10 женских фишек, которые делают мужчину одержимым

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Американские писательницы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер стали всемирно популярны благодаря своему бестселлеру «Секреты успешных отношений для современных девушек». Говорят, что их советы помогли многим знаменитым женщинам стать счастливыми женами не менее знаменитых мужчин. AdMe.ru выбрал самое интересное из «Новых правил», которые стали продолжением первой книги. Итак, вот несколько женских хитростей онлайн-общения, которые держат мужчину на крючке.

1. Не нужно сломя голову нестись к телефону, чтобы успеть поймать все его звонки. Ну подумаешь, была занята

2. На все СМС, которые приходят от нового знакомого, лучше отвечать кратко

3. Стоит выждать минимум пару часов, прежде чем ответить на самое первое СМС мужчины. В дальнейшем переписка с ним не должна занимать более 20 минут в день

4. Не нужно отвечать на сообщения типа «Что ты делаешь через пять минут?», лучше игнорировать

5. Пусть парни продолжают гадать, чем вы заняты, с кем, где и когда... Не будьте открытой книгой в соцсетях

6. СМС и любые другие сообщения после полуночи — это табу в 90 % случаев. Серьезные девушки после 12 спят, даже если это не так

7. Держитесь подальше от его профилей в социальных сетях и редко пишите на его стене

8. Уделяйте на переписку не более 20 минут в день. Пусть он находит время для встречи вживую

9. Смайлики — отличная штука для подруг, но не стоит часто использовать их в переписке с мужчинами, это признак несдержанности

10. Понятно, что хочется быть с ним 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но не нужно быть легкой добычей, ведь мужчины любят трудности

Не переусердствуйте с применением правил, они и без того достаточно строги. Используйте с умом.