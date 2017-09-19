10 признаков, что ваша жизнь вам не принадлежит

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Все мы зависим от окружающих нас людей. Кто-то больше, а кто-то меньше. Но существуют границы зависимости, за которые не стоит заходить, чтобы не потерять самого себя. AdMe.ru решил рассказать о признаках того, что вы близки к переходу этих границ. Итак, вам стоит задуматься, если...

1. Вы изменили круг друзей не по своей воле

Только вам решать, кто может стать вашим другом. Поэтому не позволяйте другим людям определять ваш круг общения.

2. Вы часто мирите других людей

Вставая на точку огня между двумя поссорившимися, вы лишь ускоряете, но не регулируете процесс их отдаления или сближения. А между тем расходуете много душевных сил и рискуете в случае чего оказаться крайним.

3. Вы сдерживаете чувства даже дома

Понятно, что многие из нас стараются не показывать эмоции при посторонних людях. Однако дома у любого человека должна быть возможность выпустить чувства на волю. Поэтому если в родных пенатах вам запрещают плакать или смеяться, стоит задуматься о том, как все изменить.

4. Пробовали как минимум 3 новомодные диеты

Управлять нами могут не только друзья и возлюбленные. Это неплохо получается также у кумиров и различных медиа. Если вы регулярно пытаетесь изменить свое тело в погоне за модными шаблонами, подумайте, стоит ли результат того, чтобы больше не быть собой.

5. Жертвуете своим отдыхом ради чужого досуга

Вы имеете право не хотеть ни с кем встречаться в свободное время. И тем более не обязаны ни за кого работать. Поэтому если кто-то старается изменить ваши планы на отдых, не придумывайте отмазки и не стесняйтесь сказать, что предпочтете, например, просто почитать.

6. Давно не уделяли время хобби

Хобби и личные интересы — важная составляющая любой личности. Забывая о них, мы теряем часть своей индивидуальности. Поэтому постарайтесь находить хоть пару часов в неделю на любимое дело.

7. Не можете поставить пароль на телефон

Между близкими людьми не должно быть секретов? На самом деле каждому человеку нужно личное пространство, в которое никто не должен вламываться. Часто таким пространством становится телефон, на который вы имеете право установить пароль и беззаботно хранить там неудачные селфи, трогательные заметки и безумные переписки без страха, что их кто-то увидит.

8. Работаете в угоду престижу, а не желаниям

Часто мы сами удерживаем себя от того, чтобы бросить прибыльную должность и попробовать себя в том, к чему давно лежит душа. Хуже, когда на такое решение влияют окружающие. Так они отдаляют вас от самого себя.

9. Вы на связи в любое время

Сотрудник, который отвечает на звонки и сообщения 24 часа в сутки, — находка для клиентов и начальников. Вот только идет ли такая доступность на пользу самому работнику? Не теряйте по доброй воле право на нерабочее время.

10. Не успеваете за жизненным графиком

Все вокруг знают, что вам пора делать, и вы с ними согласны, даже если чувствуете, что не готовы. Помните, что только вы решаете, когда заводить детей, выходить замуж и добиваться повышения. И никто не вправе на вас давить.

Как вернуть свою жизнь?