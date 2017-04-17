10 вредных привычек самых красивых женщин Голливуда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Они знаменитые и очень красивые. Кажется, что у этих женщин нет недостатков и они идеальны 24 часа в сутки. AdMe.ru убедился, что даже звездам такой величины ничто человеческое не чуждо и у этих 20 красавиц есть вредные привычки.

1. Бритни Спирс и Оливия Уайлд

Привычка: грызть ногти. У этих красавиц одна вредная привычка на двоих — грызть ногти. Девушки признают за собой этот недостаток и пытаются контролировать себя, но стоит им задуматься, как данные себе обещания забываются.

2. Сара Джессика Паркер и Холли Берри

Привычка: кусать губы и щеки. Сара Джессика Паркер не в силах избавиться от этой вредной привычки и постоянно кусает щеку изнутри, несмотря на весь дискомфорт и болезненные ощущения. А Холли Берри постоянно кусает губы и использует бальзам, чтобы отучить себя от вредной привычки. Тем не менее стоит ей забыть нанести бальзам — и все начинается заново.

3. Рианна и Кайли Дженнер

Привычка: зависимость от социальных сетей. Рианна не может представить жизнь без социальных сетей. Психологи проанализировали поведение певицы и пришли к выводу, что она действительно зависима, а также панически боится стать невостребованной и непопулярной. А Кайли Дженнер призналась, что именно социальные сети привели ее к зависимости от инъекций красоты. И сознается, что не может жить без соцсетей: «Для меня социальные сети — это все».

4. Барбра Стрейзанд и Мила Кунис

Привычка: пристрастие к еде. Барбра Стрейзанд может в огромных количествах поглощать пончики, сладкие хлопья и за несколько недель набрать до 15 килограммов. А Мила Кунис призналась, что худеет только ради ролей в кино, а после съемок возвращается к любимым бургерам и китайскому фастфуду.

5. Лана Дель Рей и Кэтрин Хейгл

Привычка: курение. Кэтрин Хейгл много раз пыталась бросить курить, но все равно возвращается к этой вредной привычке. А Лана утверждает, что не может начать день без кофе и сигареты. Удивительно, но на голосе девушки эта вредная привычка не отражается.

6. Кэмерон Диаз и Кэти Перри

Привычка: помешанность на чистоте. Диаз крайне брезглива, и сложнее всего ей находиться в общественных местах: она никогда не касается руками дверных ручек, а открывает двери исключительно локтями. А у Кэти Перри всегда с собой 20 зубных щеток, и зубы она чистит по 6 раз в день.

7. Джессика Симпсон и Адель

Привычка: жевательная резинка. Адель набивает рот жевательной резинкой каждый раз на концертах между песнями. А Джессика Симпсон зависима от никотиновой жевательной резинки. Самое интересное, что Джессика никогда не курила, но по какой-то причине пристрастилась к никотиновой жвачке.

8. Кира Найтли и Хелен Миррен

Привычка: материться. Хелен Миррен не привыкла скрывать эмоций, всегда говорит то, что думает, и не стесняется крепких выражений, для нее нет запретных тем. Кира Найтли обладает прекрасным голосом, которым она может очень крепко выругаться. У актрис выработана привычка, и они уже не замечают за собой некрасивых слов.

9. Виктория Бекхэм и Кристина Агилера

Привычка: шопоголизм. Виктория Бекхэм признается, что тратила $ 150 тыс. в год на обновление гардероба. Одну вещь она покупает в разных цветах и размерах. Тем же пороком страдает и Кристина Агилера. Ей уже не хватает шкафов для одежды.

10. Дженнифер Лопес и София Вергара

Привычка: кофе. Может, эта вредная привычка и есть секрет бесконечной красоты и молодости этих женщин? В любом случае Дженнифер и София не представляют своего дня без пары чашек кофе.