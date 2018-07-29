10 вещей, о которых никогда не беспокоятся счастливые люди

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Все мы к чему-то стремимся, чего-то очень хотим, за чем-то гонимся, о чем-то беспокоимся. В этой погоне проходит вся жизнь, однако, согласно статистике, только 77 % населения всего мира считают себя счастливыми. В этой статье мы расскажем о том, на что не стоит тратить свои ресурсы, чтобы в полной мере ощутить радость жизни.

AdMe.ru совместно с психологами составил перечень вещей, о которых можно не беспокоиться, чтобы получить кайф от самого факта своего существования.

1. Не достигается цель

Психологи уверяют, если все, что вы делаете для достижения цели, не приносит ничего, кроме уныния, противоречивых терзаний и дискомфорта, то, скорее всего, это не ваше истинное желание. Это могут быть навязанные обществом, СМИ, рекламой, родителями ложные устремления. И на выходе вы рискуете вместо удовлетворения получить растерянное «и зачем я это все затеял». Но если в процессе пути к мечте вы ловите кураж и драйв, то вы на верном пути. Запаситесь терпением и поднажмите, у вас все получится.

2. Материальный достаток

Уровень потребления, навязываемый рекламой, ежесекундно растет и вынуждает нас тратить средства и нервы на приобретение ненужных вещей. Но чем больше мы имеем, тем больше хочется, и никаких денег не хватит, чтобы купить все. Эта зависимость выглядит как ошейник, а к нему прикреплен поводок, который находится в руках производителей товаров и услуг. Но кое-что важное и по-настоящему дорогое можно получить бесплатно. Например, мохнатого четвероногого друга вовсе не обязательно покупать у заводчиков за большие деньги, можно взять в приюте. Эксперты считают, если мы будем учиться находить ценности во всем, что нас окружает, — жить будет проще. Очень важно уметь радоваться малому и понимать, что в мире есть другие важные вещи. Любовь, внутренняя гармония и равновесие, нежный запах волос ребенка и тепло маминых рук — то, что не купишь за все богатства мира.

3. Грядут тяжелые времена

Начнем с того, что жить просто и легко никогда и никому не удавалось. А боязнь того, что будет еще хуже, абсолютно нормальное явление. Это продолжение инстинкта самосохранения, в основе которого — желание быть уверенным в собственной безопасности. Ждете ребенка и заранее пытаетесь прожить все, как вам кажется, ужасы современного родительства? Не лучше ли сосредоточиться на чудесном моменте ожидания и напитаться им сполна, чтобы сама встреча стала счастьем, а не очередным испытанием на прочность? У специалистов есть масса рекомендаций по поводу того, как перестать тревожиться о будущем. Но все они могут уместиться в одной емкой сентенции: «Ничто не вечно под луной» (Уильям Шекспир). Конец неизбежен, и он у всех одинаков. Тем, кто это понял, жить намного проще.

4. С ребенком случится что-то плохое

Эта мысль в той или иной степени посещает всех мам (а иногда и пап) без исключения. Родительские страхи, активно подпитываемые интернетом, иногда стирают грань между адекватной бдительностью и гиперопекой. Вписать ребенку в телефон номер полиции или договориться о том, что он будет предупреждать, если задерживается, — это одно. А звонить каждый час и уточнять, все ли с ним в порядке, — это другое. Стремление контролировать каждый шаг наследника чревато эмоциональным истощением родителей и глубокими психологическими травмами детей. Уровень тревоги за сына или дочь прямо пропорционален уровню вашего доверия. Если между вами есть контакт, если вы неоднократно проговорили и проиграли все возможные сценарии нештатных ситуаций, то отпустите. Вы уже сделали все, что от вас зависело.

5. Жизнь проходит мимо

На самом деле, конечно, ваша настоящая жизнь никуда от вас не денется. Это иллюзия, созданная информационным потоком. Погружаясь в него, мы теряем себя, «подвисая» у экранов гаджетов, где, по нашему мнению, кипит жизнь. Яркие отпускные снимки, которыми пестрят соцсети. Бесконечные онлайн-консультанты, предлагающие похудеть / заработать миллион / познать дзен. Иллюзиями переполнен интернет. Мы следим за виртуальными людьми и событиями, считая лайки и пытаясь подороже продать себя на этой «ярмарке тщеславия». А это затратно с точки зрения эмоциональных ресурсов. Сразу избавиться от интернет-зависимости не получится, но если этого не сделать, то жизнь действительно может пронестись мимо. Мимо пройдет ваша половинка, незаметно состарятся и уйдут родители, да и дети не родятся от клика мыши.

6. Нас обижают

И будут обижать дальше. Но, по мнению психологов, обида — наш и только наш выбор. Это понять не так просто, потому что за многовековую историю человечества желание обижаться стало неким условным рефлексом. Зависимостью. Мы любим обижаться, холим и лелеем эти свои эмоции. Потому что именно они оправдывают нас в нашем бездействии. Проще пожалеть себя и обвинить соседа, правительство или инопланетян в своих бедах, чем проанализировать ситуацию и принять ее как опыт. Как говорила Агата Кристи, «умные не обижаются, они делают выводы». Давайте попробуем?

7. Вокруг один негатив

На экране, в транспорте, на работе, дома. Все вокруг ноют, давят. Эмоции бесконтрольно накапливаются и захлестывают. Психологи рекомендуют отсекать информационный негатив — выключать гаджеты, отстраняться от любителей поныть. Это все не ваше, незачем вникать. А если существует реальная проблема, то можно попробовать ее всесторонне изучить. Действительно ли все так плохо, или же вы любите накручивать. Например, если регулярно обследоваться у врачей, можно не беспокоиться о здоровье. Кроме того, очень важно изменить свое отношение к ситуации. Не бывает в мире только черного или только белого. Можно горевать о прошлом, а можно открыть свое сердце потрясающему новому.

8. Отсутствие благодарности

Для начала следует разобраться, для чего вы взялись помогать. Если ваш расчет на благодарность в итоге обернулся разочарованием, то, скорее всего, мотив не был бескорыстным. Возможно, вы так планировали усилить ощущение собственной значимости и поднять самооценку. Помните советский мультфильм, где главный герой призывал «делать добро и бросать его в воду»? С этим согласны и специалисты, которые рекомендуют во избежание возможных обид помогать друг другу бескорыстно. По данным исследований, добровольная помощь продлевает жизнь, уменьшая смертность на 22 %. Кроме того, занимаясь добрыми делами систематически, мы улучшаем себе настроение, чему способствует выработка допамина, гормона радости и похудения. Словом, не права была старуха Шапокляк, которая считала, «кто людям помогает, тот тратит время зря».

9. Мы не можем контролировать все

Человеку, который пытается это делать, очень непросто жить. Его уровень тревоги зашкаливает, расход ресурсов невероятно высок, а отдача мала. Он хочет предвидеть, что будет, а это невозможно. Может быть, и не стоит пытаться. Не стоит тратить свои жизненные силы на то, что вы ну никак не сможете изменить, будь то человек, вещь или ситуация. Если вы летите в самолете пассажиром, вы не отвечаете за безопасность полета (кстати, именно это является причиной аэрофобии). А если вас беспокоят морщины в зеркале, то это отличный повод научиться делать макияж так, чтобы подчеркнуть достоинства возраста. Вашего внимания требуют по-настоящему важные вещи, которые находятся в зоне вашей ответственности. Ваша семья, работа, домашнее хозяйство. А высвободившиеся ресурсы можно потратить, например, на хобби.

10. Одиночество

Страх одиночества не возникает из ниоткуда. Неосторожные фразы, например, про «старую деву» и «тикающие часики», из добрых побуждений оброненные близкими, могут спровоцировать определенные комплексы и осложнить жизнь. И вот мы уже судорожно вглядываемся в лица прохожих: а вдруг это моя судьба? Однако одиночество может быть крайне продуктивно: именно в таком состоянии мы можем лучше узнать себя, свои истинные цели и потребности. Это отличное состояние для развития, осознания своего предназначения. По-настоящему самодостаточный человек будет черпать вдохновение в любом состоянии. И он, как уверяют эксперты, никогда не назовет себя одиноким. Он назовет себя свободным.

По данным многочисленных исследований, постоянное беспокойство разрушает здоровье, являясь причиной психосоматических заболеваний. Следовательно, спокойные люди — здоровые люди. А что на ваш взгляд мешает нам быть счастливыми?