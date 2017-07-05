10 вещей, которые не стоит терпеть ни в коем случае. Но вы почему-то терпите

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Есть такое мнение: с вами обращаются ровно так, как вы позволяете. И это во многом верно. AdMe.ru составил список вещей, которые вы не должны позволять окружающим, иначе ваша жизнь рискует измениться далеко не в лучшую сторону.

Вас стыдят за внешний вид или предпочтения

Сразу оговоримся, что речь не идет о дресс-коде или правилах приличия — их вы обязаны соблюдать. Но если кто-то позволяет себе негативно высказываться о вашей одежде, фигуре или выборе супруга, то пожалуйста, не начинайте судорожно оправдываться. Вы ни в чем не виноваты и никому ничего не обязаны. Помните, что в чужую жизнь лезут те люди, у которых нет своей.

Вас заставляют выбирать между карьерой и личной жизнью

Увы, такое случается очень часто — как на работе, так и в семье. Тем не менее многие люди прекрасно совмещают эти сферы и даже находят время на хобби и развлечения. Не существует такого закона, который обязывал бы вас отказаться от семьи в пользу работы и наоборот. Поэтому не нужно поддаваться давлению со стороны работодателя или родных и посвящать все свое время только одному занятию.

Все на свете решают за вас

Вполне возможно, что мама и папа действительно знают эту жизнь лучше вас, даже если вы уже и сами родители. Но это не дает им права навязывать вам свой выбор, даже если он кажется наиболее удачным. Это только ваша жизнь, и окончательный выбор должны делать вы сами, и ошибки, которые неминуемы, будут тоже вашими. В конце концов, лучше быть счастливым, пусть и не очень известным дизайнером, чем обеспеченным юристом, не вылезающим из депрессии.

Отношения, которые делают вас несчастным

Кто-то однажды пошутил: «Вы все время плачете из-за своих отношений. Так с кем же вы встречаетесь — с человеком или с луковицей?» Мы не призываем немедленно расстаться с тем, кто вас огорчает. Но если ваша жизнь без этого человека становится легче, чем с ним, то вам наверняка следует задуматься, почему вы продолжаете это терпеть.

Принуждение к сексу, в том числе со стороны супруга

Ваше тело принадлежит только вам, и «супружеский долг» вовсе не означает, что вами можно пользоваться, невзирая на ваши желания и самочувствие. Адекватный супруг или партнер с пониманием отнесется к вашему отказу. В случае когда происходит обратное и вас обвиняют в эгоизме, у вас есть серьезный повод переосмыслить ваши отношения.

Постоянный обман

Не стоит смотреть сквозь пальцы на систематический обман со стороны родных или друзей. Дайте понять обманщику, что вам все известно, но при этом не выступайте в роли судьи. Исправлять этого человека не ваша забота, он должен сделать это самостоятельно, вы можете лишь оказать поддержку. Если вас действительно любят и уважают, то не станут потчевать ложью.

Неуважительное отношение на работе

К сожалению, многие люди вынуждены терпеть неуважительное отношение к себе со стороны работодателя или коллег. Если вы оказались в подобной ситуации, то спросите себя, а так уж ли на самом деле вам нужна эта работа, чтобы выносить ежедневные унижения или бесплатно делать то, что даже не входит в ваши обязанности. Не стесняйтесь бороться за свои права и не бойтесь дать отпор коллегам, чье развитие осталось на уровне школьных задир.

Физическое и эмоциональное насилие

Нет и не может быть никакого оправдания для тех, кто систематически распускает руки или унижает вас морально. Ваша безопасность превыше всего, и вы не должны быть с человеком, который постоянно подвергает угрозе ваше физическое и психическое здоровье, а то и вашу жизнь. Вы имеете полное право разорвать все контакты с обидчиком.

Постоянный контроль

Если кто-то контролирует каждый ваш шаг, будь то родители, друзья или партнер, то это вовсе не свидетельство их заботы о вас. У каждого человека должно быть свободное пространство, а отношения невозможны без взаимного доверия. Если пустить ситуацию на самотек, то контроль может перерасти в самую настоящую тиранию.

Упреки за несоответствие «идеалу»

На самом деле идеальных людей не существует. Пусть образ «идеального ребенка», «настоящего мужчины» или «девушки мечты» есть в голове почти у каждого, это никому не дает права упрекать своих близких в несоответствии идеалам. Не идите на поводу у тех, кто настойчиво требует от вас сменить прическу или накачать мускулы. Ваши изменения — это не гарантия того, что вас станут любить больше, — любовь, к слову, не надо заслуживать, а требования к вам со временем могут стать лишь абсурднее.