10 уроков жизни, которые мы понимаем, только набив собственные шишки

«Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил,» — с горечью говорят те, кто, совершив роковую ошибку, остался у разбитого корыта. Проблемы человечества стары как мир, ситуации повторяются из раза в раз, а люди все так же наступают на одни и те же грабли. Вместо того чтобы признать некие жизненные постулаты, они предпочитают набивать свои шишки, продолжая ходить по кругу личных неудач.

Мы в AdMe.ru считаем, что учиться лучше на чужих ошибках. А потому составили топ-10 циничных истин, которые помогают взглянуть горькой правде прямо в глаза. Кстати, в бонусе вас ждет несколько ироничных открытий, осознание которых приходит только с возрастом.

Критикующий вас на самом деле говорит о себе

Обидные слова, язвительные реплики и насмешки иногда ранят не хуже кинжала. Люди, принимающие все близко к сердцу, могут годами прокручивать в голове чью-то грубую фразу, анализируя, что же с ними не так. На самом деле критикующий всегда говорит о себе и о своих комплексах. Враждебные высказывания такого человека — это проекция его собственных проблем на кого-то другого. Так, девушка, называющая подругу толстой, просто панически боится поправиться. Чтобы заглушить этот страх, ей нужна жертва, на фоне которой она «очень даже ничего».

Никому не нужны ваши жертвы

Кто-то жертвует ради любимого человека своими интересами и карьерой. Кто-то пашет на трех работах, чтобы дети ни в чем не нуждалась. Кто-то ограничивает себя во всем, лишь бы остальным было хорошо. Но как бы благородна ни была такая помощь, она истощает. Альтруисты, как правило, чувствуют себя изнуренными, а вместо благодарности слышат лишь: «Ну и кто тебя просил?» И правда, никому не хочется нести ответственность за чужие жертвы. Раньше руководил персоналом небольшой сети. И всегда инструктаж по технике безопасности я начинал со слов: «Не геройствуйте». Никакая касса, никакой товар не стоят вашей жизни и здоровья. Начался пожар и вы не видите возможности его потушить? Бегите.

Вам угрожают, требуя кассу? Отдайте. Их потом найдут, камеры же везде. В конце концов, это не ваши деньги. Ну а если при устройстве на работу вас предупреждают, что в этом случае платить вам, бегите оттуда сразу. © Pernatyi / Pikabu

Общаться с людьми, которые вам не нравятся, не обязательно. Даже если они ваши родственники

Нередко отношения в семье, где, казалось бы, должны царить любовь и поддержка, наполнены лишь непониманием, ссорами и издевательствами. Нет смысла продолжать общение с теми, кто отравляет вам жизнь, даже если это ваши кровные родственники. Если все, что вы получаете от членов семьи в ответ на попытки наладить контакт, — это обесценивание, манипуляции и унижения, то единственным выходом будет ограничить общение с ними. Или вовсе его прекратить. Сестра мужа при каждом удобном случае пыталась выставить меня круглой дурой: «Из дома работаешь? То есть на шее у моего братца сидишь?», «Что это у тебя за платье непонятного цвета?», «И кто эту стряпню ест?» Однажды мое терпение лопнуло, и я напрямую сказала: «Видимо, совсем у тебя жизнь не складывается, раз ты все стараешься меня побольнее ужалить. Неужели других источников для радости больше нет?» Ответа не последовало, а общение постепенно сошло на нет. И я счастлива, потому что никакие родственные связи не стоят потраченных нервов.

Чтобы состоять в счастливых отношениях, не обязательно быть «хранительницей очага» или «настоящим добытчиком»

Настоящий всплеск сейчас переживают курсы, призванные научить девушек открыть в себе женскую энергию. «Женщина должна вдохновлять мужчину на подвиги», «Женщина должна быть покорной и слабой», «Женщина должна носить исключительно юбки и платья», — самозабвенно проповедуют коучи, словно на дворе XVIII век. У этой модели отношений есть свои недостатки. Пытаясь быть «домашней феей», женщина порой отказывается от личных интересов и впадает в зависимость, а «добытчик» не выдерживает свалившегося на него груза ответственности. Гораздо стабильнее отношения, где оба партнера — полноценные личности со своими интересами. Секрет счастливого брака кроется не в чулках и меховых тапочках, а во взаимном уважении и принятии.

Любовь измеряется уровнем счастья, а не страдания

Воспитанные на фильмах и книгах об идеальной романтической и страстной любви, многие из нас ошибочно приобретают психологическую установку, что настоящая любовь непременно связана с душевными страданиями. Чем больше отношения напоминают американские горки, чем сильнее один партнер контролирует или ревнует другого, тем сильнее чувства. Но это не так. «С ним плохо, но без него еще хуже», «Бьет — значит любит» и прочие заявления на самом деле не имеют с любовью ничего общего. Все это — о нездоровых отношениях, в которых место любви занимают страх и нужда.

Если человек застрял в состоянии жертвы, значит, ему это выгодно

Женщина плачется подругам, что живет с мужчиной, который не скрывает, что не собирается на ней жениться. И хотя ей это не нравится, она продолжает обстирывать его и обглаживать, надеясь, что в один прекрасный день он изменится и оценит ее по достоинству. Подруги недоумевают, почему же она от него не уходит, зачем страдает. Ответ прост: в положении жертвы есть мнимые преимущества. В психологии существует понятие вторичной выгоды. Это ситуация, когда человек, находясь в бедственном положении, извлекает из него свои плюсы. Например, жертву всем жалко, и она, рассказывая окружающим невыносимые подробности своей жизни, получает внимание и сочувствие. С жертвы маленький спрос: можно позволить себе быть слабым и безответственным человеком. Помогая никудышному партнеру выбраться из ямы, жертва чувствует себя благородной и милосердной, а еще — нужной кому-то. Отдавая всего себя, человек верит, что может заслужить любовь и хорошее отношение: с такой искаженной психологической установкой его, вероятно, воспитали родители. Вот почему зачастую не стоит пытаться спасти человека, без конца жалующегося на свою судьбу. Возможно, бессознательно его все устраивает и жить по-другому он просто не сможет.

Не в деньгах счастье, но без них счастья нет

Не все в нашем мире можно купить за деньги. Искреннюю любовь и дружбу, талант и опыт, например, нельзя. А вот все остальное — вполне реально. Кто бы что ни говорил, но с деньгами на руках шансов быть здоровым, счастливым и реализованным куда больше. Люди, которые говорят, что «не в деньгах счастье», да идите вы знаете куда? Быть счастливым — трындец как дорого. Есть здоровую еду — дорого. Хочешь узнать, здоров ли ты, — дорого. Быть красивым — там вообще офигеешь. А если еще и мир вдруг повидать захочешь, то вообще покедова. © Rhymeslive / Twitter

«Не в деньгах счастье» говорят только те, у кого закрыты хотя бы базовые потребности. В остальных случаях сложно оставаться счастливой, когда тебе нечем оплатить жилье и ты на гречке десятый день не потому, что диета, а потому, что нужда. © catherine_lo / Twitter

Подходящий день для того, чтобы начать новую жизнь, никогда не настанет

Сколько грандиозных планов было отложено под предлогами «начну с понедельника», «после новогодних праздников», «вот станет посвободнее график, и уж тогда точно». Большинство из них наверняка остались невыполненными. Подходящего момента можно прождать всю жизнь. Всегда найдутся какие-то неотложные дела, непреодолимые обстоятельства, которые убедят вас отсрочить начало новой жизни хотя бы на чуть-чуть. Подсознательно мозг пытается избежать дискомфорта, связанного с непривычным образом жизни, и мгновенно находит для этого весомые отговорки. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, то сделать это следует прямо сейчас, не дожидаясь начала недели, месяца или года.

Хорошие оценки не помогут устроиться во взрослой жизни

Хорошие отметки в школе и институте — не гарантия успешной карьеры в будущем. Как показывает опыт, троечники порой становятся гораздо успешнее пятерочников. Пока отличники корпят над учебниками и пытаются завоевать расположение преподавателей, их сверстники обзаводятся дружескими связями и изучают только то, что им интересно. Для многих бывших отличников, привыкших к похвале, столкновение с суровой реальностью, где, кроме вызубренных знаний, нужны еще хватка, социальная компетентность и психологическая гибкость, оказывается настоящим стрессом.

Счастье — это не удачное стечение обстоятельств, а осознанный выбор

Многие люди твердят: «Я не буду счастлив, пока не встречу вторую половинку», «Если бы я вышла замуж за этого, а не за того, вот тогда я была бы счастлива» — и тем самым перекладывают ответственность за свое счастье на кого-то другого. Однако, как показывает практика, ни идеальный партнер, ни тем более удачные жизненные обстоятельства, будь то повышение в должности или внезапно свалившееся на голову наследство, не делают человека счастливее. В своей книге «Выбор» знаменитый психолог Эдит Эгер, пережившая Аушвиц, пишет, что быть счастливым — это решение, которое способен принять каждый из нас. Мы не можем изменить прошлое или заглянуть в будущее. Единственное, что в наших руках, — это то, как относиться к случившему и что делать дальше. Именно от ответов на эти вопросы зависит, будет ли человек жить сожалениями, ошибками прошлого и страхом перед будущим либо навсегда освободит себя от них, сделав выбор в пользу личного счастья.

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