10 вещей, которые делают все миллиардеры

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Каждый миллионер нашел свой личный путь к достижению богатства и успеха, однако если сравнивать привычки обеспеченных людей, то можно найти кое-что общее у каждого из них. AdMe.ru решил поделиться повседневными вещами, которые делают все богатые люди.

Занятия спортом

Одна из полезных привычек богатых людей — это спорт. Ежедневно около получаса свободного времени отводится на упражнения. Зачастую это кардионагрузка: бег, ходьба, велопрогулки. Такие упражнения полезны как для тела, так и для ума. Они оказывают позитивный эффект на нейроны и помогают вырабатывать глюкозу — отличное топливо для работы мозга. Помимо этого многие богатые люди продолжают заниматься теми видами спорта, которые полюбили еще с детства. Так, уже многие годы неизменным увлечением Билла Гейтса является теннис.

Чтение

Ни для кого не секрет, что миллионеры обычно довольно занятые и ограниченные во времени люди. Поэтому чтение книг — это процесс не ради удовольствия, а ради новых знаний. Богатые люди читают зачастую специализированную литературу, которая касается таких направлений, как саморазвитие, биография успешных людей и история. Бон Джови является ярким примером того, что даже отдых можно проводить с пользой — за чтением специализированной литературы.

Собственный стиль

Многие обеспеченные люди придерживаются собственного стиля на протяжении многих лет и носят одинаковую одежду из года в год. Создатель всемирной социальной сети Марк Цукерберг комментирует данную причуду тем, что хочет избавиться от лишнего в жизни и принимать минимум решений во всем, что не касается того, как лучше служить этому обществу.

Экономия

Богатые люди умеют экономить деньги. Они всегда знают баланс на своей банковской карте. Они фиксируют свои расходы и умеют подсчитывать доходы. Миллионеры, несмотря на баснословные суммы, хорошо знают свое финансовое положение, а поэтому берегут каждую копейку.

Общественный транспорт

Обеспеченные люди не выставляют напоказ свое состояние. В действительности большинство из них не брезгует пользоваться общественным транспортом, любит ходить пешком и ездить на велосипеде. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио на собственном примере доказывает данную теорию.

Раннее пробуждение

Все богатые люди — ранние пташки и предпочитают вставать за 3 часа до того, как их рабочий день официально начнется. Раннее пробуждение дает им достаточно времени, чтобы заняться повседневными делами и уделить время семье, прежде чем приступить к основным рабочим обязанностям. Такому правилу следует и семья разработчика приложений Гаррета Джи.

Медитация

Медитация — отличный способ снять напряжение, накопившееся за день, она влияет на настроение и поведение, помогает открывать новые творческие идеи, вызывает чувство благополучия и расслабления. Это хорошая лекарственная практика, к которой прибегают многие обеспеченные люди, такие как Опра Уинфри, которой медитация помогает смыть всю усталость дня и найти умиротворение.

Язык тела

Миллионеры знают, как расположить к себе людей, убедить в своих видениях и добиться успеха в коммуникации с кем бы то ни было. Для этого они используют язык жестов, который не только привлекает коммуникантов, но и создает особую харизму. К таким хитростям во время спитчей прибегает Илон Маск, а также практиковал в своем общении Стив Джобс.

Ограничение в просмотре ТВ

Богатые люди намного реже смотрят телевизор, чем бедные. Всех обеспеченных объединяет привычка тратить свое время, как рабочее, так и личное, продуктивно. Поэтому зачастую они предпочтут телевизор книге, прогулке, тренировке либо общению. Молодой миллионер Гаррет Джи также добавляет, что важно найти для себя 3 хобби: одно для заработка, одно для творчества и одно для здоровья.

Планирование

Все богатые люди утверждают, что любые потерянные деньги можно вернуть, но вот потерянное время не вернешь. Без четкого плана добиться успеха просто невозможно. Золотое правило гласит: «Правильное планирование предотвращает плохую работу». А поэтому каждый из миллионеров умеет планировать свое время, составлять списки дел и ежедневно ставить определенные цели. Стив Джобс убеждал, что только благодаря планированию, целеполаганию и умению ждать обеспеченные люди добиваются успеха.