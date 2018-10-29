10 впечатляющих преображений, которые доказывают, что каждая женщина — красотка

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Модные шоу о преображениях всегда вызывают положительный отклик у зрителей. Этот формат близок практически каждому: приятно наблюдать, как стилисты и визажисты помогают женщинам раскрывать свою природную красоту.

AdMe.ru собрал удивительные истории перевоплощений из популярных российских телешоу, чтобы напомнить читательницам: вы прекрасны. А если уделить чуть больше времени и усилий, то просто невероятны! Будьте осторожны: некоторые кадры могут вызвать непреодолимую ностальгию.

Галина, 27 лет

После рождения ребенка девушка всецело посвятила себя материнству, забыв о себе и о муже. Преображение помогло Галине почувствовать себя красивой и желанной. Освежить образ удалось с помощью мягкого осветления волос, естественного макияжа и яркого аксессуара — шляпки. Саша Подъельская, дизайнер, модель: «Помимо обычных аксессуаров, существуют еще головные уборы, о которых не следует забывать, особенно в летний сезон. Сейчас популярны шляпки с короткими полями. Самая распространенная из них — федора. Заднюю ее часть принято приподнимать вверх. Такая шляпа прекрасно впишется в любой повседневный образ. Есть еще шляпка клош, которая пришла к нам из 20-х годов. Ее сочетают с более элегантными вещами. Однако она не очень подходит девушкам с круглым лицом».

Маргарита, 33 года

Маргарита — счастливая молодая мама. А вот с личной жизнью у героини не складывалось: ее муж ушел из семьи еще до рождения ребенка. Но девушка не привыкла сдаваться, а потому пришла на шоу и доказала всем: она настоящая красотка! Ведущие программы продемонстрировали, что ухоженность и грамотный подбор гардероба кардинально меняют внешность. Недостатки можно легко замаскировать, а достоинства — найти и подчеркнуть. Например, массивность фигуры можно скорректировать обувью на высоком каблуке. Тимур Гучкаев, стилист: «Чтобы убрать 10 килограммов, мы добавляем 10 сантиметров. Это то, что поможет вам идти летящей походкой, с гордо поднятой головой и грудью вперед».

Татьяна, 23 года

Мечта Татьяны — стать шеф-поваром в столичном ресторане. Однако неумение подобрать образ мешало ей произвести серьезное впечатление на работодателя. Своим новым луком девушка доказала: она настроена серьезно. Для создания более солидного образа стилист шоу Алексей Ярославцев остановился на стрижке-трансформере, напоминающей боб-каре. Сделать образ более строгим помогли также очерченные брови и акцент на глаза. Дизайнер шоу Саша Подъельская попыталась создать расслабленный образ, разбавленный интересными деталями, в частности, актуальным в нынешнем сезоне леопардовым принтом.

Анна, 35 лет

Шоу преображений помогло 35-летней Анне выйти за рамки банального сочетания «кеды, майка и джинсы». Девушка примерила непривычный для себя женственный образ и решилась на яркие оттенки. Преображение пришлось по душе как участнице, так и зрителям. Тимур Гучкаев, стилист: «При помощи одежды всегда можно скорректировать то, что дано тебе природой. Грамотно составить гардероб не так-то просто: это требует времени, денег и сил. Совет: покупайте по одной новой вещи каждый месяц. Так вы создадите новый гардероб. И делайте это в компании подруг».

Людмила, 54 года

Учитель химии Людмила решила кардинально сменить имидж. Благодаря усилиям стилистов шоу она стала выглядеть лет на 15 моложе. Дресс-код Людмилы не позволяет смело экспериментировать с нарядами и цветами, поэтому специалисты по стилю решили обыграть образ аксессуарами. Александр Васильев, стилист: «При округлом и квадратном типе лица от широкополых шляп лучше отказаться. Они визуально расширяют и не подходят для невысокого роста. Хотя, если вы хотите играть роль невесты Незнайки, такая шляпа вам подходит. Избегайте головных уборов с козырьком и округлых шляп. Подойдут структурированные шляпки в форме небольшого цилиндра, по диагонали закрывающие часть лба. Это сделает вас визуально выше».

Галина, 52 года

Брат Галины на протяжении почти 30 лет активно пытался выдать сестру замуж, но безрезультатно. Он был уверен, что смена имиджа — именно то, что нужно Галине. Специалисты шоу предложили героине взглянуть на себя взглядом строгого стилиста. Эвелина Хромченко, телеведущая: «Никогда не нужно быть уверенной в том, что все эти красивые истории, длинные бальные платья, роскошные декольте, прически, макияж и украшения не для вас, а для сказочных принцесс и фей. Все это для вас!» «Я красавица или мне показалось?» — так отреагировала героиня на свой новый образ.

Елена, 33 года

Комплексы Елены уходят корнями в детство: тогда девушка страдала от редкого вида дерматита, из-за чего ей приходилось постоянно носить закрытую одежду. В свои 33 Елене было все еще сложно принять себя и признать свое право быть красивой. Специалисты шоу преображений постарались помочь девушке. Они решили отказаться от пестрых тонов, подчеркнув натуральную красоту героини. Тимур Гучкаев, стилист: «Хочу напомнить, что обновление гардероба — это не всегда выбор ярких тонов. Тона могут быть сдержанными, но от этого они не становятся менее привлекательными как для мужчин, так и для подруг».

Наталья, 44 года

Наталья решила сменить свой походно-кочевой гардероб на более женственные и элегантные наряды, а специалисты шоу пришли ей в этом на помощь, кардинально изменив стиль героини. Эвелина Хромченко, телеведущая: «В этом жакете с вертикальными полосками, с высоко поднятой головой, красивой шеей, эта женщина всегда будет окружена мужским вниманием». «Это просто шок какой-то, чудо и волшебство», — отметила Наталья, увидев себя в зеркале после преображения.

Ксения, 30 лет

До беременности Ксения, обозреватель глянцевого журнала, не испытывала проблем со стилем. Однако в подборе образа с учетом ее интересного положения возникли некоторые трудности. Стилисты шоу постарались преобразить участницу. Нюдовый макияж, яркие аксессуары, идеальный тон и небрежная укладка не изменили девушку до неузнаваемости, но помогли ей подчеркнуть природную красоту и выглядеть более эффектно.

Маша, 33 года

Веселая и энергичная участница шоу преображений уверена: людей она привлекает улыбкой и искренностью, но внешность — не ее конек. Ведущий шоу Тимур Гучкаев уверен, что волосы не стоит прятать. Если длина мешает в повседневной жизни, их можно оформить в стильную стрижку. Стилисты решили показать Маше, насколько она красива. Для этого они кардинально изменили прическу девушки, добавили аксессуары, легкий макияж и яркие тона в одежде.

Бонус

Эти истории преображений наглядно демонстрируют, что каждая девушка по-своему прекрасна. Но сложные жизненные обстоятельства, нехватка времени, временные или постоянные трудности, а иногда и банальная лень приводят к тому, что мы выглядим совсем не так, как хотелось бы. Как не допустить того состояния, когда потребуется преображение? Достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. Создайте график косметологических процедур на месяц или на неделю. Проводите их регулярно, а не когда отросшие корни или сколы на ногтях уже видны окружающим.

Если у вас есть время всего на одну процедуру — сделайте маникюр. Практически в любой ситуации окружающие видят наши руки. Нет времени на маникюр? Смажьте перед выходом руки увлажняющим кремом, уделяя особое внимание зоне кутикулы. Ногти будут выглядеть гораздо ухоженнее.

Не ленитесь гладить одежду. Даже самые скромные и недорогие наряды смотрятся достойно, если они отутюжены.

Окружающие не должны видеть вас с грязными волосами. Если вы не успеваете помыть голову, сделайте прическу с плетением или воспользуйтесь сухим шампунем.

Своевременно подстригайте концы волос: это сделает прическу и образ в целом гораздо опрятнее.

Будьте уверены в себе и улыбайтесь! Недостатки есть у каждого, но никто не обратит внимания на неидеальный маникюр, если вы заряжаете всех вокруг отличным настроением и излучаете доброту.