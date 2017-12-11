10 ситуаций, в которых девушка и зрелая женщина ведут себя по-разному

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Зрелость — это любовь к жизни без розовых очков. Дело тут не в возрасте, а во внутренних ощущениях. Зрелая женщина знает цену себе и другим. Она живет в гармонии с собой, не распыляется и не пытается казаться кем-то другим. В жизни каждой девушки настанет момент, когда она изменится. Мы в AdMe.ru решили проиллюстрировать поступки женщин, которые с уверенностью могут сказать, что нужно делать, чтобы не страдать из-за пустяков.

1. Плевать на оценку окружающих

Раньше вы переживали из-за того, что о вас подумают. Теперь вы точно знаете, какая одежда будет уместной, где лучше сказать, где — промолчать. Когда проявить гибкость, а когда, наоборот, приструнить собеседника. Большинство ваших действий — правильные и выгодные для вас, и что там подумают другие люди — не важно.

2. Не интересоваться тем, что делает бывший

Раньше вы могли мониторить его страничку, вычислять, с кем он встречается. Хотели стать лучше, только чтобы он увидел и понял, кого потерял. Сейчас у вас есть своя жизнь, и она настолько интересна, что вам плевать на бывшего.

3. Перестать слепо следовать моде

Раньше вы изучали модные тренды и тратили кучу денег на актуальные вещи сезона, копя барахло. Теперь вы покупаете только то, что вам подходит и нравится. И если суперактуальный металлик делает вас похожей на женщину не слишком сознательного поведения, вы даже не взглянете в его сторону.

4. Полюбить свое тело

Раньше вы думали, что полюбить свое тело — это принять его таким, какое оно есть. Толстое или худое, подтянутое или дряблое, какая разница — я люблю его таким, какое есть! Сейчас поняли, что любить свое тело — это заботиться о нем. Правильно его питать, давать ему физическую нагрузку, чтобы держать в тонусе, а не засорять чипсами, пирожными, сигаретами и алкоголем.

5. Игнорировать социальные стереотипы

Раньше вы верили, что если нет айфона — значит, бедный, не вышла замуж к 25 — с тобой что-то не так. Сейчас для вас важен собственный комфорт и удовлетворенность своей жизнью. У вас хватает денег на все, что вы хотите, и мотивации к дальнейшему развитию. Само собой, вокруг такой устойчивой женщины есть толковые мужчины.

6. Сразу уходить от неприятного мужчины

Раньше вы надеялись, что сможете перевоспитать человека, сейчас — прекращаете встречаться, если чувствуете его равнодушие.

7. Отсекать токсичные отношения

Раньше вы терпели назойливых подруг, использующих вас как жилетку и никогда не следующих вашим советам. Сейчас вы прямо говорите, чтобы они перестали ныть, взяли себя в руки, начали работать над проблемой или не тратили ваше время.

8. Легко просить прощения

Раньше вы были упрямы, не хотели мириться первой и не всегда были уверены в своей правоте. Сейчас вы понимаете, виноваты вы или нет. Если да — вам ничего не стоит сказать «прости» и сделать что-то приятное. Если нет — вы ни за что не будете ни перед кем унижаться.

9. Сохранять самообладание

Раньше вы взрывались, если что-то бесило. Сейчас вы ни за что не дадите себя спровоцировать на агрессию, потому что поняли, что агрессия почти всегда обращается против вас.

10. Знать, чего хотите

Если вас разбудить среди ночи и попросить назвать 3 цели в жизни, вы с легкостью их назовете. Это может быть все что угодно — от заказа в интернет-магазине до постройки террасы к своему дому.

А что изменилось в вашей жизни, когда вы почувствовали себя зрелой?