дозами фактов, самообразованием и умением признать свою неправоту. Но сила фактов далеко не безгранична. Люди готовы «бежать» от доказательств и защищать свои убеждения, лишь бы только не приходить к неприятным для себя выводам.

6. Курильщик знает, что никотин убивает, но не отказывается от вредной привычки

Вы считаете себя практичным взрослым человеком, а потом идете и покупаете на последние деньги кроссовки по акции. А вместо радости — чувство вины: это уже третьи за последний месяц. Курильщик знает, что никотин вредит здоровью, но продолжает курить. Девушка на диете отчаянно хочет пирожное, хотя и понимает, что это желание уводит ее далеко от поставленной цели. Все эти ситуации — примеры когнитивного диссонанса. Он возникает тогда, когда ваши идеи, убеждения и поведение вступают в противоречие друг с другом. Проблема в том, что в попытке избавиться от когнитивного диссонанса человек часто занят не поиском истины, а объяснениями и оправданием своих вредных привычек. Курю, потому что удовольствие перевешивает вред, а на ночь наедаюсь, потому что так хочет мой желудок. Другие точки зрения не рассматриваются.

7. Наличие сыновей снижает вероятность развода

Экономисты Гордон Даль и Энрико Моретти провели исследование, в результате которого обнаружили странный факт. Пары, у которых есть хотя бы один сын, гораздо меньше рискуют развестись, чем пары, у которых только дочери. Исследователи считают, что всему виной наши биологические инстинкты. Поскольку ценность партнера-мужчины в значительной степени определяется его состоянием, статусом и властью, отец должен убедиться, что сын унаследует его ресурсы. Согласно тенденции, эта особенность чаще проявляется в богатых семьях. Возможно, несколько веков назад эта теория и выглядела правдоподобно, но верить в такое в XXI веке не хочется, несмотря на результаты исследования. Тем более что социальные роли мужчины и женщины за последнее время существенно изменились. Не зря Эдмон де Гонкур назвал статистику «самой главной из неточных наук».

8. А вот у красивых людей больше дочерей

Согласно гипотезе Триверса — Уилларда, у состоятельных родителей рождается больше сыновей, а у менее богатых, но более красивых — больше дочерей. Это связано с тем, что дети наследуют внешность, состояние и социальный статус своих родителей. Преобладает тот пол, которому нужно то, что можно унаследовать от родителей. Если это внешняя привлекательность, то с большой долей вероятности родится девочка, а если денежное состояние, то сын. Вероятность рождения сына в семье миллионера составляет около 65 %. А вот во время войн и катаклизмов чаще рождаются девочки. Но жизнь и тут вносит свои коррективы. Говард Шульц, Джим Керри и Том Круз родились в очень бедных семьях, что не помешало им достичь успеха. А у Барака Обамы и Владимира Путина по две дочери, хотя это совершенно противоречит данной теории. Так что и здесь никак нельзя стричь всех под одну гребенку.

9. Люди стремятся унизить других, если они не уверены в себе

Желание обидеть, оскорбить или унизить другого человека возникает не от хорошей жизни. Скандальная дама в автобусе, мужчина, называющий свою жену толстой и глупой, дети в школе, которые травят одноклассника, — все они абсолютно не уверены в себе и с помощью показной агрессии пытаются повысить чувство своей значимости. При этом такие люди искренне убеждены, что негативное отношение к другим не имеет никакой связи с их внутренним самоощущением. Так что, прежде чем оскорбить кого-то, задайте себе вопрос: а не пытаетесь ли вы таким способом самоутвердиться и поднять пошатнувшуюся самооценку?

10. У Билла Гейтса и Пола Маккартни есть кое-что общее с преступниками

Склонность к рискованному поведению у мужчин возрастает в раннем подростковом возрасте, быстро уменьшается в период от 20 до 40 лет и сглаживается в зрелом возрасте. Ее называют возрастной кривой преступности. Исследование психолога Сатоси Канадзавы показало, что возрастная кривая гениальности (взаимосвязь между возрастом и продуктивностью среди музыкантов, писателей и художников) выглядит так же, как и возрастная кривая преступности. Билл Гейтс стал успешным бизнесменом и филантропом, но он больше не совершает гениальных изобретений. Джером Дэвид Сэлинджер за более чем 30 лет ничего не опубликовал. Подобное поведение объясняется тем, что в молодом возрасте у мужчин гораздо больше желания произвести впечатление, а с годами это стремление понемногу угасает. Чаще всего это связано с вступлением в брак и появлением детей.

Бонус: человек воспринимает строчки, сказанные в рифму, как более правдивые

В одном исследовании студентам представили два слогана, связанных с алкоголем: «Что трезвость скрывает, алкоголь разоблачает» и «То, что скрывает трезвость, алкоголь проявляет». Оба утверждения совершенно одинаковы по смыслу. Но студенты назвали рифмованное высказывание более точным и правдивым. Причина в том, что рифма повышает скорость восприятия и обработки информации нашим мозгом. Человек верит рифмованным фразам с большей охотой, чем простым предложениям. Этим эффектом часто пользуются продавцы, размещая в рекламе короткие стихи с упоминанием своего товара. Главное — в поиске креативных решений не перегнуть палку.