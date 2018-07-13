10 вещей, которые воспитанные люди не делают в офисе

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Несмотря на то что мы работаем в разных компаниях, правила поведения в офисе для всех одинаковы. И речь не идет о соблюдении дресс-кода или тишины — об этом знают все сотрудники. Чтобы успешно строить карьеру, поддерживать хорошие отношения с руководителем и коллегами, следует придерживаться особого делового этикета. Если вы любите выпить кофе в одиночестве или обсудить политику на работе, наша статья написана для вас.

Мы в AdMe.ru составили список из неочевидных вещей, которые не стоит делать на рабочем месте, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно среди коллег.

1. Соблюдать светский этикет

Настоящий джентльмен всегда пропустит даму вперед. Но в офисе это правило не работает. Следуя современному этикету, рекомендуется входить и выходить первым тому, кто находится ближе к выходу. Женщины не только открывают сами двери, но и при необходимости пропускают других, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Те же правила касаются и входа в лифт. Также в офисе и мужчина, и женщина надевают каждый свое пальто сам, однако, если у женщины возникло с этим затруднение, мужчина может помочь.

2. Опаздывать без предупреждения

На работу важно приходить вовремя, однако всегда может произойти незапланированное опоздание. Хорошо, если вы сообщите о том, что придете позже. На каждую минуту опоздания следуют 2 минуты предупреждения. К примеру, если вы думаете, что опоздаете на 10 минут, сообщите за 20 минут, чтобы ваши коллеги или клиенты могли скорректировать свое расписание соответствующим образом.

3. Одалживать у коллег рабочие принадлежности

Согласно офисному этикету, не стоит брать без спроса вещи на рабочем столе сослуживцев. У некоторых сотрудников есть привычка во время разговора с коллегой покрутить в руках предмет, взятый с его стола. Полезно посвятить некоторое время тому, чтобы правильно организовать рабочий стол и в результате лишний раз не просить что-либо у сослуживцев. Определите вещи, которыми вы часто пользуйтесь, и храните их прямо на столе в быстрой доступности. Также удобно купить запасную зарядку для телефона и хранить на работе, чтобы ни у кого не просить в случае необходимости. К тому же это повысит вашу работоспособность.

4. Ждать слова приветствия от начальника

Первым здоровается подчиненный, уже после этого — начальник. Исключение составляет ситуация, когда начальник входит в комнату, где уже сидит несколько сотрудников. В данном случае шефу следует первым произнести слова приветствия.

5. Стучаться в комнату, где больше 3 человек

Согласно офисному этикету, стучать следует только в дверь помещения, где находится менее 3 человек. В комнаты, где присутствует много людей, можно входить и без предупреждения. Когда вы вошли в помещение и решили пожать руку одному из коллег, следует пожать руки и всем присутствующим.

6. Скрещивать руки при разговорах с коллегами

На работе следует уделять внимание языку тела. Невербальная коммуникация оказывает большое влияние на отношения с людьми. Если говорить с коллегами, скрестив руки и пряча глаза, вас вряд ли воспримут как приятного собеседника. Так же как и демонстрировать власть перед своим начальником, занимая, по мнению других, много пространства, — не лучшая карьерная стратегия. Натянутая улыбка или безразличие на лице также негативно сказываются на общении.

7. Не использовать дезинфицирующее средство

Содержать рабочее место в чистоте, особенно в офисе открытого типа, — значит проявлять уважение не только к себе, но и к коллегам. Однако еще одной хорошей привычкой считается дезинфицирующее средство для рук, которое всегда стоит на столе. Следует как можно чаще протирать руки, клавиатуру, мышку, телефонную трубку, чтобы предотвратить распространение микробов.

8. Обсуждать политику, религию и личную жизнь

В разговорах в офисном пространстве не затрагивайте политику и религию, существует большой риск того, что отношения будут испорчены, лучше придерживаться общих и безобидных тем для дискуссии. Избегать сбора денег на подарки коллегам к праздникам, совместных чаепитий и встреч на общественных мероприятиях после работы не следует без весомой причины. От нежелания участвовать в жизни офиса могут возникнуть личные неприязни и напряженные отношения с сослуживцами.

9. Пить кофе в одиночестве

Пить кофе в одиночку в присутствии коллег считается дурным тоном. Будет лучше предложить напиток коллегам. Пауза среди рабочего процесса будет отличной возможностью передохнуть, это снизит напряжение в коллективе. Продумайте заранее несколько общих тем для разговора, но никогда не обсуждайте личную жизнь.

10. Просить коллег соблюдать тишину

Попробуйте обсудить с коллегами, каким сигналом можно показать, что человек занят. Не нужно стесняться подать другим знак о том, что их не стоит отвлекать. Хорошей идеей будет оставить простое сообщение в общем чате, чтобы избежать отвлекающих вопросов. Чем безрезультатно всех просить соблюдать тишину, лучше иметь наушники — это хороший условный сигнал, что человек занят работой. Специалисты разработали специальные устройства, загорающиеся красным светом в случае занятости сотрудника.

А какими правилами поведения в офисе пополнили бы этот список вы? Поделитесь своим опытом.