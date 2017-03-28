10 загадочных психических расстройств, на которые способен наш мозг

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По статистике, каждый 4-й человек на Земле страдает тем или иным психическим либо поведенческим расстройством. AdMe.ru решил рассмотреть самые необычные из них, чтобы еще раз доказать, насколько загадочен человеческий мозг.

Синдром Квазимодо

Синдром Квазимодо, или дисморфия, — очень опасное психическое расстройство, известное навязчивыми мыслями о сильно переоцененном или вовсе мнимом физическом дефекте. Больные постоянно смотрятся в зеркало, стараясь найти ракурс, в котором предполагаемый дефект не виден; отказываются фотографироваться, лишь бы не запечатлеть свой недостаток на снимке; чрезмерно ухаживают за внешностью; имеют проблемы с личной жизнью по причине именно этого дефекта; обладают низкой самооценкой; ощущают неловкость в обществе, подозревая, что другие замечают «дефект» и смеются над ним. Знакомо? Абсурдность этого синдрома раскрывается в немой короткометражке «Contracuerpo».

Эротомания

Страдающие эротоманией убеждены, что кто-то в них влюблен, причем чаще всего тот, кто имеет гораздо более высокий социальный статус (например знаменитость). Больной верит, что его мнимый воздыхатель проявляет свое отношение к нему посредством особых знаков, тайных сигналов, телепатии и зашифрованных сообщений в СМИ. Преодолеть такое расстройство очень трудно: даже если предполагаемый влюбленный прямо говорит «нет», больной эротоманией пациент интерпретирует это как часть тайной стратегии, скрывающей их секретные отношения от общества. Тема этого синдрома затрагивается в фильме «Иллюзия любви» (героиня Марион Котийяр).

Синдром Капгра

При этом синдроме больной верит, что кого-то из его близких или его самого заменил двойник. Пациент может утверждать, что плохие поступки, авторство которых приписывают ему, совершил не он, а его двойник, который в точности похож на него. Этим расстройством часто сопровождается шизофрения. Художественный фильм «Двойник», снятый по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского, раскрывает суть этого расстройства.

Синдром Фреголи

В этом случае больной считает ровно наоборот: под маской окружающих, незнакомых ему людей на самом деле скрывается кто-то из близких, кто постоянно гримируется и меняет свое обличие с целью преследования.

Синдром впервые описан в 1927 году: одна юная девушка считала, что ее преследуют два актера из театра, где она часто бывала, принимая вид людей, которых она знала или встречала. Эта тема частично раскрывается в анимационном фильме «Аномализа».

Синдром Адели

Синдром Адели — это навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность. Врачи совсем недавно признали синдром психическим отклонением, всерьез угрожающим здоровью и жизни, приравняв его к игромании, алкоголизму и клептомании. Симптомы болезни напоминают глубокую депрессию, но могут оказаться гораздо опаснее: преследование человека, самообман, иллюзорные надежды, добровольное приношение себя в жертву, игнорирование советов друзей и близких, безрассудные поступки и потеря интереса к другим темам и занятиям. Про синдром и девушку, в честь которой болезнь получила название, можно посмотреть в фильме «История Адели Г.».

Криптомнезия

Криптомнезия — такой род нарушения памяти, когда человек не может вспомнить, когда было то или иное событие, во сне или наяву, написал ли он стихотворение или просто запомнил когда-то прочитанное. Иными словами, забывается источник той или иной информации, и человек не может определить, принадлежит идея ему или другому человеку. При данном синдроме часто возникает явление «жамевю», противоположное «дежавю», когда внезапно наступает ощущение того, что хорошо знакомые место или человек кажутся совершенно неизвестными или необычными, как бы увиденными в первый раз. На фото фрагмент из фильма «Наука сна».

Синдром Алисы в Стране чудес

При этом синдроме у больного меняется восприятие окружающих предметов и пространства: он может воспринимать их как существенно меньшего или большего размера либо осознавать, что они находятся далеко, но странным образом очень близко. Самый тяжелый случай — когда человек неправильно воспринимает собственное тело: не может понять его форму и размеры. При этом ни глаза, ни другие органы чувств у больных не бывают поврежденными, изменения касаются только психики.

Синдром навязчивых состояний

Или обсессивно-компульсивное расстройство — по-научному. У больных таким психическим расстройством появляются навязчивые тревожные мысли, которые невозможно прогнать из головы, или «ритуалы» — особые действия, которые, как кажется человеку, он вынужден выполнить. При этом человек прекрасно понимает абсурдность своих действий, но их невыполнение приводит к невероятной тревоге и в конечном счете постоянному соблюдению этих ритуалов. Ярким примером человека, страдающего этим расстройством, является герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор».

Парафренный синдром

Парафренный синдром представляет собой сочетание фантастического бреда и величия. Бредовые идеи больных постоянно сопровождаются псевдогаллюцинациями, наблюдаются «ложные воспоминания». Больные считают себя повелителями мира, приписывают себе бессмертие, божественное происхождение, утверждают, что написали под псевдонимами книги великих писателей, и тому подобное. Люди с таким диагнозом внешне становятся очень высокомерными и загадочными.

Расщепление личности

Расщепление личности — очень редкое психическое расстройство, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей. Эти личности могут иметь разные пол, возраст, национальность, темперамент, умственные способности, мировоззрение и даже болезни. Причинами этого расстройства служат тяжелые эмоциональные травмы в детстве: в целях психологической защиты ребенок начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним. Самая поразительная история с расщеплением личности произошла в США в конце 1970-х. При аресте насильника Билли Миллигана выяснилось, что в его голове живут аж 24 личности. Прочитать об этой истории можно в книге Дэниела Киза. Главный герой фильма «Сплит» также страдает подобным расстройством.