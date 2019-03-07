10 вещей, делая которые вы поощряете токсичного партнера в отношениях

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Многие женщины жалуются, что мужья не дарят им подарки, не уделяют внимания и ничего не делают по дому. К сожалению, окружающие поступают с нами так, как мы позволяем им себя вести. Выставить границы во взаимоотношениях с близкими людьми непросто, но необходимо. Иначе человек может «сесть на голову» просто потому, что вы не сопротивляетесь.

AdMe.ru проанализировал, как мы поощряем токсичное поведение партнера, и сформулировал 10 признаков того, что вам следует научиться выстраивать границы в отношениях.

1. Отвечаете нежностью и любовью на дурное отношение

Например, партнер обидно пошутил, высмеяв ваш недостаток. Вы расстроились, а мужчина обиделся в ответ, сказав, что вы никогда не понимали юмора. Вместо того чтобы рассказать о своих чувствах, вы начинаете извиняться за глупость и недалекость потому, что не хотите усугублять ситуацию. Но на самом деле обида никуда не делась. Что делать: расскажите о своих переживаниях. Дождитесь реакции близкого человека. Важно, чтобы он понимал ваши чувства, а не отмахивался от них. Обсудите, каким образом стоит реагировать в подобной ситуации, если она повторится в будущем. Психолог Шерри Бур Картер рекомендует использовать для этого «я-сообщения». Например: «Я люблю тебя и была бы рада, если бы со мной не поступали подобным образом», «Меня ранит такое отношение».

2. Не озвучиваете своих желаний. Отказываетесь от подарков

Если считаете, что лучше купить новый пылесос или куртку ребенку вместо подарка вам на день рождения, не удивляйтесь, что партнер перестанет вас радовать. Он будет считать, что все нормально, несмотря на то что вы изо всех сил экономите на себе. Ведь вы сами приняли такое решение. Что делать: не стоит отказываться от подарков — так партнер выражает свою любовь и преданность. Если он дарит совсем не то, что вы хотите, обсудите это с ним. Расскажите любимому о своих мечтах. Обсудите, каким образом и когда вы вместе могли бы воплотить их в реальность. Если ваш избранник считает, что это неважно, задумайтесь, какое место в его жизни вы на самом деле занимаете.

3. Боитесь показать свои чувства

Девочкам с самого детства внушают, что злиться нехорошо, учат подавлять гнев. Но проявление жалости, страха, грусти или чувства вины не порицается обществом. Поэтому мы часто обижаемся вместо того, чтобы высказать недовольство. Плачем, когда нас обидели. Раздражаемся вместо того, чтобы встать и уйти. Что делать: разрешите себе чувствовать. Это не означает, что стоит набрасываться на мужчину с криками и кулаками. Но, вместо того чтобы плакать и ныть, можно сказать «Я злюсь, потому что...». Это будет намного конструктивнее. Доктор психологии Леон Ф. Зельцер считает, что не стоит скрывать свои эмоции, какими бы они ни были. Важно объяснить партнеру, какие его действия причиняют вам боль. Это позволит выстроить здоровые отношения.

4. Поступаете так, как хочет партнер, даже если это противоречит вашим принципам

Допустим, муж хочет переехать к родителям, потому что это дешевле, чем снимать квартиру. Вы убеждены, что супруги должны жить отдельно или, например, терпеть не можете свекровь. Конечно же, можно согласиться на предложение мужа, чтобы не обидеть его. Но таким образом вы не думаете о себе. Это эгоистично? Психолог Михаил Лабковский утверждает, что любовь к себе и эгоизм — разные вещи. Второе подразумевает низкую самооценку и зацикленность на проблемах. В конце концов во что превратится жизнь, если ежедневно делать то, что противоречит принципам и желаниям? Что делать: обсудите, что вас не устраивает, и поищите другие способы решения возникшей проблемы. Расскажите о своих чувствах и о том, почему для вас важно поступать именно так.

5. Прощаете грубость, рукоприкладство и измены

Случалось ли вам легко прощать измену, грубость или рукоприкладство партнера? Если мужу достаточно сказать «Извини, я был неправ», чтобы получить прощение, — это тревожный знак. В будущем, что бы мужчина ни сделал, вы поймете и простите его. Получается, что партнер может поступать так, как захочет, даже если это вас ранит. Ведь вы не перестанете любить и заботиться, что бы ни случилось. Что делать: если мужчина ведет себя подобным образом, он не ценит вас и эти отношения. Задумайтесь, нужен ли вам такой человек.

6. Ведете себя как мать

Вы говорите мужу, что надеть, разбираете вещи, которые он сваливает в кучу на полу, будите по утрам и собираете на работу? Поздравляем, вы ведете себя как мать. Чем больше опекаете партнера, тем менее самостоятельным он будет. Муж станет полагаться на вас в решении бытовых проблем, а также организации его личного времени. А если забудете какую-то мелочь, например напомнить, что он записан сегодня к стоматологу, на вас еще и обидятся. Что делать: психолог Уильям Берри утверждает, что мужчины более склонны к детскому поведению, а женщины — к материнскому. Это не означает, что нужно принять такие роли как должное. Помните, что партнер — взрослый человек. Он способен сам справиться с проблемами. Перестаньте его опекать. Несмотря на то что сначала могут возникнуть непонимание и обида, напомните мужчине, что не несете ответственности за его жизнь. Даже если вы видите, что партнер ошибается, не стоит тут же помогать и подсказывать, как нужно. Вместо этого больше доверяйте мужчине.

7. Ставите партнера на первое место

Мужу срочно нужна новая игровая приставка, в то время как вы не можете позволить себе купить колготки? Или он регулярно ночами кутит в баре с друзьями, в то время как вы постоянно сидите дома с маленьким ребенком и посиделки с подругами или поход на маникюр кажутся непростительной роскошью? Часто партнер не видит ваших потребностей, потому что никто не говорит о них. Что делать: вы готовы дать партнеру все, что он пожелает, но не можете позволить себе даже мелочи. Начните заботиться о себе. Пускай сначала это будет что-то незначительное: купите помаду, на которую давно смотрите, или запишитесь на танцы. Если у вас есть ребенок, составьте расписание с партнером таким образом, чтобы у каждого было время на себя.

8. Оправдываете его недостойное поведение

Мы так хотим видеть в избраннике только хорошее, что сами же оправдываем его плохие поступки. Например, «муж накричал, потому что у него неприятности на работе, но на самом деле он хороший». Никакие проблемы не дают партнеру морального права унижать или обесценивать вас. Что делать: перестать искать оправдания. Скажите: «Мне неприятно такое отношение. Со мной нельзя так разговаривать». Важно показать, что такое положение вещей неприемлемо. И если это повторится, то ваши отношения окажутся под угрозой.

9. Постоянно спасаете мужчину

Партнер страдает алкоголизмом, наркотической зависимостью, игроманией, а вы постоянно пытаетесь его спасти? Как правило, близкие и родственники таких людей постепенно становятся созависимыми. Это означает, что, несмотря на стремление помочь человеку, они делают только хуже, потакая слабостям. А алкоголик (или наркоман) манипулирует родственниками, давя на чувства. Что делать: Примите тот факт, что вы не можете ничем помочь зависимому, если он сам не хочет меняться. Вы не несете ответственности за жизнь и здоровье партнера точно так же, как и за его успехи на работе.

Проанализируйте, какую выгоду получаете от роли спасателя: возможно, боитесь жить своей жизнью, развиваться, строить карьеру или хотите почувствовать себя нужной.

Подумайте о том, сколько теряете, посвящая жизнь спасению человека, которому это не нужно.

10. Не знаете, как с вами можно поступать, а как нельзя

Возможно, в детстве родители заставляли вас делиться, играть с младшими братьями или сестрами, даже если вы этого не хотели, есть, потому что «так надо». Как результат — личные границы размыты. Вы не знаете, как сказать «нет», даже если недовольны сложившейся ситуацией. Что делать: выстраивать границы непросто. Для начала важно осознать их. Составьте список того, как с вами нельзя обращаться. Если замечаете, что партнер делает что-то неприемлемое, скажите об этом. Не пожалейте времени и составьте перечень того, чего не будете терпеть. При наличии конкретного списка перед глазами игнорировать недостойное поведение будет намного сложнее.

Бонус: поработайте с самооценкой

Вышеперечисленные проблемы возникают из-за заниженной самооценки и ощущения того, что вы недостойны внимательного отношения, дорогих подарков и заботы. Чтобы было проще бороться с постоянным потаканием мужчине, вспомните и запишите все моменты, когда вы подчинялись партнеру вопреки своим желаниям и здравому смыслу. Проанализируйте, почему так происходило, и постепенно постарайтесь искоренить каждый из этих пунктов.

Время от времени все мы идем на поводу у близких, даже если понимаем, что это неправильно. Поменять укоренившиеся привычки достаточно сложно. Как вы думаете, каких еще моделей поведения стоит избегать в отношениях, чтобы они не превратились в токсичные?