10 женщин старше 50 лет, которые способны по-настоящему вдохновить на работу над собой

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Держать себя в хорошей физической форме — это титанический труд, особенно после определенного возрастного порога. Мы выяснили, как женщины справляются с этой задачей. Сохраняя высокий уровень самодисциплины и внутренней гармонии, они каждый день совершают подвиги во имя здоровья и красоты.

И сегодня мы в AdMe.ru решили поделиться с вами фотографиями этих женщин в прекрасной форме: они по-настоящему достойны уважения. Предлагаем вам посмотреть на них и запастись свежей порцией вдохновения для собственных изменений к лучшему. Кстати, в конце статьи вас ждет самая необычная женщина, которая даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса за заслуги по работе над своим телом. Вы точно удивитесь!

Е Вэнь, 51 год

Е Вэнь — жительница китайской провинции Хэнань, ей 51 год. Какое-то время назад она опубликовала фото своей шикарной фигуры в Instagram и взорвала общественность соотношением внешнего вида и возраста. Каких-либо особенных секретов красоты у женщины нет: в интервью она поделилась, что это спорт, правильное питание и дисциплина.

Иоланда Хадид, 54 года

Иоланда, мать знаменитых Джиджи и Беллы Хадид, пережила много трудностей. Ее биография омрачена несколькими болезнями, сложной историей разводов и нелегким детством. Однако, не взирая на все это, Иоланда смогла достичь гармонии с собой и с миром. В своих интервью она говорит, что справляется со всеми трудностями потому, что у нее всегда была цель: поставить на ноги своих детей. Сейчас, когда она успешно с этим справилась, Иоланда наслаждается жизнью: занимается верховой ездой, катается на сноуборде, практикует йогу.

Шэрон Дэвис, 55 лет

Feeling like I need some sunshine... who’s with me? #JanuaryBlues pic.twitter.com/tKXSBZZ1Bt — Sharron Davies MBE (@sharrond62) January 22, 2018

New Swiss ball arrived in the post yesterday! So...Back in the gym today falling off it but working on that core! How’s your 2018 fitness regime going? 🏋🏼 pic.twitter.com/oU7v1XLxpl — Sharron Davies MBE (@sharrond62) January 17, 2018

Шэрон Дэвис — олимпийская чемпионка, имеет серебряную медаль по плаванию (Олимпиада 1980 года). «Я часто слышу, что метаболизм с возрастом замедляется. Лично мне все это напоминает извечный спор о том, что было вначале — курица или яйцо. Если вы сами начинаете вести неактивный образ жизни, то ваш метаболизм, естественно, замедлится. Старайтесь оставаться подвижными, и все будет в порядке».

Шэрон Стоун, 59 лет

«Боже мой, снова вопрос о секретах... У меня редко выдается свободное время даже для принятия ванны. Я пользуюсь великолепными кремами для лица и стараюсь не забывать брить ноги. Я обожаю заниматься спортом и считаю его одним из главных ключей к хорошему здоровью. <...> Я постоянно танцую, занимаюсь йогой, пилатесом, плаванием, играю с детьми, катаюсь на лошади, часто бываю на пляже, — что угодно, главное всегда быть в движении», — говорит Стоун в интервью журналу Haute Living. «Я верю, что если ты остаешься верна себе и не желаешь зла окружающим, то становишься со временем красивей».

Джейн Сеймур, 59 лет

«Секрет моей молодости — хорошие гены, грамотная диета и отсутствие вредных привычек. А волосы я мою исключительно дождевой водой — от этого они приобретают невероятную шелковистость. Правда, однажды фотографам надоело ретушировать мои мешки под глазами, и мне пришлось попросить хирургов убрать их».

Энди Макдауэлл, 59 лет

@Loreal_makeup #Readmylips #lorealparis be careful what you say in front of your children, they are listening, never say, I feel fat pic.twitter.com/zK1Wt5j0Cz — Andie MacDowell (@AndieMacDowell3) July 30, 2017

When you're on a tight schedule @hallmarkchannel #Mitford you do a little yoga when you can #lighthearted pic.twitter.com/2UJkdxOTLl — Andie MacDowell (@AndieMacDowell3) July 2, 2017

«Выглядеть на 25 лет в 50 можно, только если жить в удовольствие». Так говорит и поступает Энди Макдауэлл: она живет на собственном ранчо и посвящает много времени конным прогулкам по живописным окрестностям. А еще звезда каждое утро делает дыхательную гимнастику, занимается йогой и тренируется в зале.

Ясмина Росси, 62 года

«Мое тело — мой учитель. Я подтверждаю: ежедневных пробежек и правильного питания достаточно для похудения. Не нужно ни строгих диет, ни серьезных физических нагрузок. Я слушаю свое тело. Иногда ему необходимо полениться, и я даю ему полноценный отдых: ем все, что хочется (в пределах разумного), и практикую йогу. Если я не дам телу расслабиться, оно „остановит“ меня болезнью или простудой. Я не понимала этого в молодости, но теперь я слушаю и уважаю свой организм», — делится Ясмина, мудрая женщина, в своем Instagram.

Кристи Бринкли, 63 года

«В начале своего пути я много экспериментировала с диетами: пробовала питаться только соками или продуктами одного вида, есть грейпфрут перед тем, как приступить к полноценному приему пищи... Все это не работает. Пользу приносит лишь одна вещь: полноценное и сбалансированное питание», — говорит Кристи в своем интервью.

Сьюзан Луччи, 71 год

На вопрос о пресловутых секретах молодости Сьюзан Луччи отвечает: «Это те вещи, о которых знаем мы все, — правильное питание и физические упражнения! Я занимаюсь пилатесом уже 18 лет. Это стало моей религией».

Эрнестина Шепард, 81 год

Эрнестина Шепард — единственная в истории 81-летняя культуристка и бодибилдер. В достаточно зрелом возрасте Эрнестина решила сбросить лишние килограммы и начать нравиться себе в зеркале. Пошла в спортзал... все закрутилось, и вот она уже бодибилдер, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса с формулировкой «самая старая культуристка в мире». Ее режим дня шокирует: она просыпается в 2:30 утра и читает молитвы из Библии. Ее диета — это 1 700 ккал в день. В основном ее рацион состоит из вареных яичных белков, курицы, овощей и напитка из жидкого яичного белка. Кроме того, она пробегает приблизительно 130 км в неделю и не принимает никаких добавок.