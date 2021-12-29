10 вещей, за которые можно не извиняться, и ничего вам за это не будет

Извинения жизненно необходимы. Как мы без них поймем, что человек раскаивается в своем проступке? Однако просить прощения стоит в том случае, когда мы действительно провинились: к примеру, серьезно кого-то обидели или где-то накосячили. А вот отстаивать свои личные границы без оправданий можно и нужно.

В сегодняшней статье AdMe.ru собрал и проиллюстрировал несколько моментов, за которые совершенно необязательно приносить извинения.

За слово «нет»

Не нужно бояться отказывать людям. Кроме того, можно даже не озвучивать причину отказа, достаточно того, что вы не хотите. Не хотите знакомиться с назойливым парнем в кафе, не хотите сидеть с ребенком подруги — на все это вы имеете право.

За ожидания других в вашу сторону

Люди постоянно ожидают чего-то от других. То родители полагают, что ребенок пойдет по их стопам, то начальство свято верит, что работник будет работать сверхурочно, то... да мало ли таких примеров? Однако всегда стоит помнить, что у каждого из нас своя жизнь и соответствовать чужим ожиданиям — это последнее, что нужно делать.

За ошибки прошлого

В жизни бывает всякое — и ссоры, и неправильные поступки. Допустим, глупо поругались лет 10 назад с подругой, но, если сейчас все хорошо и мир восстановлен, вовсе ни к чему вспоминать: «А вот ты тогда...»

За то, что чего-то не знаете

Наверняка вы хоть раз слышали фразу вроде «Да как этого можно не знать?», «Элементарно же». Но не знать чего-то, в особенности если оно не касается вашей профессиональной деятельности или хобби, не стыдно. И не стыдно не суметь сходу назвать все 3 закона Ньютона, к примеру.

За собственную внешность и предпочтения других

Скажем сразу: человек, который на свидании вдруг начинает расписывать, какой у него любимый типаж внешности, не очень-то тактичен и общение с таким продолжать не хочется. А уж тем более не стоит виновато улыбаться, когда он говорит «Я предпочитаю блондинок», а вы ну совсем не блондинка.

За моменты, когда эмоции берут верх

Эмоции на то и эмоции, что сдержать их не всегда получается. И нет ничего зазорного в том, чтобы плакать в кинотеатре под мелодраму или прослезиться, увидев на улице котенка.

За нежелание быть «успешным» по меркам окружающих

Когда в соцсетях каждый второй транслирует «успешный успех», очень легко разочароваться в себе. Но красивая картинка из инстаграма не имеет ничего общего с настоящей жизнью, а успешность не измеряется в количестве поездок на Мальдивы. И если человека все устраивает в собственной жизни, он уже достаточно успешен.

За то, что тратите свои деньги на исполнение собственных желаний

Любители считать чужие деньги уверены, что знают лучше всех, куда потратить средства. Но только вам решать, как распоряжаться собственными финансами. И необязательно оправдываться перед любопытными знакомыми, почему вы купили то, а не это.

За то, что ищете лучшего мастера, а не ходите к одному и тому же по привычке

Люди порой чувствуют неловкость, когда вместо привычного мастера маникюра, косметолога или парикмахера решают найти другого, более компетентного специалиста. Мы словно боимся обидеть человека, к которому долго ходили. Но искать для себя лучшего мастера красоты — нормально.

За то, что не все получается, как задумано

Неудачи случаются у всех: пирог подгорел или забыли важную речь. Но не спешите посыпать голову пеплом и раскаиваться. Куда лучше будет разрядить обстановку шуткой, например.