10 вредных привычек, которые расскажут кое-что о характере своего обладателя

У каждого человека есть определенный набор привычек, от которых почему-то так сложно избавиться. Все потому, что они отражают особенности нашего характера, и если знать их значение, то можно с легкостью понять, что чувствует человек в данный момент или какая личность находится перед тобой.

AdMe.ru узнал, что именно говорят о нас самые распространенные вредные привычки.

10. Грызть ногти

Если вы грызете ногти, это свидетельствует о том, что по натуре вы перфекционист. У вас все должно быть идеально, и к самому себе вы предъявляете самые высокие требования.

Стремление к совершенству — это, конечно, похвально, но все же стоит хоть иногда позволять себе расслабиться.

9. Давить прыщи

По мнению психологов, привычка давить прыщи означает подсознательное желание стать более открытым по отношению к миру. На глубинном уровне восприятия кожа — это своеобразный барьер между личностью и окружающей средой, и таким способом человек якобы пытается его разрушить.

8. Крутить локон

Привычка накручивать локон на палец или теребить волосы говорит об извечных внутренних сомнениях, которые бушуют в вашей душе. Вы склонны постоянно прокручивать в голове ситуации из своего прошлого, подыскивая более подходящие ответы и действия.

7. Не мыть посуду на ночь

Не мыть посуду после трапезы и оставлять грязные чашки из-под кофе или чая по всей квартире свойственно людям, которые откладывают все свои дела на потом и выполняют их в самый последний момент. В своих больших планах вы часто упускаете мелкие детали, которые потом мешают осуществиться желаемому.

6. Переедать

Казалось бы, после плотного обеда уже вряд ли что-либо захочется, но это точно не про вас. Насытившись, вы все равно тянетесь за еще одной печенюшкой, конфеткой или очередным бутербродом. И так продолжается до тех пор, пока не появляется ощущение, что живот вот-вот лопнет.

Причина подобного поведения кроется в нехватке любви и заботы со стороны окружащих. Переедая, вы словно пытаетесь «заесть» душевную пустоту.

5. Громко смеяться

Если вы привыкли громко смеяться в публичных местах, то это говорит о том, что в реальности вам не хватает внимания со стороны окружающих, и таким образом вы стараетесь его привлечь. Фальшивым громким смехом вы пытаетесь заглушить неуверенность в себе и произвести впечатление счастливого и ни в чем не нуждающегося человека.

4. Хрустеть пальцами

Считается, что данная привычка чаще встречается у представителей сильного пола. Она говорит о неуверенности в себе и желании защититься от окружающих, якобы отпугивая их звуком.

3. Не застилать постель

Не заправлять постель свойственно неорганизованным людям, которые привыкли полагаться не на свои собственные силы, а на волю случая. В глубине души такие личности уверены, что их ждут гораздо более важные свершения, поэтому они попросту не видят смысла тратить силы на подобные мелочи.

2. Использовать слова-паразиты

Использование слов-паразитов, например «как бы» и «типа», означает, что вы не поспеваете за ходом своих мыслей и таким образом пытаетесь «притормозить», чтобы дать себе возможность собраться и продолжить дальше. Такая привычка чаще встречается у людей активных и творческих.

1. Сдирать этикетки с бутылок

Если вы постоянно царапаете и сдираете этикетки с бутылок, то это говорит о внутреннем стремлении к идеальной жизни и о том, что текущее положение вещей вас не устраивает. Вы подсознательно хотите что-то изменить, достигнуть внутреннего баланса.

Фото на превью eastnews, eastnews

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