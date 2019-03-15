10 вопросов, с помощью которых врачи распознают шизоидов

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Шизоидами называют людей, имеющих шизоидное расстройство — пограничное состояние между психическим здоровьем и наличием заболевания. Иногда это называется мягким аутизмом. Поведение таких личностей схоже с поведением тех, кто страдает шизофренией, а вот признаки аутизма при этом выражены меньше.

Психотерапевт может определить шизоидное расстройство по ответам всего на 10 вопросов, список которых попал в руки AdMe.ru. Мы публикуем его, чтобы вы могли помочь кому-то вовремя обратиться за помощью.

1. Он чувствует себя некомфортно в большой компании или при скоплении незнакомцев?

Шумный ночной клуб, футбольный стадион, аэропорт или офис формата open space — вероятность встретить здесь шизоидную личность стремится к нулю, ведь они постараются обойти их за километр. Каждый человек может порой почувствовать себя неуютно в людном месте, например на вокзале. Человек с шизоидным расстройством личности ощущает дискомфорт в подобных местах постоянно. Поэтому старается не оказываться в них без крайней необходимости и попытается избежать появления там.

2. Он поддерживает коммуникацию с небольшим, строго ограниченным количеством людей?

Шизоиды очень замкнуты. Не стоит путать скромность и чувствительность с легким психическим расстройством. В данном случае причина отчужденности не во врожденной ранимости. Шизоиды просто не могут найти подходящий для ситуации и собеседника способ общения, взаимодействие с другими ограничено.

3. Он ни к кому не испытывает привязанности?

Шизоидам очень сложно выстраивать межличностную коммуникацию. Даже со старыми знакомыми или друзьями, близкими родственниками они ведут себя несколько отстраненно. При этом конфликтов или непонимания между ними не возникало, иными словами, нет причин для негативного отношения. Это не следствие каких-то прошлых обид, а особенность психики.

4. Он ни с кем не делится секретами, даже с близкими друзьями?

Шизоиды держат дистанцию со всеми людьми. Таким образом они охраняют свой мир от «посягательств» и в большей степени ориентированы внутрь, нежели вовне. Если остальным людям время от времени бывает необходимо сочувствие, утешение, то у личностей с шизоидным расстройством не возникает желания поплакать в жилетку. А вот спрятаться поглубже в берлогу — естественная реакция. Сближение они нередко воспринимают как посягательство на их пространство.

5. Ему трудно понимать намеки и читать между строк?

Намеки, полутона и недосказанность придают некоторым ситуациям пикантности. А в деловой сфере они помогают деликатно дать понять сотруднику или коллеге, например, о возникших проблемах. Особенность шизоидов в том, что они не умеют читать между строк. Поэтому не могут разгадать завуалированные намерения других людей. При общении с ними стоит говорить прямо, чтобы мотивировать их на ответ или действие.

6. Он избегает новых впечатлений и не стремится заводить знакомства?

Шизоидные личности — одиночки с небольшим количеством близких друзей. Многочисленные коммуникативные барьеры не способствуют расширению этого узкого круга. Автономия для них важнее близости. К новым впечатлениям они тоже не особенно стремятся. Это те люди, которые будут много лет подряд ездить на один и тот же курорт или ходить по одним и тем же маршрутам.

7. Он уверен, что жизнь состоит только из грустных моментов и трудностей?

У личностей с шизоидной акцентуацией настроение чаще находится в минусе, чем в плюсе. Мир видится им окрашенным в темные тона, в первую очередь они видят в чем бы то ни было негативную сторону. А уже после могут обратить внимание на положительные аспекты. Хотя и положительные, и отрицательные эмоции переживаются одинаково сложно. Характерное ощущение шизоида — словно жизнь проходит мимо, себя они воспринимают как наблюдателя, а не как участника.

8. Его интуиция развита не очень хорошо?

Характерная черта шизоидной личности — плохо развитая интуиция. Они не могут читать невербальные знаки, поэтому всегда действуют очень рационально и прозрачно. Кроме того, им чужда эмпатия, способность понять переживания другого как свои собственные. Поэтому нередко производят впечатление сухарей, черствых людей.

9. Обычно ему трудно принять решение, а на обдумывание он тратит много времени?

Шизоидам трудно дается принятие взвешенных решений, сложно отделить зерна от плевел, выстроить порядок действий в зависимости от их важности. Отсюда — плохие организаторские способности. Такой человек вряд ли сможет грамотно руководить коллективом, зато имеет хороший творческий потенциал.

10. Порой он замечает в себе противоречивые черты?

Наряду с внешней холодностью, люди шизоидного типа могут быть весьма утонченными натурами. Бывает, что сбивчивый монолог сменяется красноречием, а скромность граничит с бестактностью. Противоречивость проявляется не только в характере, но и в поведении.

Конечно, делать заключение лишь на основе этих утверждений нельзя: требуется более глубокий анализ ситуации и личности. Однако, если человек дает положительный ответ на 7 и более вопросов, стоит задуматься. Возможно, есть необходимость обратиться к специалисту и получить полезные рекомендации.