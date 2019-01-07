10 ошибок, о которых жалеют все родители

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Любые родители хотят для своих детей самого лучшего. Много работают, чтобы потом радовать их новыми игрушками и угощениями, держат в строгости, чтобы приучить к дисциплине и привить целеустремленность, предоставляют свободу выбора или принимают все решения сами. В каждой семье свои способы воспитания, но есть то, что объединяет всех мам и пап: оглядываясь назад, они хотят исправить некоторые ошибки, допущенные в молодости.

Мы в AdMe.ru уверены, что первые годы жизни малыша — это волшебное время, которым нужно наслаждаться. А чтобы в будущем не переживать из-за упущенных возможностей, посмотрите, о чем больше всего сожалеют родители уже выросших детей, и лучше не берите с них пример.

1. Не умели наслаждаться общением с малышом

Маленький ребенок, за короткий срок проходящий путь от безвольного комочка до относительно самостоятельного человека, очень нуждается в постоянном контакте со взрослыми. Но правда в том, что и родителям необходимо это общение. Да, свободного времени становится гораздо меньше, и все нормально, если мама занимается своими делами, пока кроха увлекся игрой. Но если превратить это в привычку, то однажды, оторвав взгляд от монитора, можно вдруг заметить, что ребенок вырос и живет своей жизнью. Упущенного времени не вернуть, так что постарайтесь быть не только рядом с малышом, но и вместе с ним, и получайте удовольствие от вашего общения.

2. Мало обнимали детей

Ученые уже давно доказали пользу объятий для здоровья (как морального, так и физического). Очевидных плюсов много, но, согласитесь, главное — это то, что вам просто приятно обнимать своего любимого малыша. Бывает, что родители отказываются от этого удовольствия по разным причинам, но все они в основном надуманные и устаревшие (кто не слышал фразу «не держи слишком много на руках, а то привыкнет» — у того, скорее всего, просто нет детей). Пройдет немного времени, ребенок вырастет и начнет вырываться, ведь ему уже некогда тратить время на обнимашки. Ловите момент.

3. Забывали фотографировать и снимать видео

Конечно, ничего страшного не произойдет, если вы не сохраните фотографии на память. Это никак не отразится на психике ребенка, на его моральных качествах и физическом здоровье. Но наверняка через какое-то время вам захочется вспомнить одни из самых ценных моментов вашей жизни и разделить эти эмоции со своими уже взрослыми детьми. Многие родители действительно сожалеют, что поленились вовремя достать камеру. Вы никогда не вспомните про видеозапись салюта 10-летней давности, но обязательно (и не раз) посмотрите первый утренник вашего крохи. А фотоальбомы, несмотря на развитие техники, — все еще лучший и самый надежный способ сохранить ценные кадры.

4. И не записывали первые слова

Да, это просто приятные воспоминания. Вы вполне сможете прожить и без них. Но с ними лучше.

5. Мало играли в развивающие игры

Мы не утверждаем, что благодаря раннему творческому развитию человек станет великим художником или артистом. Но вообще-то шанс есть. Во-первых, предлагая разные занятия, вы сможете нащупать, к чему у ребенка есть склонность и интерес, и дальше развивать сильные стороны. Во-вторых, любая активность, будь то чтение вслух, игры с пластилином или конструктором, развивает интеллект, фантазию и увеличивает словарный запас. В-третьих, вы укрепляете свою связь с малышом, и один этот пункт — уже веская причина, чтобы организовать совместный досуг. Родители «со стажем» нередко сожалеют, что вовремя не заметили и не развили таланты крохи. А ведь некоторые способности, например музыкальность и чувство ритма, проявляются уже в раннем возрасте. Предлагайте малышу разноплановые игры и обязательно побольше читайте.

6. Были чересчур строги

Одно дело — отругать за плохой поступок, а другое — придираться по каждой мелочи. До сих пор бытует миф, что чем выше предъявляемые к ребенку требования, тем более успешным человеком он вырастет. На деле же получаем обратный эффект: расшатанную психику, поведенческие проблемы и даже задержки в развитии. И конечно, посредственные отношения с родителями. Вредны и наказания за плохие оценки — это приведет лишь к снижению общей успеваемости. Ругайте и поощряйте за то, что действительно важно. Двойка в дневнике и разбитая чашка (в отличие от загубленного детства) еще никого не сделали несчастными.

7. Не считались с мнением ребенка

Вспомните, сколько раз вам самим в жизни приходилось слышать фразы «Тебе еще рано решать такие вопросы», «Взрослые лучше знают» и как это было неприятно. Но обида — это в данном случае меньшее из зол. Дети, чьим мнением откровенно пренебрегали, вырастают неуверенными в себе и безынициативными. Все логично: как человек может знать, чего хочет от жизни, если решения за него всегда принимал кто-то другой? Не отказывайте ребенку в удовольствии выбирать и высказывать свое мнение. Правильнее будет обсудить его желания и объяснить, чем игнорировать или пресекать любые волеизъявления.

8. Мало радовали ребенка

Теплые воспоминания из детства — то самое дорогое, чего у нас никто не сможет отнять. К тому же маленькие праздники могут в будущем обернуться большими достижениями: если ребенок растет в здоровой атмосфере и получает новые впечатления, значит, он активно развивается. Счастливые дети вырастают более приспособленными к жизни и легче заводят новые знакомства. Да и сами родители всю жизнь с ностальгией вспоминают о времени, проведенном вместе. Так что наслаждайтесь им, придумывайте, как разнообразить ваш досуг. Пусть счастливых моментов в жизни ребенка будет больше.

9. Слишком часто следовали чужим советам

Есть люди, которые в любой ситуации спешат дать совет, даже если это неуместно. И молодые мамы особенно часто становятся их жертвами. Столкнувшись с такими «знатоками», вы услышите, как правильно одевать, воспитывать, кормить и вообще жить. Но правда в том, что вы — мама и папа — лучше всех знаете, что для вашего ребенка хорошо, а что плохо. Конечно, прислушиваться к советам стоит, но это не значит, что им необходимо слепо следовать. И уж точно не стоит позволять чужим людям ругать вашего малыша за крики в общественных местах и пугать дядей (доктором, полицейским, бабайкой — нужное подчеркнуть), который придет и заберет несговорчивого карапуза. Принимайте сторону ребенка — и он будет расти с уверенностью, что не останется без вашей поддержки в трудную минуту.

10. Не были рядом в важные моменты их жизни

То, что для нас кажется привычной мелочью, для ребенка может быть событием вселенского масштаба. А любому человеку (тем более малышу) необходимо, чтобы в важные моменты жизни рядом был кто-то близкий. Даже если сейчас кажется, что у вас была веская причина пропустить первый утренник, в будущем приоритеты могут поменяться. Останется неприятный осадок от осознания того, сколько значимых событий было упущено. Выберите время, чтобы всей семьей нарядить елку, сходить в детский театр или навестить бабушку. Все это по-своему важно. А когда дети вырастают, таких моментов действительно будет не хватать.

Как думаете, по чему вы больше всего будете скучать?