10 вещей, которые сделают вашего ребенка гением, если вы не помешаете ему

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В своей книге «После трех уже поздно» знакомый всем мамам Масару Ибука утверждает, что до 3 лет ребенок играючи осваивает ту деятельность, на которую позже он будет затрачивать колоссальное количество сил и времени. Ходить, кататься на коньках, плавать — ваш ребенок одновременно может всему этому научиться, если ему помогать, а не оберегать. AdMe.ru предлагает вам 10 родительских необоснованных страхов, которые мешают вашим детям стать гениями.

10. Нож

Никто не будет спорить, что развитие мелкой моторики ребенка — одна из самых главных задач родителей малыша. Интеллект на кончиках пальцев, об этом все мамы знают. Но также все мамы берегут эти самые пальчики от острых ножей и ножниц, тем самым вызывая еще больший интерес к этим предметам. Памела Друкерман в своей книге «Французские дети не плюются едой» упоминает о том, как наблюдала за малышами, ловко орудующими столовыми приборами, и в том числе ножом, во французских ресторанах. Детей этому обучали? Нет. Им предоставили наравне с ложкой и вилкой «детские» (десертные) ножи, которыми дети учились пользоваться, подражая взрослым за столом. Пораниться таким ножом практически невозможно, а получить бесценный навык владения — запросто. Вывод очевиден.

9. Ступени

В реджио-педагогике (одна из популярных авторских методик по воспитанию) самое важное — доверять детям. Все остальное — дело наживное. Все пространство при таком подходе развивает, и обязательным его условием являются ступени. Ступени — это не только лестницы, но и большие блочные конструкторы, кубы, на которые можно становиться, скамейки. Они обучают детей многомерности пространства, фантазии (ступени как этажи для игрушечного города, как стол для рисования), координации. Согласитесь, не так уж и мало.

8. Стекло

Все то же доверие при реджио-подходе к воспитанию детей подразумевает использование стекла для познания мира. Ребенок опытным путем должен сам понять, что хрупкость — это свойство предметов, но без последующего наказания или порицания. Конечно, этот опыт они должны получать под контролем педагогов (родителей). А это значит, например, доверять ребенку любого возраста вешать стеклянные шары на елку. Скорее всего, парочки шаров вы лишитесь, но в то же время ваш ребенок станет на несколько шагов ближе к гениальности благодаря вашему доверию и терпению.

7. Специи

Еще одним открытием Памелы Друкерман было то, что гастрономические вкусы развиваются с самых ранних лет, можно даже сказать с прикорма. В большинстве стран дети в садах едят простую, всем подходящую пищу, в то время как во французских детских садах детям подают разные сыры, сложные блюда с использованием специй. Можно сказать, что там нет разделения меню на детское и взрослое. Разумеется, мы не говорим об острых или чересчур пряных блюдах, но добавление в рацион малыша, например, базилика в лимонад, немного корицы, гвоздики или имбиря в чай после длительной прогулки на свежем воздухе не только не навредит, но и позволит ребенку расширить свой кругозор и сформировать тонкий вкус.

6. Животные

Нетактичные, прямые как двери, глупые, заторможенные — так говорят про людей с недостаточно развитым эмоциональным интеллектом. Вряд ли кто-то из родителей хотел бы услышать такое про своего ребенка. Но мало кто знает, что развитию этого самого интеллекта способствует общение ребенка с животными. Идеальный вариант — завести домашнего питомца. Преувеличенная опасность этого общения (укусит, заразит) — это всего лишь нежелание родителей обеспечить безопасность, проще просто запретить. Читайте правильно: не гладить уличных собак или «ой, смотри, котеночек у мусорки, хочешь подержать?», а научить взаимодействовать (сделать кормушку для птиц зимой, погладить в гостях кота со здоровой психикой, принести котенку под мусоркой гостинец из магазина). Это научит ребенка осторожности и пониманию чувств других живых существ.

5. «Сложная» музыка

Масару Ибука в своей книге «После трех уже поздно» настоятельно рекомендует в первые 3 года жизни ребенка дать ему максимально обширные возможности для познания мира. Например, не ограничивать младенца «детскими» простыми мелодиями из музыкальных игрушек, считая, что оперу или джаз он не поймет. Так называемое «медведь на ухо наступил» родители неосознанно передают своим детям, не развивая в них восприятие на слух и воспроизведение мелодий, потому что сами просто не умеют. В пример Ибука приводит метод «Воспитание таланта» доктора Шиничи Сузуки, который своей практикой доказал возможность именно воспитания музыкальных гениев из обычных детей.

4. Музыкальные инструменты

В той же книге упоминается про школу доктора Сузуки, в которой обучают детей игре на скрипке с 3 лет. В то время как взрослый побоится притронуться к струнам гитары в гостях у друга, ребенок не боится снова и снова пробовать то, что не получилось с первого и даже десятого раза при условии интереса к процессу. Опять же, виртуозное владение инструментом невозможно без тотального изучения самого инструмента на прочность, свойств его конструкции и возможности модернизирования. Новые музыкальные инструменты (терменвокс, ханг) придумывают те люди, которым в детстве позволяли экспериментировать с мамиными кастрюлями, дедушкиным аккордеоном или игрушечной свирелью без закатывания глаз и отбирания «источников шума».

3. Сложные сюжеты

Сюжеты типа «Колобок» и «Теремок», без сомнения, очень важны для обучения ребенка последовательностям благодаря повторениям. Но, как и в ситуации с музыкой, намеренное упрощение сюжетов ведет к ограниченному словарному запасу. И наоборот, познакомив ребенка с длинными сюжетами (и неважно, что это — «Дюймовочка», которую читают перед сном по очереди родители, «Король Лев» в 2 года за несколько подходов или аудиоспектакли на фоне в детской комнате), вы вскоре удивитесь новым уместным фразам в лексиконе ребенка, которые сами в повседневной жизни не используете.

2. Путешествия

Когда мы наталкиваемся на видео с красиво танцующими сальсу 4-летними детьми, мы понимаем, сколько труда в это вложено, но почему-то считаем этих детей просто одаренными. И в то же время своих мы несем на руках домой с детской площадки, потому что далеко идти, а он уже набегался, устал... А ведь дело просто в тренировке. Рассматривая в инстаграме фото семей, путешествующих с детьми, мы как угодно оправдываем невозможность проводить время со своей семьей так же. Сначала дети слишком маленькие, а коляска неудобная. Потом дети подросли, но столько ногами не выходят, и так по кругу. Повторим еще раз: дело в тренировках. Например, увеличение дистанции прогулки с ребенком на 1 квартал раз в месяц дает вам колоссальные результаты через год! Подумайте об этом.

1. Фантазия

«Не мели чушь», «не выдумывай», «что за ерунда» — подобными фразами мы убиваем в наших детях современных братьев Гримм и Уолтов Диснеев, без богатейшей фантазии которых мы бы лишились хорошей части своего счастливого детства. Гораздо эффективнее направить фантазию своего ребенка на что-то созидательное, например на ходу придумывать сказки и сценарии, характеры персонажей, их окружение, ситуации. Поверьте, начав искренне фантазировать со своими детьми, остановиться будет крайне сложно. И, возможно, со временем мы будем своим детям читать новые сказки, написанные в соавторстве мамой и сыном, папой и дочкой. Заманчиво?