10 вещей, которые должны насторожить вас при устройстве на работу

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Подыскивая новую работу, мы прежде всего обращаем внимание на очевидные вещи: размер зарплаты, соцпакет, возможность официального трудоустройства и так далее. Но даже несмотря на все «плюшки», довольно часто случается так, что должность мечты на практике оказывается сущим кошмаром из-за нездоровой обстановки в коллективе или не слишком адекватного начальства. AdMe.ru приготовил для вас список тревожных сигналов, на которые нужно обратить внимание на собеседовании, чтобы потом не пожалеть о сделанном выборе.

В компании очень много новичков

На собеседование вместе с вами пришла еще пара десятков человек, а сотрудники компании выглядят так, будто устроились только вчера? Для новой компании это вполне нормальная ситуация, а вот для компании, которая существует уже давно, это плохой знак. Большая текучка кадров, как правило, говорит о том, что условия работы не соответствуют предъявляемым требованиям.

Начальник при вас ругается на сотрудников

Если потенциальный начальник при вас спускает всех собак на подчиненных, стоит задаться несколькими вопросами. Во-первых, зачем он их держит? Во-вторых, все ли хорошо у такого человека с профессиональной этикой? И наконец, хотите ли вы, чтобы с вами вели себя так же?

Полномочия описаны очень расплывчиво

Максимально широкие формулировки и загадочные слова в описании вакансии говорят о том, что потенциальный работодатель сам не знает, чего от вас ждет и какие обязанности хочет возложить. А то, что он придумает «по ходу дела», может вам совсем не понравиться.

Собеседующий явно перехваливает свою компанию

Если вас изо всех сил пытаются заманить на работу, обещая золотые горы и при этом не предъявляя особых требований, — это повод насторожиться. Нормальному работодателю невыгодно формировать у вас завышенные ожидания, чтобы вы потом не сбежали при при первом же разочаровании.

Вакансия «висит» на рекрутинговых сайтах месяцами

«Висящие» вакансии — сигнал того, что зарплата и соцпакет не соответствуют предъявляемым к соискателям требованиям. Или же компания просто-напросто исследует таким образом рынок и на деле не нуждается в сотрудниках. Так или иначе, чтобы зря не терять времени, таких вакансий стоит избегать. Исключения можно сделать разве что для тех случаев, когда требуются очень узкие и редкие специалисты.

Туманные карьерные перспективы

Вопрос «Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет?», а также всевозможные варианты ответа на него уже давно стали притчей во языцех среди тех, кто ищет работу. Между тем, вы как соискатель вправе спросить на собеседовании то же самое, чтобы оценить возможности карьерного роста. Невразумительный ответ, как правило, говорит о том, что такие возможности весьма и весьма скудны.

Вас просят заплатить деньги за обучение

Эта ситуация в особых пояснениях не нуждается. Ни одна приличная компания не будет требовать у своих потенциальных сотрудников плату за трудоустройство, какие бы аргументы при этом не использовались: пошив униформы, оформление банковской карты, прохождение обучения или «ультрасовременного психологического тестирования».

Сотрудники нелестно отзываются о своей работе

Самый верный способ получше узнать о компании, в которую вы собираетесь устроиться, — это пообщаться с ее сотрудниками в неформальной обстановке. Если их рассказы отличаются от описаний с рекрутинговых сайтов, причем не в лучшую сторону, стоит задуматься, нужна ли вам такая работа.

Сотрудники явно не любят начальство

В присутствии начальства подчиненные явно нервничают, а в отсутствии не жалеют нелицеприятных эпитетов в его адрес? Стоит задуматься, ведь плохой руководитель может сделать любую, даже самую высокооплачиваемую работу невыносимой.

Гнетущая атмосфера в компании

По пути в кабинет, где будет проводиться собеседование, присмотритесь внимательнее к людям, которых вы видите вокруг. Спустя какое-то время вы можете оказаться на их месте. Если такая перспектива вас скорее пугает, от такой работы лучше отказаться.