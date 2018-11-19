10 видов скрытого саморазрушения, которые коварно отравляют нашу жизнь

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Иногда мы чувствуем внутреннюю опустошенность и отчаяние. С одной стороны, хочется скорее «перестать беспокоиться и начать жить». Но, с другой стороны, мы часто не находим сил, чтобы начать действовать. Тогда мы пытаемся создать иллюзию жизни и занимаемся саморазрушительными поступками, не понимая, что неосознанно вредим самим себе.

AdMe.ru рассказывает читателям о возможных способах скрытого саморазрушения. Узнайте про эти неочевидные действия, чтобы понять, не совершаете ли их вы или кто-то из ваших близких.

1. Неправильно слушаете внутренний голос

Задуманное стоит выполнять как можно скорее, а не откладывать на потом. Чем больше вы откладываете, тем больше отмазок придумает ваш внутренний критик. Этот внутренний голос не позволяет делать вам то, что вы хотите, маскируя негативные мысли под логические аргументы. У критика в вашей голове нет ничего общего с совестью. Он не говорит о морали, а унижает, подрывает самооценку и приводит к саморазрушающим поступкам или простому бездействию. Самые распространенные мысли, которые подбрасывает внутренний критик: «А что скажут люди?», «У меня все равно ничего не получится». Психологи даже сравнивают этот голос со слуховой галлюцинацией, которая не дает человеку действовать в своих интересах.

2. Занимаетесь не теми делами

Чтобы создать иллюзию, что вы хоть что-то делаете, вы можете заниматься не тем. Например, вы решили написать роман и уже придумали сюжет, но не садитесь за ноутбук, а решаете сперва прочитать книгу с советами известного писателя. А затем вторую и третью. Потом вы решаете освежить свои знания пунктуации, учите правила, пишете диктанты. Дальше смотрите лекции, чтобы узнать, как правильно составлять диалоги, а потом — пару фильмов для вдохновения. Себе самому и другим вы говорите, что работаете над книгой, но на самом деле писать вы так и не начали. Причины такого поведения такие же, что и у прокрастинации: боязнь ответственности, страх перед неудачей, отсутствие моментального вознаграждения и т. п. Занимая чем-то свои руки и мозг, вы думаете, что успешно потрудились, но на самом деле это не так.

3. Заглушаете тревогу

Беспокоиться перед важным событием совершенно нормально. Но некоторых людей начинает одолевать тревога, когда они просто остаются одни. И в первом, и во втором случае человек может попасть в ловушку. Если заглушать тревожные мысли музыкой, телевизором, играми, пустым трепом или вредными привычками, то они будут давать о себе знать еще больше. Таким образом, с тревогой вы не справитесь, а все силы израсходуете безрезультатно. От приступа тревоги хорошо поможет избавиться бег на месте или подъемы и спуски по лестнице в течение нескольких минут.

4. Считаете, что в одиночестве не имеете права развлекаться

Не у всех людей есть близкие, с которыми они могут и хотят проводить много времени. Но поддерживать и усугублять свое одиночество — значит заниматься саморазрушением. Изолируя себя от общества, человек не дает своей жизни измениться. Недавно немецкие ученые обнаружили, что социальное взаимодействие напрямую связано с удовлетворенностью жизнью. Испытуемые, которым за год удалось сделать свою жизнь более счастливой, выбрали следующие стратегии: проводить больше времени с семьей, помогать другим. Но застенчивость иногда мешает одиноким людям заводить новые связи. Помните, что хорошо проводить время можно и в одиночестве. Самое главное — это не сидеть в четырех стенах, а впускать в свою жизнь что-то новое и приятное. К тому же, если вы начнете выбираться в кино, на мастер-классы или на прогулки в новых местах, вы сможете найти компанию по душе.

5. Отказываете себе в маленьких удовольствиях

Начитавшись правил финансовой грамотности, многие люди начинают чахнуть над каждой копейкой. Половина покупок расцениваются как спонтанные. Человек ругает себя за каждую купленную пачку печенья или поездку на такси: «Я бы мог без этого прожить», «Я бы мог потратить эти деньги на что-то нужное». К сожалению, полный отказ от маленьких удовольствий принесет вам только чувство вины и выгорание, а не золотые горы. Ежедневная практика спонтанных покупок, несомненно, вредна для вашего кошелька. Но не стоит забывать, что получать удовольствие от жизни тоже необходимо. Нет ничего зазорного в том, что промозглым ноябрьским днем порадовать себя чашкой сладкого чая с шоколадкой.

6. Бросаете хобби

Человек бросает хобби по разным причинам, но чаще всего тогда, когда вместо удовольствия оно приносит ежедневный стресс. Например, вы увлекаетесь фотографией и в какой-то момент вас начинают тяготить мысли о том, окупятся ли ваши затраты на дорогущую камеру. В таком случае велика вероятность выгорания. Вы бросаете дело, а потом вовлекаетесь в новое, и все повторяется сначала. Если вы чувствуете, что увлечение изматывает вас, не торопитесь бросать его. Во-первых, честно ответьте на вопрос: зачем вы это делаете? Если у вас нет задачи заработать денег и завоевать мировое признание, то не стоит убиваться из-за неудач или медленного прогресса. Во-вторых, уменьшите нагрузку. К примеру, вместо ежедневных тренировок после работы оставьте для фитнеса 2 дня в неделю.

7. Вступаете в перепалку с начальством

Если вы чувствуете, что хотите вступить в словесную перепалку с кем-либо, это признак того, что в вас скопились агрессия и раздражение и вы хотите выплеснуть их. Но когда вы специально начинаете спор с тем, кто имеет над вами власть, например с начальником или преподавателем, дело не только в эмоциях. Эти люди могут сделать вашу жизнь сложнее, отыграться на вас потом, и словесная борьба с ними — это тоже способ саморазрушения.

8. Запускаете прокрастинацию

Каждому знакома прокрастинация, и каждый по-своему с нею борется. В некоторых случаях промедление может стоить нам денег, карьеры, здоровья. Например, если не погасить кредит вовремя, то накапают лишние проценты и испортится кредитная история. Если игнорировать неприятные симптомы и не идти к врачу, то заболевание может стать серьезнее. Каждый человек по разным причинам избегает важных дел, и в запущенной форме прокрастинация грозит разрушить все сферы жизни. Если вы не хотите ничего делать, то сначала спросите себя: случится ли что-то плохое, если я этого не сделаю? Если ответ положительный и вам грозит, к примеру, выговор от начальства, то поставьте цель выполнить хотя бы часть вашей задачи. Не забудьте похвалить себя, ведь вы занимаетесь по-настоящему важной работой, от которой зависит ваше благополучие.

9. Считаете, что ваши достоинства врожденные

«Скромность украшает» — такую фразу слышали многие из нас в детстве. Но крайняя степень скромности — сомнительное положительное качество. Многие привыкли думать, что все их достоинства врожденные, поэтому не являются личными достижениями. А другие чувствуют вину за любые привилегии и полученные преимущества. Психолог Хара Марано приводит такой пример: на конференции объявили, что времени больше нет и выступающий ответит на последний вопрос. Женщина, у которой в руках оказался микрофон, вместо вопроса начала извиняться перед всеми и прямым текстом сказала, что чувствует себя виноватой. Привычка извиняться за свой ум, трудолюбие, комфорт — это мнимая вежливость. Такое поведение вселяет патологическое чувство вины и стыда, неуверенность в себе.

10. Постоянно ревнуете партнера

Чрезмерную ревность психологи относят к саботированию дружеских и романтических отношений. Вы можете ревновать из-за того, что переживаете предательство бывшего партнера или просто чувствуете себя неуверенно. Ревность — это знак, что вы испытываете душевную боль. Чтобы залечить рану на сердце, с этой болью стоит работать, а не причинять вред себе и партнеру постоянными расспросами и стремлением раскрыть несуществующую измену.

Если вы поняли, что совершаете какие-то поступки, чтобы наказать самого себя, постарайтесь подумать о причинах такого поведения, а еще лучше обратитесь к специалисту. Вы замечали, что иногда специально делаете что-то плохое, чтобы потом страдать?