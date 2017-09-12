10 верных признаков того, что вас обманывают

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Отношения между людьми — сложная и хрупкая вещь. Особенно между влюбленными. И не всегда удается сохранить отношения такими, какими они были в первые годы знакомства. Когда чувства проходят, не у всех хватает смелости поставить точку, и люди начинают лгать. AdMe.ru предлагает посмотреть на эти 10 изменений в поведении, которые должны вас насторожить.

10. Нервничает, если трогают его телефон

Не все могут стерпеть, если трогают их личные вещи. Это не очень приятно. Но если вы случайно взяли телефон своего партнера, а его реакция оказалась слишком бурной и негативной и вы точно уверены, что он не страдает неврозом — может быть, ему есть что скрывать?

9. Часто задерживается на работе

Иногда задержки на работе допоздна — это действительно задержки на работе. А иногда — банальное прикрытие служебного романа или простого нежелания быть с партнером рядом. Почему так происходит? Ответ нужно искать в спокойной беседе друг с другом. Ведь наверняка когда-то вы оба как на крыльях летели с работы домой, чтобы поужинать вместе.

8. Ревнует на пустом месте

В малых количествах ревность — замечательное чувство. В первые годы отношений оно даже приятно, ведь это значит, что вас точно любят. Но если спустя годы ваш партнер начал устраивать сцены ревности на пустом месте, может быть, у него самого рыльце в пушку?

7. Раздражен от лишнего внимания и заботы

Нам часто не хватает проявления чувств и любви со стороны близких. И обычно люди радуются, когда те демонстрируют их. Но если партнер раздражен или недоволен, когда вы стараетесь окружить его своей заботой и вниманием, сделайте паузу и попытайтесь разобраться, в чем причина.

6. Давно нет интимной жизни

Интимная жизнь важна для гармоничных отношений. И если первое время между партнерами бушует страсть, то потом она может угаснуть. Полное отсутствие интимной жизни — это тревожный звоночек. Чтобы спасти отношения, поговорите с партнером, узнайте, что у него на душе и почему он охладел к вам.

5. Не обсуждаете планы на совместное будущее

Особенно в первые годы отношений партнеры любят строить совместные планы на будущее. Где они будут жить — в загородном доме или квартире, куда отправятся путешествовать — на Мальдивы или в Болгарию, кого завести — собаку или кошку. Если со временем кто-то из вас больше не интересуется совместным будущим, постарайтесь разобраться почему.

4. Задаривает подарками без повода

Получать подарки приятно всем. Особенно женщине. Тогда она чувствует себя настоящей богиней. А если подарков становится подозрительно много и дарит их партнер чаще, чем обычно? Сначала вы будете в восторге, а затем в душу закрадется сомнение и возникнет логичный вопрос: почему он так себя ведет, неужели сделал что-то, за что теперь стыдно?

3. Бывают резкие перепады настроения

В нашей жизни случается множество сложных ситуаций. Мы все подвержены стрессу и перегрузкам. Поэтому от перепадов настроения никто не застрахован. Но если такие срывы происходят слишком часто и вы уверены, что дело не в проблемах на работе, может быть, стоит чаще говорить с партнером по душам, чтобы понять, что происходит.

2. Переводит тему во время серьезного разговора

После работы или перед сном — не самое лучшее время для серьезных разговоров. Но если ваш партнер наотрез отказывается говорить о действительно важных вещах даже в подходящий момент, может быть, он старается таких разговоров избежать. Возможно, это повод побеспокоиться о будущем ваших отношений.

1. Не готов к знакомству с родителями и друзьями

Если вы встречаетесь долгое время, но ваш партнер не спешит знакомить вас со своими лучшими друзьями или родителями — это повод насторожиться. Ведь если у него серьезные намерения в отношении вас, то он не станет медлить. Он говорит, что не готов, а вы его постоянно оправдываете. Может быть, вы просто не хотите посмотреть правде в глаза: вы не занимаете важного места в жизни этого человека.