10 вещей, из-за которых человека могут посчитать глупым, даже если это совсем не так

Категорично судить о том, кто глуп, а кто умен, — дело неблагодарное. Интеллектуальность человека складывается из многих факторов, и однозначно определить уровень ума, скажем, по оценкам в школе или музыкальному вкусу нельзя. Тем не менее в обществе сложились определенные стереотипы, избавиться от которых непросто. Ну вот какая, казалось бы, связь между умом и цветом волос? А между тем вы точно хотя бы раз слышали анекдоты о блондинках.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, по каким поступкам и качествам общество может счесть человека глупым, даже если это совсем не так.

Делает репосты розыгрышей и конкурсов

Да, в таких конкурсах действительно можно что-то выиграть, если госпожа Удача на вашей стороне. Правда, проводятся они в первую очередь для продвижения страничек компаний в соцсетях, а не для удовольствия подписчиков, а постоянно мелькающие в ленте репосты гарантированно начнут раздражать всех друзей человека, который не теряет надежды на то, что ему повезет.

Не любит читать книги

В современном мире некоторые считают, что важность книг переоценена, и разобраться в необходимой или просто интересующей теме можно другими способами: читая статьи в интернете, смотря документальные фильмы и так далее. Но еще больше людей уверены в том, что человек, не берущий в руки книгу, — невежда, а фразы вроде «могу посмотреть в интернете» — это не более чем отмазки. А человек, считающий себя умным и при этом не видящий необходимости в чтении, — это, по мнению некоторых людей, нонсенс.

Плохо учился в школе

Споры о том, отражают ли оценки в школе умственные способности ученика, длятся вечно. Но неужели троечник безнадежно глуп, а отличник априори умен? Здесь не все так однозначно. Оценки зависят от множества факторов: от профессионализма учителя, от усердия самого ребенка. Ведь вызубрить параграф на самом деле способны даже двоечники, вот только им лень. И плохую оценку они получат именно из-за лени, а не из-за того, что недостаточно умны. К слову, не последнюю роль играет и хитрость: чтобы получить пятерку, современные ученики умудряются прятать телефоны в пеналах и гуглить тексты диктантов, ну а наше поколение для этой цели пользовалось шпаргалками. Таким образом, оценки в школе — это все-таки не показатель ума. А вот находчивости и упорства — да.

Увлекается «тюнингом» внешности

Если задать людям вопрос об их отношении к искусственной красоте, большинство ответят, что им это не нравится. Интересно, что такого мнения придерживаются не только девушки, но и многие мужчины. Мужчины же, кстати, и проводят параллели между внешностью и внутренним миром леди, увлекающихся улучшением себя, и уверены, что прекрасной душой они похвастаться не могут. Но причин для такого «тюнинга» может быть множество. И дело тут, возможно, вовсе не в недостатке ума, а, например, в дисморфофобии или банальном желании стать красивой согласно эталону.

Пишет с ошибками

Что вы подумаете о человеке, который напишет «что делаеш» или «с просони»? Только честно. Конечно, первые мысли, возникшие в голове, — в школе плохо учился или мало книг прочел. Для многих людей грамотность собеседника очень важна, а отношение к тем, кто пишет с грубыми ошибками, предвзятое. Однако среди логопедов существует мнение, что безграмотность может быть связана с нарушениями речевых функций. Это явление называется дизорфографией. Конечно, не любая ошибка непременно связана с ней, но если показатели интеллекта человека в норме, а письмо «хромает», возможно, это именно дизорфография, и этой проблемой должен заниматься логопед.

Злоупотребляет знаками препинания и эмодзи

Что ни говори, а в сети тоже существует свой этикет. Если человек пользуется социальными сетями не так давно или просто не придает значения тому, как выглядят его комментарии и посты, большинство людей могут счесть его странноватым. Очень многих пользователей интернета раздражает чрезмерная эмоциональность, а именно обилие знаков препинания и эмодзи. Многоточия после каждой фразы вовсе не добавляют загадочности, восклицательные знаки, толпящиеся в конце предложения, создают впечатление, что на собеседника кричат, а от пестроты эмодзи рябит в глазах. Но человек, который так пишет, не обязательно глуп. Возможно, это просто пожилой или, наоборот, слишком юный человек, впервые вышедший в сеть. А может, он попросту не умеет выражать эмоции по-другому.

Пытается показать, что он «в теме» разговора

Когда человек начинает авторитетно говорить о чем-то, в чем совершенно не разбирается, это сразу заметно. За эксперта он сумеет сойти лишь в кругу людей, чьи познания в этой теме так же невелики. Да и больше симпатии в целом вызовет человек, который честно признается, что его знания так далеко не простираются. Но, возможно, такой собеседник просто пытается привлечь внимание или сойти за своего, и все, что ему нужно, — это общение, а вовсе не признание его интеллектуального превосходства.

Выставляет личную жизнь напоказ

Социальные сети давно стали частью нашей жизни. Кто-то просто просматривает новостную ленту, а кто-то активно делится подробностями своей жизни. И как раз последние у множества людей вызывают непонимание и неодобрение: пользователям кажется, что не всякий контент уместно выкладывать на всеобщее обозрение и какую-то часть своей жизни стоит оставить за кадром. Но, как правило, мы не знаем, какими мыслями руководствуется этот человек и что заставляет его так себя вести, поэтому категорично объявлять его глупым не стоит. Случается и так, что желание заявить о себе на весь мир — это следствие пережитых когда-то невзгод.

Слушает незамысловатую музыку

Среди людей бытует мнение, что поклонники отечественного рэпа или поп-музыки не отличаются выдающимся интеллектом. Однако эксперты в области музыки, к примеру, преподаватели, считают, что делить музыкальный вкус на дурной и хороший не стоит. Куда важнее развивать музыкальный кругозор и учиться видеть прекрасное в каждом из различных жанров. Кроме того, проводились исследования, в ходе которых стало ясно, что на предпочтения в музыке интеллектуальные качества не влияют.

Делит мир на черное и белое

Этот — злой, тот — добрый. Читать дома классику — хорошо, а вот танцевать по ночам в клубе — плохо. Человек, который судит так категорично, вряд ли будет выглядеть в глазах окружающих осведомленным и интеллигентным. Открытость мышления и способность видеть мир не двухцветным, как правило, привлекают людей гораздо больше. Но стоит помнить и о том, что к тому, каким человек является сейчас, его привела своя история и свой жизненный опыт. Вероятно, у него есть причины считать именно так, а не иначе, и причины эти не всегда связаны с глупостью.

А как вы определяете при знакомстве, умный ли перед вами человек?