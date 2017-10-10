10 скрытых страхов, о которых умалчивают 90 % мужчин

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Разве могут страхи и сомнения скрываться за мускулистым мужским телом, решительным взглядом и колючей щетиной? «Что за вздор!» — дружно воскликнут многие прекрасные дамы. Однако это очередное заблуждение, навязанное нам обществом. Мы в AdMe.ru против закоренелых стереотипов. Поэтому сегодня мы расскажем о 10 вещах, которые на самом деле тревожат большинство мужчин.

1. Как выглядит их тело

Женщинам с юных лет навязывают мнение о том, что их тело должно находиться в вечном стремлении к идеалу, вынуждая изнурять себя диетами и тренировками. В отношении мужчин такого стереотипа нет, но это не означает, что они не переживают насчет физической формы и не сравнивают свое тело с картинкой рельефного качка на обложке журнала. Иначе почему мужчины не вылезают из спортзала? Болезненнее всего воспринимается критика «пивного животика».

2. Финансы

Финансы — одна из главных причин мужского беспокойства. Ведь с детства их воспитывают как будущих защитников, обеспечивающих благополучие семьи. У представителей сильного пола даже может не быть девушки, но они все равно будут переживать из-за своего финансового положения, напрасно полагая, что для отношений необходимы в первую очередь деньги. Однако для девушек куда важнее забота и внимание. А если все же деньги, то, скорее всего, вам не по пути.

3. Рост

Ну как тут не тревожиться, если одно из первых качеств «идеального мужчины» в списке женщины — это «высокий рост»? Если бы прекрасные дамы меньше заботились о росте партнера, то у парней сравнительно небольшого роста было бы куда больше шансов. Ведь размер, как известно, не главное, если только это не размер его сердца. И никакой пошлости!

4. Угроза со стороны других мужчин

Мужская ревность порой может быть не столь очевидной, как женская, но она наносит такой же сильный урон гордости и чувству собственного достоинства. Даже если партнер и бровью не поведет, когда вы будете рассказывать о том, какой остроумный ваш коллега по работе, он, несомненно, будет переживать и сравнивать себя с потенциальным противником. Чтобы развеять этот страх, поговорите с любимым откровенно, убедив, что никакой угрозы нет.

5. Небогатый опыт в отношениях с девушками

Образ мачо преследует мужчин в страшных снах. Ведь из-за него им приходится строить из себя опытных любовников и привирать про число своих бывших. На самом деле они не меньше женщин боятся сделать что-то не так и все испортить. Поддержка и откровенность в любых вопросах, касающихся ваших отношений, помогут им почувствовать себя увереннее.

6. Волосы

Волосы на теле или голове — извечная проблема для мужчин. Слишком мало волос на теле — вдруг это недостаточно мужественно? Слишком много — по-животному отталкивающе, неаккуратно? А уж проблема облысения, характерная в основном для сильного пола, и вовсе заставляет мужчин страдать. И если вы действительно дорожите партнером, то не станете усугублять все эти тревоги своими замечаниями.

7. Диета

«Я на диете» — как часто мужчины слышат эти слова из женских уст! Но упомяни диету мужчина — дамы посмотрят на него с подозрением. Однако представители сильного пола тоже заботятся о своем теле и о том, что они едят. Здоровыми и подтянутыми хотят быть все, просто мужчины НАМНОГО меньше говорят об этом.

8. Отношения с любимой

Сколько статей о том, как спасти отношения, вышло на страницах женских журналов? Но вот если на эту тему начнут рассуждать мужчины, то прекрасные дамы посчитают это как минимум странным. И снова стереотип, на который нас обрекло общество. Мужчина — брутальное создание, которое не должно переживать из-за всяких пустяков, типа отношений, над которыми обычно ломают голову женщины. А ведь мужчины тоже хотят, чтобы у вас двоих все было хорошо.

9. Количество партнеров, которое было у девушки до него

Если до знакомства со второй половинкой женщина состояла в отношениях с большим числом парней (поправка: с большим, чем у партнера было девушек), то конкуренция с этими «призраками» так или иначе будет существовать в мужском воображении. К тому же партнер может комплексовать по поводу сравнительной неопытности рядом с вами. Главное — сразу дать понять мужчине, что прошлое остается в прошлом, и оно не должно помешать вам построить гармоничные отношения.

10. Открытое выражение эмоций

«Не реви! Ты же мужчина!» — постоянно слышали в детстве представители сильного пола. В стремлении сделать из них сильных защитников родители и общество оказали мужчинам медвежью услугу. Ведь во взрослой жизни они стараются сдерживать эмоции, боясь показаться слабыми. Не подливайте масло в огонь и, если видите его расстроенным или даже плачущим, не говорите о том, как мужчина ДОЛЖЕН справляться с трудностями. Он, ровно как и вы, никому ничего не должен.