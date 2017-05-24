10 верных признаков того, что вы нравитесь интроверту

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Бытует мнение, что все интроверты застенчивы. На самом деле интроверсия бывает четырех типов. Так, социальные интроверты вовсе не сторонятся людей, просто им комфортно в узком кругу друзей и родных. А сдержанный интроверт кажется медлительным, потому что всегда глубоко обдумывает свои слова и действия. Команда AdMe.ru предлагает ряд подсказок от Psych2Go, которые помогут понять, насколько вы близки с интересующим вас человеком этого типа.

Первый шаг к знакомству

Интроверты обычно не делают первый шаг к знакомству. Но если вы обнаружите, что такой человек активно пытается заговорить с вами или делает жест, чтобы привлечь ваше внимание, можете держать пари, что вы ему нравитесь.

Проявление личности

Интроверта непросто «взломать». Им нужно время, чтобы выйти из «раковины» и заявить о себе. Однако если интроверт начнет рассказывать вам о себе, вы определенно его заинтересовали.

Избирательность в отношениях

Поскольку интроверты — хорошие наблюдатели, они не спешат заводить друзей и расширять круг общения. Они не торопясь узнают людей, а затем делают выбор. Если вы обнаружите, что такой человек строит хорошие отношения с вами, это означает, что он хочет быть ближе к вам.

Приглашение в личное пространство

Интроверты любят проводить время в одиночестве, в своих мыслях и эмоциях. Если вас пригласили в личное пространство и попросили провести с ними время, они, без сомнения, наслаждаются вашей компанией.

Разговор о личном

Обычно интроверт не участвует в беседах о личном, предпочитая обсуждать общие темы. Но если он заговорил с вами о своих симпатиях и антипатиях, увлечениях и прочем, это означает, что вы ему нравитесь и ему с вами комфортно.

Забота и знаки внимания

Интроверты верны высоким ценностям в отношениях. Они проявляют большую заботу и сопереживание к людям, которых считают близкими. Если интроверт уделяет вам особое внимание, то он считает вас частью своего избранного круга.

Инициатива

Интроверты, по сути, отзывчивы и готовы помочь, однако не всегда спешат это делать. И если вы обнаружите, что интроверт пытается сделать что-то для вас без вашей просьбы о помощи, то вы тот, кто ему действительно нравится.

Постоянно поддерживают связь

Интроверты различают хороших знакомых и близких друзей. Если они делают вас частью своей повседневной жизни, то вы для них особенный человек.

Раскрытие секретов

У каждого есть секрет, который он хранит. Интроверты особенно осторожны в этом плане. И если вам было дано право почитать их дневник или услышать тайну о прошлом, то вы тот, кому они действительно верят.

Полезный совет

Интроверты обычно не дают рекомендаций, поскольку держат свое мнение при себе. Но если интроверт дает вам искренний совет, то он определенно обеспокоен вашим благополучием. И это еще один верный знак, что вы покорили его сердце.