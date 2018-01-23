10 вещей, которые нельзя позволять другим людям делать с вами

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Никто из нас не наделен силой, с помощью которой мы могли бы управлять всеми событиями в нашей жизни. Но мы можем научиться уменьшать их негативное воздействие или даже вовсе ограждать себя от него, не позволяя мнениям других и их действиям вторгаться в наше сердце. Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек является хозяином своей судьбы. Только вам решать, что нести с собой в завтрашний день, а что оставить позади уже сегодня.

Не позволяйте другим людям:

1. Вовлекать вас в бессмысленные споры

Не стоит тратить время, пытаясь что-то доказать тому, кто уже давно для себя все решил и приемлет только свою правду. Да, есть люди, которые пытаются вас понять и не могут. Но есть и те, кто просто не хочет понимать. Стоит ли тратить свои силы, чтобы объяснять такому человеку что-либо? То же самое можно сказать о людях, которые поняли вас неправильно. Знаете, ведь это не ваша проблема, поэтому оставьте все так, как есть. Большое количество выигранных споров — это не повод для гордости. Гораздо важнее моменты, когда вы сумели промолчать и отпустить ситуацию. Не стоит метать бисер перед свиньями.

2. Заставлять вас стыдиться прошлого

Есть люди, которые не устают напоминать об ошибках и неудачах прошлого. Но это все ваше. Это ваши уроки жизни, и нельзя позволять другим заставлять вас испытывать стыд за то, что когда-то произошло. Каким бы ни было прошлое, важно помнить, что никому не под силу его изменить. Вы открываетесь человеку, но он использует это как рычаг давления, чтобы загнать вас в угол и самоутвердиться. Такие люди отравляют жизнь. У каждого из нас есть свои секреты, своя история. Не нужно бояться об этом говорить и показывать это.

3. Обманывать вас

Чем дольше вы закрываете глаза на чью-то ложь, тем быстрее она вытеснит вашу реальность. Если вы поймали кого-то на лжи, не стоит умалчивать об этом, говорите. Своей терпеливостью вы делаете хуже себе и даете человеку повод для уверенности в том, что его ложь работает. С такой уверенностью некоторые люди начинают лгать постоянно, пытаясь убедить вас в том, что их слова — правда. Не терпите ложь снова и снова, не позволяйте собой манипулировать.

4. Убеждать вас в том, что перемены — это плохо

Есть люди, которые боятся перемен. Они не хотят идти навстречу чему-то новому. Здесь важно оставаться при своем мнении и не позволять им оказывать на вас влияние. В конце концов, это те люди, жизнью которых управляют неуверенность и страх. Зачастую какие-либо изменения и перемены в жизни — это хорошо. Они нужны нам для того, чтобы чувствовать себя живыми и двигаться вперед. А от тех перемен, которые даются нам с трудом, мы получаем самый лучший и наиболее ценный результат.

5. Отказываться от любимых и значимых занятий

Когда вы занимаетесь тем, что для вас действительно важно, вы чувствуете себя счастливым. Если ваше занятие заставляет вас улыбаться, значит, вы идете по правильному пути. Не позволяйте другим вставать между вами и тем, что для вас действительно важно. Если кто-то не разделяет вашего энтузиазма, это его проблема. Ваши идеи и мысли принадлежат только вам. Нужно держаться за них, развивать и твердо стоять на своем, чтобы достичь поставленных целей и осуществить мечту.

6. Убеждать вас, что вы нуждаетесь в большем

Очень важно быть благодарным за то, что у вас есть. Требуя от себя невозможного и позволяя это делать другим, вы сами себя подводите. Цените то, что имеете. С этого начинается ваше счастье. Слишком часто напоминая о себе, вы только отталкиваете людей. Без жалоб на жизнь и без принуждения люди сами захотят дать вам больше.

7. Убеждать вас в успешности сомнительных затей

Прийти к успеху без временных затрат и определенных усилий невозможно. Да, есть люди, которым многое дается легко. Но это исключительные случаи. Кто-то верит, что можно изменить жизнь, загадав желание, но свою жизнь меняем только мы сами. Вера в себя, в свое будущее — это и есть начало пути к успеху.

8. Отговаривать вас от необходимости совершения дополнительных усилий

Иногда бывает так, что заветная цель уже близко, но возникают трудности, которые огорчают нас. Понимающие люди видят, что вы нуждаетесь в поддержке, и стараются вас ободрить. Но есть и те, кто может посеять в вас зерно сомнения, ведь в таком состоянии все мы уязвимы. Будьте упорны. Переживая трудные времена, мы становимся сильнее. Нужно стоять на своем и хранить веру до конца. Добившись своей цели, вы поймете, какую ценность имеет подобный опыт. Не позволяйте чужим мыслям повлиять на ваше будущее. Помните, что начало важных и больших дел — самый трудный период.

9. Ограждать вас от вашей мечты

Как мы уже говорили выше, что-либо стоящее в жизни не дается легко. На пути к осуществлению мечты мы проходим через множество испытаний: критика, неодобрение, дурные отзывы. И это действительно может сломить нас, особенно когда в нас не верят близкие. В начале пути все сталкиваются с критикой и другими трудностями. Но эти испытания делают нас сильнее. Если вы действительно знаете, что вам нужно, стремитесь к этому, невзирая ни на что.

10. Решать за вас, с кем вам дружить

Подобное происходит, когда плохие люди пытаются ссорить вас с хорошими. Таким людям нельзя позволять отдалять вас от тех, кто вас ценит и по-настоящему вами дорожит. Будьте с теми, кто способен добавить в вашу жизнь ярких красок одним лишь своим присутствием в ней. Оставляйте недоброжелательных людей и не сожалейте об этом. Это необходимо, чтобы рядом оставались только те люди, которые желают вам счастья.

Расскажите, существует ли для вас четкая грань, за которую вы не позволите переступить другим в общении с вами? Какие, по-вашему, тревожные звоночки сигнализируют о том, что нужно немедленно прекратить общение с человеком?