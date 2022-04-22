10 вещей и трендов, которые казались нам суперкрутыми, а сейчас канули в прошлое

Если к смене модных трендов в одежде мы привыкли, то с другими бытовыми вещами все сложнее. Порой мы сами не замечаем, как то, за чем еще вчера весь город в очереди стоял, уже не актуально.

Мы в AdMe.ru проанализировали современные тренды и постарались разобраться, какие вещи и привычки скоро окажутся не удел.

Свадьбы на 100+ человек

По статистике, около половины женатых пар сожалеют о деньгах, потраченных на свадьбу. Особенно бесполезными затратами они считают деньги, потраченные на свадебного организатора, видеосъемку, сувениры. Сейчас все больше людей выбирают маленькие, камерные свадьбы на несколько человек или решают и вовсе отказаться от торжества.

Плотный тональный крем

В последние годы на пике популярности «макияж без макияжа» — максимально натуральный мейкап с ровным тоном и естественными оттенками. Но в 2020 году к естественности добавились яркие краски — глиттеры на глазах и щеках, блестки, неоновая подводка. Но, несмотря на яркие акценты, речи о толстом слое тональника нет — стилисты лишь советуют сделать образ чуть ярче, а использовать плотную основу больше не круто.

Смайлики

Зумеры в интернете задаются вопросом: зачем в переписках некоторые люди используют так много смайликов? Оказывается, поколения относятся к смайликам по-разному. Миллениалы, например, используют эмодзи просто для того, чтобы сделать текст более дружелюбным и понятным. Люди этой возрастной группы считают их альтернативным средством невербальных сигналов. С другой стороны, поколение 2000-х использует их более тонко и иронично.

Бороды

Общий вердикт таков: бороды все еще актуальны в 2022 году, но в более ухоженном виде, чем раньше. Сейчас недостаточно просто перестать бриться — борода дровосека не в моде. Необходимо ухаживать за растительностью на лице и создавать красивую, аккуратную форму.

Цитаты в социальных сетях

Раньше каждый второй постил в социальные сети мотивирующие цитаты: фразы из книг, высказывания известных философов, ученых, звезд. Но все меньше людей обращает на такие цитаты внимания. На самом деле такие цитаты имеют мало смысла, если кроме их написания человек для достижения своей цели ничего не делает.

Питаться в ресторанах и кафе

Несмотря на то что заказать готовую еду домой стало просто, по статистике, большинство людей продолжают готовить дома. Таким образом они экономят деньги и питаются более здоровой, домашней едой. Возможно, одна из причин в том, что кулинарить стало удобнее: продукты могут привезти меньше чем за час.

Личный автомобиль

Все чаще люди отказываются от личного автомобиля в пользу каршеринга и общественного транспорта. Конечно, такое позволить может себе не каждый, особенно если живешь за городом или в отдаленном районе. Но обычный городской житель, который, к примеру, добирается до работы на метро или автобусе, машину использует не так часто. Согласно опросу, около 40 % водителей готовы иногда вместо машины брать каршеринг, а 20 % опрошенных указали, что они могут отказаться от автомобиля, если каршеринг станет более доступным.

Ретушированные идеальные фото

Если раньше и звезды, и обычные пользователи выкладывали в социальные сети только идеальные, отретушированные фотографии, то сейчас это не так. Все больше людей стали проще относиться к фото. Это касается и рекламы. Инфлюэнсеры считают, что прорекламировать вещь можно даже с помощь обычного, бытового снимка, сделанного на камеру телефона. И необязательно при этом 3 часа искать ракурс и ставить свет.

Утюг и глажка

По статистике, все меньше людей гладит одежду. Дело в том, что современные ткани по большей части синтетические, а значит, меньше мнутся. Те, у кого дома есть сушильная машинка, вообще давно забыли, что такое утюг, — после нее вещи выглядят так, что хоть на выставку неси. Те, кому все же хочется носить одежду без единой складки, перешли на отпариватели.

Чистое питание

Еще пару лет назад люди со всего мира повально увлеклись правильным, чистым питанием: сплошные авокадо, киноа и никакого глютена. В целом в движении нет ничего плохого, но многие доходили до крайностей и отказывали себе в употреблении любых продуктов, где есть сахар или ароматизаторы. Но уже сейчас люди начали осознавать, что такое питание может подразумевать слишком много жестких ограничений, причем вред некоторых продуктов, от которых вам рекомендуют отказаться адепты такого питания, вовсе не подтвержден. Такие ограничения могут привести к проблемам с физическим и ментальным здоровьем. Вот и получается, что реклама таких продуктов — ловушка маркетологов.