10 вредных привычек самых красивых женщин Голливуда

Они знаменитые и очень красивые. Кажется, что у этих женщин нет недостатков и они идеальны 24 часа в сутки.

AdMe.ru убедился, что даже звездам такой величины ничто человеческое не чуждо и у этих 20 красавиц есть вредные привычки.

1. Бритни Спирс и Оливия Уайлд

Привычка: грызть ногти. У этих красавиц одна вредная привычка на двоих — грызть ногти. Девушки признают за собой этот недостаток и пытаются контролировать себя, но стоит им задуматься, как данные себе обещания забываются.

2. Сара Джессика Паркер и Холли Берри

Привычка: кусать губы и щеки. Сара Джессика Паркер не в силах избавиться от этой вредной привычки и постоянно кусает щеку изнутри, несмотря на весь дискомфорт и болезненные ощущения. А Холли Берри постоянно кусает губы и использует бальзам, чтобы отучить себя от вредной привычки. Тем не менее стоит ей забыть нанести бальзам — и все начинается заново.

3. Рианна и Кайли Дженнер

Привычка: зависимость от социальных сетей. Рианна не может представить жизнь без социальных сетей. Психологи проанализировали поведение певицы и пришли к выводу, что она действительно зависима, а также панически боится стать невостребованной и непопулярной. А Кайли Дженнер призналась, что именно социальные сети привели ее к зависимости от инъекций красоты. И сознается, что не может жить без соцсетей: «Для меня социальные сети — это все».

4. Барбра Стрейзанд и Мила Кунис

Привычка: пристрастие к еде. Барбра Стрейзанд может в огромных количествах поглощать пончики, сладкие хлопья и за несколько недель набрать до 15 килограммов. А Мила Кунис призналась, что худеет только ради ролей в кино, а после съемок возвращается к любимым бургерам и китайскому фастфуду.

5. Лана Дель Рей и Кэтрин Хейгл

Привычка: курение. Кэтрин Хейгл много раз пыталась бросить курить, но все равно возвращается к этой вредной привычке. А Лана утверждает, что не может начать день без кофе и сигареты. Удивительно, но на голосе девушки эта вредная привычка не отражается.

6. Кэмерон Диаз и Кэти Перри

Привычка: помешанность на чистоте. Диаз крайне брезглива, и сложнее всего ей находиться в общественных местах: она никогда не касается руками дверных ручек, а открывает двери исключительно локтями. А у Кэти Перри всегда с собой 20 зубных щеток, и зубы она чистит по 6 раз в день.

7. Джессика Симпсон и Адель

Привычка: жевательная резинка. Адель набивает рот жевательной резинкой каждый раз на концертах между песнями. А Джессика Симпсон зависима от никотиновой жевательной резинки. Самое интересное, что Джессика никогда не курила, но по какой-то причине пристрастилась к никотиновой жвачке.

8. Кира Найтли и Хелен Миррен

Привычка: материться. Хелен Миррен не привыкла скрывать эмоций, всегда говорит то, что думает, и не стесняется крепких выражений, для нее нет запретных тем. Кира Найтли обладает прекрасным голосом, которым она может очень крепко выругаться. У актрис выработана привычка, и они уже не замечают за собой некрасивых слов.

9. Виктория Бекхэм и Кристина Агилера

Привычка: шопоголизм. Виктория Бекхэм признается, что тратила $ 150 тыс. в год на обновление гардероба. Одну вещь она покупает в разных цветах и размерах. Тем же пороком страдает и Кристина Агилера. Ей уже не хватает шкафов для одежды.

10. Дженнифер Лопес и София Вергара

Привычка: кофе. Может, эта вредная привычка и есть секрет бесконечной красоты и молодости этих женщин? В любом случае Дженнифер и София не представляют своего дня без пары чашек кофе.

Фото на превью rexfeatures

56 На склад!
57 Комментарии

Это вообще реально?!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!