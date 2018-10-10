10 вещей, которые не говорят, а даже кричат вам: нужно срочно что-то менять

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Человек может быть сам себе и верным другом, и злейшим врагом, причем в обоих случаях он будет действовать из лучших побуждений. Обратите внимание на свои слова и поступки: все ли они приносят вам чувство радости? И уверены ли вы, что постоянная улыбка на лице и готовность помогать всем и каждому так хороши, как кажется на первый взгляд?

AdMe.ru собрал 10 установок, которые могут здорово подпортить вам нервы и настроение. А если повторять их день за днем, при взгляде на свою жизнь вы начнете испытывать легкое чувство тошноты.

1. «Что бы ни случилось, господа, — улыбайтесь»

Мы любим и ненавидим, обижаемся и завидуем, ревнуем и злимся, и это нормально. Профессор психологии Университета Торонто Бретт Форд в своем исследовании доказал, что улыбка через силу принесет больше вреда, чем пользы, а принятие своих негативных эмоций — залог крепкого психического здоровья. Плачьте, топайте ногами, боксируйте подушку, если вам это нужно. Главное, не становитесь марионетками собственных чувств. Детские обиды на родителей, зависть к более успешной подруге, ревность к симпатичной секретарше заставляют нас днями и ночами вариться в соку собственных эмоций, совершать опрометчивые поступки и воровать у самих себя радость и спокойствие. Не надо так. Позлились и отпустили.

2. «А все могло бы быть по-другому»

Согласно результатам исследования психологов из Гарварда Дэниела Гилберта и Мэттью Киллингсворта, 46,7 % своего времени люди рефлексируют, что-то вспоминают или о чем-то мечтают. Сожаления о прошлом провоцируют чувство досады и приступы неоправданной самокритики. Более того, в этот момент мы не вовлекаемся в реальные задачи, а занимаемся бесплодным умствованием, в сотый раз обдумывая то, что уже не имеет ни ценности, ни смысла. Конечно, все сложилось бы иначе, не поступи вы на филологический и не выйди замуж за этого шалопая Пашку. Вот только вопрос: лучше или хуже? Жизнь — это вообще бесконечный выбор из миллионов различных вариантов. И раз он уже сделан, а машину времени все еще не создали, бросьте уже эти бессмысленные сожаления, сделайте нужные выводы и сконцентрируйтесь на моменте «здесь и сейчас».

3. «Что скажут люди?»

Даже если вы очень независимый человек, вам тоже порой интересно, что думают о вас другие. Крейг Инглиш и Джеймс Рапсон в своей книге «Похвалите меня. Как перестать зависеть от чужого мнения и обрести уверенность в себе» говорят о том, что хорошие мальчики и девочки часто становятся «славными» людьми, милыми и удобными для окружающих. Они сверхчувствительны к критике и нуждаются в одобрении. А окружающим только это и нужно. Мнение других имеет значение лишь в одном случае: если оно поможет вам в работе, личной жизни или развитии. Такое мнение называют экспертным, и порой оно стоит денег. Во всех остальных случаях прислушивайтесь к себе, а не идите на поводу у социального давления. И да, не стоит лишний раз обольщаться: на самом деле люди обращают на вас внимание намного реже, чем кажется.

4. «Единственный способ сделать что-то хорошо — сделать это самому. Пусть даже во вред себе»

«Оставь все мамочке, сам не справишься», — говорите вы сыну-пятикласснику и собираете ему ранец в школу. «Это сложно, лучше я сама», — сообщаете подчиненному и до ночи пишете за него отчет. Мелоди Битти, автор книги «Спасать или спасаться? Как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе», называет таких людей созависимыми. Они считают себя ответственными за весь мир, всегда готовы отдавать, но не умеют принимать. Ну а другие рядом с ними привыкают ничего не делать. Конечно, лучше вас никто ничего не сделает, вот только чувствуете вы себя при этом титаном, который держит на своих могучих плечах всю нашу планету. Непростая ноша, кстати. Прекратите все контролировать, дайте людям право на ошибку, а себе — на удовольствия. И ваша жизнь наладится.

5. «Ничего не буду делать, как-то оно все само наладится»

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Безумие заставляет человека делать одно и то же и ожидать другого результата». Мы же от себя добавим: вообще ничего не делать — тоже тупиковый вариант. И не только потому, что чудесные перемены в жизни не происходят «по щучьему веленью, по вашему хотенью». Ученые из Мичиганского университета выяснили, что безделье еще больше усугубляет стресс и нервозное состояние. Когда вы чувствуете, что устали, напряжены или подавлены, не растекайтесь медузой по дивану. Лучше потратьте немного времени на то, чтобы изучить новую информацию, которая вас вдохновляет. Поразмышляйте над тем, как можно исправить ситуацию. И сделайте что-нибудь для того, чтобы почувствовать себя лучше. Да хоть имбирное печенье испеките.

6. «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?»

Если за день вы не услышали как минимум 5 комплиментов по поводу своей внешности, то уверены, что выглядели ужасно. Ночью, прижимаясь к мужу, спрашиваете: «А ты точно меня любишь?» А встреча с подругой, которая сбросила пару килограммов, способна ввергнуть вас в бездну отчаяния. Крейг Инглиш и Джеймс Рапсон, авторы книги «Похвалите меня. Как перестать зависеть от чужого мнения и обрести уверенность в себе», считают, что стремление всем нравиться говорит о хронической тревожности, неуверенности в себе и заниженной самооценке. Вы не обязаны становиться идеалом и быть лучше всех. Достаточно быть лучше себя той, которая была вчера.

7. «А я это сделаю назло другим!»

Люди поступают назло кому-то, доказывая, что достойны лучшего и могут больше. Мотивация «сделать наперекор» становится мощным стимулом для развития. Назло другим выходят замуж, худеют, получают кубки и медали. Проблема в том, что эти героические поступки совершаются не ради собственного удовольствия, а чтобы доказать кому-то свою ценность или наказать того, кто обидел или унизил нас. Вы делаете что-то не для себя, а для кого-то. К подобным поступкам чаще всего склонны маленькие дети. Так они познают мир, определяют свои границы и борются за внимание родителей. Но вы ведь уже не ребенок, верно? И если вам так уж хочется утереть кому-то нос, то есть смысл делать это только ради собственной радости, роста и счастья.

8. «Все ужасно, а будет еще хуже»

Вы уверены, что живете в тяжелое время и завтрашний день не сулит ничего хорошего. У пессимизма, конечно, есть и свои положительные стороны. Роб Янг, автор книги «Уверенность в себе. Умение контролировать свою жизнь», говорит о том, что негативный настрой заставляет людей больше экономить, а позитивный — больше зарабатывать. Мы отнюдь не призываем вас смотреть на мир сквозь розовые очки. Готовность к худшему («собираюсь на собеседование, но могу его провалить») делает нас умнее и рассудительнее. Но зацикливаться на этом («все плохое случается только со мной») — прямой путь к неврозам и депрессии. Уверенные в себе люди не сомневаются в своих силах. И по этой причине они действуют.

9. «У меня все должно быть идеально»

Вам говорят, что безупречных не бывает, но вы готовы на собственном примере доказать обратное. В книге «Парадокс перфекциониста» Тал Бен-Шахар называет 4 признака настоящего перфекциониста: стремление к недостижимому, слишком высокие требования к себе, страх перед неудачами и восприятие мира в черно-белых тонах («или я на коне, или неудачник»). Проблема перфекционистов не только в бесконечном состоянии стресса и постоянном «Дальше, выше, сильнее!»: они редко бывают довольны собой, ведь всегда есть к чему придраться. А если что-то идет не по плану, им кажется, что весь их идеальный мир рушится. Если вы узнали в этом описании себя, остановитесь и сбавьте обороты. Расслабьтесь, дайте себе право на ошибку и поймите наконец, что быть идеальным скучно и бесперспективно.

10. «Завтра я начну новую жизнь!»

С понедельника — в спортзал, со следующего месяца — учить английский, а с Нового года — начать писать свою книгу. Время идет, абонемент покрывается слоем пыли, а ваш английский пока не продвинулся дальше фразы «How do you do?» и ей подобных. Автор книги «Уравнение прокрастинации» Пирс Стил утверждает, что примерно 95 % людей признаются в том, что откладывают дела на потом. Подозреваем, что оставшиеся 5 % говорят неправду. Тимоти Пичил, автор книги «Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией», считает, что причинами нашего нежелания что-то делать чаще всего становятся скука, сложность задачи и отсутствие смысла лично для вас. У каждого есть свои методики и практики, которые помогают побороть внутреннего ленивца, но самый эффективный способ — начать делать хоть что-нибудь прямо сейчас.

Какую из этих установок вы считаете самой опасной? Если бы можно было избавиться от одной черты характера, которая вам в себе не нравится, что бы это было? Мы вот оставили бы за бортом прокрастинацию, хотя мнение ученых, согласно которому лень — это показатель ума, нам по душе.