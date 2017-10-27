10 вещей, которые необходимо делать, чтобы не пришлось спасать свой брак от развода

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Развод в современном мире становится обычным делом — достаточно взглянуть на неутешительную статистику. При этом каждый мечтает построить счастливый союз и прожить со своим партнером в любви и согласии долгие годы. AdMe.ru обобщил советы психотерапевтов и разведенных, которые делятся своим профессиональным и личным опытом, как избежать ошибок и сохранить брак.

1. Уважайте друг друга

На взаимоуважении строится гармоничный супружеский союз. Даже когда вы в гневе на своего партнера, выражайте свои чувства с уважением. Уважение позволяет исключить ситуации, когда одному из партнеров кажется, что второй пытается им манипулировать или продавливает свою позицию.

2. Не сравнивайте своего партнера с другими, берегите свое сердце

Пожалейте себя и свои отношения, не сравнивайте своего мужа (жену) с мужьями подруг, особенно незнакомых людей в инстаграме и других социальных сетях. Даже мысленно, а вслух тем более. Помните, что окружающие транслируют не реальную, а желаемую картинку жизни и отношений. Так что далеко не факт, что мужья других дам каждый день купают их в лепестках роз, водят в шикарные рестораны, дарят дорогие шубы. А даже если и так, то из этого не вытекает, что эти пары счастливы.

3. Ухаживайте за собой

Никогда не переставайте следить за собой. Семейное счастье зависит от сексуальных отношений. А они, в свою очередь, строятся на привлекательности. Ухаживайте за своим телом. Задумывайтесь о том, в каком виде вы появляетесь перед своей второй половинкой, в том числе дома. Застиранным треникам с отвисшими коленками, засаленным халатам, стоптанным тапочкам — нет. Подтянутой фигуре и элегантной домашней (и не только) одежде — да. Это касается и мужчин, и женщин.

4. Сначала муж, потом дети

Родительство требует от нас самоотверженной заботы о детях, но будет ошибкой приносить свой брак в жертву родительской миссии. Во-первых, если мир крутится исключительно вокруг ребенка — это плохо, прежде всего для него самого. Во-вторых, не забывайте, что в основе семьи — супружеская пара. А в-третьих, дети рано или поздно вырастают и покидают родительское гнездо. И то, с чем вы останетесь, зависит только от вас — с дорогим сердцу человеком, с которым вас связывает общая история, или обнаружите, что от брака ничего не осталось, а вы встречаете старость с кем-то нелюбимым до зубного скрежета.

5. Прощайте

Никто не совершенен. И мы все ошибаемся. В любых отношениях партнерам случается неправильно понимать друг друга и делать друг другу больно. Если супруги не умеют прощать, то со временем отношения обрушатся под грузом накопившихся обид.

6. Не пытайтесь изменить своего партнера

Это распространенное заблуждение — что можно изменить своего супруга или супругу. У каждого есть недостатки, и вряд ли возможно перекроить кого-то так, чтобы он стал полностью соответствовать вашим представлениям об идеальном партнере. К вещам, которые даже не стоит пытаться изменить друг в друге, относятся плохие привычки, религиозные убеждения, отношения с родителями, увлечения, то, как партнер воспринимает мир и расставляет приоритеты. А вот что стоит делать, так это создавать новые семейные привычки и традиции, которые будут радовать обоих.

7. Воздержитесь от ультиматумов и никогда не произносите слово «развод»

Избегайте фраз наподобие «Если это будет продолжаться, я уйду от тебя». И не произносите слово «развод». А если уж вы собираетесь его произнести, то будьте готовы к походу в ЗАГС и разделу имущества. Чтобы не ползать потом на коленях со словами «Я не то имел в виду», если партнер неожиданно скажет: «Окей, уходи». Такие фразы, часто брошенные сгоряча, не забываются даже после примирения, увеличивая риск расставания.

8. Контролируйте свое раздражение

Попробуйте внутренне говорить себе «стоп» всякий раз, как вы хотите сказать близкому человеку обидное слово. Если вы чувствуете, что не можете совладать с собой, возьмите паузу. Только не используйте это как манипуляцию, наказывая партнера изоляцией. Скажите, что вернетесь к разговору, когда успокоитесь. И непременно сдержите свое слово.

9. Никогда не говорите плохо о своем партнере

Никогда не говорите плохо о своем партнере третьим лицам. От слова «совсем». Ни маме, ни подругам. У вас размолвка пройдет, вы все забудете и простите друг друга. А мама или подруги не забудут. Ваш партнер так и останется для них плохим, и они будут настроены к нему негативно. Если тяжело и накипело, то в первую очередь поговорите по душам непосредственно с супругом. Если же остро необходимо поделиться с кем-то еще — обратитесь к психологу.

10. Выучите язык любви своего партнера

У каждого из нас есть язык любви. И ваш язык любви отличается от языка любви вашего мужа (жены). Возможно, для него проявлением любви является похвала и слова поддержки, а может быть, прикосновения, а возможно, забота, помощь или материальные подарки. Каким бы ни был его язык любви — выучите его и используйте.